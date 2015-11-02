Sistem dosyalarının üstüne yazmayan root yöntemi geliştirildi

Cihazlarını daha fazla kurcalamak isteyen Android kullanıcıları için mevcut olan tek yöntem rootlama işlemi. Cihazın başlangıç ayarlarını değiştirerek farklı ayarlar entegre edilmesini sağlayan root işlemi, sistem dosyalarının üzerine yazdığı için garanti dışı kalmasına neden oluyor veya sistemin tamamen kullanılamaması riskini taşıyor. Popüler Android geliştiricisi Chainfire ise önemli bir yenilik geliştirdi.





Chainfire'nin Android 6.0 Marshmallow sürümünde denemelerini yaptığı yeni sisteminde bir ext4 imaj dosyasını /su klasörü ile kapsıyor ve bunu da /data klasörü üzerinden yapıyor. Yani temel anlamda /system klasörüne hiç dokunmadan sistem veri klasörüne sanal bir sürücü bağlıyor ve root ayrıcalıklarına sahip oluyor. Böylece açılışta çalışan başlangıç betikleri /system klasörüne yüklenmeden root programını çalıştırabiliyor.





Bu yeni yöntemde bazı avantajlar ve dezavantajlar mevcut. Örneğin sistem kısmının formatlanması gerektiği için kodlanmış betiklere sahip eski root uygulamaları ile uyumlu değil. Yine bu yöntemde özelleştirilmiş ROM'ların yeni kısımlarının da formatlanması gerekiyor ve yeni metotlar geliştirilmezse işler biraz karmaşık bir hal alabilir.





Avantajlı olan taraflar ise standart fabrika ayarlarına dönme işleminin tüm root dosyalarını silebiliyor olması ve garanti konusunda endişe eden kullanıcıların cihazı eski haline getirebilmesi. Ayrıca cihazın kullanılamamasını ve özel yazılımlarla kurtarılmasını ifade eden brick olma riski taşıyan kernel kodlarının değiştirilmesi süreci bu yöntemde sadece rootlama hatasına yol açıyor ve büyük bir risk getirmiyor.





Android platformundaki root işlemler için yeni bir dönem olarak gösterilen Chainfire'nin tekniği halen deneysel aşamada ve sadece Nexus cihazlarında çalışıyor. Bununla birlikte yeni yöntemi denemek isteyenlerin özellikle dosyaların işleyişini bozacak kodlama değişikliklerinden kaçınmaları gerekiyor.

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=63197935&postcount=2