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Sıra dışı hava fotoğrafları

Droneların yaygınlaştığı bu günlerde hava fotoğrafçılığı için helikopter, uçak gibi eski yöntemleri kullanan sanatçılar giderek azaldı. Rus fotoğrafçı Stas Bartnikas bu akıma karşı koyuyor.
7 ay
6,3b
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11
Fotoğraf Makineleri
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Gazetecilik kariyerine beş yıl önce son verip fotoğrafçılığa geçiş yapan Rus fotoğrafçı Stas Bartnikas, çektiği hava fotoğraflarıyla bu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. İzlanda fotoğraflarıyla ödüller kazanan sanatçı, droneların kısa menzilinden dolayı hayal kırıklığına uğramış.

İnsanların yürüyerek gözlemleyemeyeceği perspektifleri adeta soyut ve doğa üstü gibi yansıtmasıyla ön plana çıkan Bartnikas, çektiği kareleri yakalamak için en uygun tercihin uçak olduğunu belirtiyor. Yüksek maliyetine karşın birkaç saatlik uçuşta çok sayıda kareyi, alışılmışın dışında açılardan fotoğraflayabildiğini söylüyor.

Az sayıda karesini drone aracılığıyla çeken sanatçı, yaptığı işi “hava sanatı” olarak tanımlıyor. Doğanın eşsiz güzelliklerini farklı açılardan yansıtarak, bizlere muazzam manzaralar sunmayı başarıyor. Bartnikas ekipman olarak 100 mpx IQ3 Trichromatic sensörlü Phase One body ve 75-150 mm Schneider Kreuznach lens ile Zeiss ve Sony lensler eşliğinde Sony A7RIII tercih ediyor.

Eşsiz güzellikte ve alışılmışın dışında perspektife sahip fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/stas-bartnikas-aero-art-aerial-photography-gallery/56510/ Yorum Yaz
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betulsarardi 4 ay
Tek kelimeyle mükemmel !!!
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FerdosParadise 7 ay
huşu içinde ALLAH'a secde ettim galeriyi izledikten sonra maşaALLAH.Rabbimizi Derin bir aikla seviyoruz maşaALLAH.
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itachi237 7 ay
galerihaber.com
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12 Angry Men 7 ay
Saçma sapan galeriniz yüzünden resimlere bakamadım.
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mavizaman 7 ay
bu da neymiş böyle...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ardicli2000 7 ay mavizaman
Sözkonusu foto 2018 Moskova uluslararası fotoğraf yatışmasında iki farklı dalda altın ve gümüş ödüllerini kazanmış. Foto izlanda glasiyer nehirini gösteriyor.
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Tugrul_512bit 7 ay
Dronlarda en çok kullanılan işlemci nedir?
2 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 7 ay Tugrul_512bit
DronZen2 2800u
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V4LKyR 7 ay Tugrul_512bit
Pentium 3
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simbolmina 7 ay
Bu ne sitesi anlamıyorum artık. Her girdiğimde bir tuhaf "haber" ile karşılaşıyorum.
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Phase One, hava fotoğrafçılığı ve
5 etiket daha sony a7r3 iq3 trichromatic Fotoğraf Makineleri Ev Elektroniği Kerem Ardıçlı
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