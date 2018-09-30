Sıra dışı hava fotoğrafları

Gazetecilik kariyerine beş yıl önce son verip fotoğrafçılığa geçiş yapan Rus fotoğrafçı Stas Bartnikas, çektiği hava fotoğraflarıyla bu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. İzlanda fotoğraflarıyla ödüller kazanan sanatçı, droneların kısa menzilinden dolayı hayal kırıklığına uğramış.



İnsanların yürüyerek gözlemleyemeyeceği perspektifleri adeta soyut ve doğa üstü gibi yansıtmasıyla ön plana çıkan Bartnikas, çektiği kareleri yakalamak için en uygun tercihin uçak olduğunu belirtiyor. Yüksek maliyetine karşın birkaç saatlik uçuşta çok sayıda kareyi, alışılmışın dışında açılardan fotoğraflayabildiğini söylüyor.



Az sayıda karesini drone aracılığıyla çeken sanatçı, yaptığı işi “hava sanatı” olarak tanımlıyor. Doğanın eşsiz güzelliklerini farklı açılardan yansıtarak, bizlere muazzam manzaralar sunmayı başarıyor. Bartnikas ekipman olarak 100 mpx IQ3 Trichromatic sensörlü Phase One body ve 75-150 mm Schneider Kreuznach lens ile Zeiss ve Sony lensler eşliğinde Sony A7RIII tercih ediyor.



Eşsiz güzellikte ve alışılmışın dışında perspektife sahip fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/stas-bartnikas-aero-art-aerial-photography-gallery/56510/