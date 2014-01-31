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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sistem bilgilerini gösteren iOS uyumlu ActMonitor artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sistem bilgilerini gösteren iOS uyumlu ActMonitor artık ücretsiz
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen uygulama ActMonitor, 1 gün için ücretsiz yapıldı.

Aeonika adlı geliştiricinin elinden çıkan ActMonitor, modern arayüzüyle sistemin RAM, hafıza, Wi-Fi, Edge / 3G / LTE ve Bluetooth bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor ve genel olarak detaylı sistem özelliklerini gösterebiliyor. Batarya hakkında da içerik sunan uygulama, anlık olarak arkaplanda çalışan işlemleri de gösterebiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan ActMonitor, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id519572740?mt=8 Yorum Yaz
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