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Sistem dosyalarının üstüne yazmayan root yöntemi geliştirildi

Android ekosisteminde önemli bir yer tutan rootlama işlemleri kendisini geliştirmeye devam ediyor. Chainfire önemli bir yenilikle karşımızda.
3 yıl
6,7b
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24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sistem dosyalarının üstüne yazmayan root yöntemi geliştirildi

Cihazlarını daha fazla kurcalamak isteyen Android kullanıcıları için mevcut olan tek yöntem rootlama işlemi. Cihazın başlangıç ayarlarını değiştirerek farklı ayarlar entegre edilmesini sağlayan root işlemi, sistem dosyalarının üzerine yazdığı için garanti dışı kalmasına neden oluyor veya sistemin tamamen kullanılamaması riskini taşıyor. Popüler Android geliştiricisi Chainfire ise önemli bir yenilik geliştirdi. 

Chainfire'nin Android 6.0 Marshmallow sürümünde denemelerini yaptığı yeni sisteminde bir ext4 imaj dosyasını /su klasörü ile kapsıyor ve bunu da /data klasörü üzerinden yapıyor. Yani temel anlamda /system klasörüne hiç dokunmadan sistem veri klasörüne sanal bir sürücü bağlıyor ve root ayrıcalıklarına sahip oluyor. Böylece açılışta çalışan başlangıç betikleri /system klasörüne yüklenmeden root programını çalıştırabiliyor. 

Bu yeni yöntemde bazı avantajlar ve dezavantajlar mevcut. Örneğin sistem kısmının formatlanması gerektiği için kodlanmış betiklere sahip eski root uygulamaları ile uyumlu değil. Yine bu yöntemde özelleştirilmiş ROM'ların yeni kısımlarının da formatlanması gerekiyor ve yeni metotlar geliştirilmezse işler biraz karmaşık bir hal alabilir.

Avantajlı olan taraflar ise standart fabrika ayarlarına dönme işleminin tüm root dosyalarını silebiliyor olması ve garanti konusunda endişe eden kullanıcıların cihazı eski haline getirebilmesi. Ayrıca cihazın kullanılamamasını ve özel yazılımlarla kurtarılmasını ifade eden brick olma riski taşıyan kernel kodlarının değiştirilmesi süreci bu yöntemde sadece rootlama hatasına yol açıyor ve büyük bir risk getirmiyor. 

Android platformundaki root işlemler için yeni bir dönem olarak gösterilen Chainfire'nin tekniği halen deneysel aşamada ve sadece Nexus cihazlarında çalışıyor. Bununla birlikte yeni yöntemi denemek isteyenlerin özellikle dosyaların işleyişini bozacak kodlama değişikliklerinden kaçınmaları gerekiyor.  

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=63197935&postcount=2 Yorum Yaz
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Kotaless 3 yıl en beğenilen
"Tuğla riski" nedir ya
her şeyi Türkçe'ye çevirecekseniz root yerine de kök kullanın.
1 Yanıt Yanıtla +41
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Ryso 3 yıl
"tuğla riski" yazarken başlıkta koca ROOT kelimesini yabancı dilde kullanmak... kafalar pırıl pırıl
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Mesudum 3 yıl
Mesela Alman veya Japon, Brick için tuğla, root için kök diyor mudur acep?
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The Time Lord 2 yıl
Elsa
Cenkay KESER Ne gerek var böyle uğraşlara. Root yapıpta sistem dosyalarına müdahale etmeyeceksek root yapmamamızın ne anlamı var? Root + Xposed kuracaksin ki işin asıl tadına varabilesin.
Root demek her zaman sistem dosyalarına müdahale etmek değildir. Sistem dosyalarından tam verim alınabilmesi için de root atılır. Örneğin snapchatte ss alınca karşıya bildirim gidiyor. Bunu engelleyen program da sadece rootla çalışıyor.

hangi program o
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sahintez 3 yıl
ahmet.
mobiluzman26 Keske şu root,rom gibi konularda daha bol konu acilsa.. Dh yonetimi duyun bizleri.
Merhabalar, Bu konuda beklentiniz nedir tam olarak? Detaylandırırsanız değerlendiririz elbette :))

Arkadaşı bilmem ama benim beklentim Detaylı bir rehber olabilir. Adım Adım Hangi telefonlar nasıl rotlanır gibi? Yada en çok kullanılar telefon modelleri için Adım Adım Rootlama gibi (Çok detaylı olmuşsa bilgisizliğimdendir).
Saygılarımla
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cesur0606 3 yıl
Daha açıklamayı okumadan nasıl dedim kesin sanal makinedir dedim öyleymiş... Nexus al root et rom ları dene.... geri stock yap elementalx kur veya Franco birde xposed
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SHADOW 3 yıl
Keske şu root,rom gibi konularda daha bol konu acilsa..
Dh yonetimi duyun bizleri.
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ahmet. 3 yıl SHADOW
mobiluzman26

Keske şu root,rom gibi konularda daha bol konu acilsa..
Dh yonetimi duyun bizleri.

Merhabalar,

Bu konuda beklentiniz nedir tam olarak? Detaylandırırsanız değerlendiririz elbette :))
1 Yanıt Yanıtla
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tostu kaça kıstırin 3 yıl
Hard brickide sert tugla olarakmi cevircekler
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Patren 3 yıl
nexus cihazlar en çok android güncelemesi alan telefonlar adamlar niye rootlasın telefonu
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bob_marley_232 3 yıl Patren
patren

nexus cihazlar en çok android güncelemesi alan telefonlar adamlar niye rootlasın telefonu

Nexus 5'imi askerde çarşı izninde almıştım. Kışlaya dönmeden kafeye gidip root'ladım.

Nexus'u rootsuz kullanacak adam nexus'u bilerek almaz.

Rootsuz bomboş mal bir telefon.

Root ile rom ile farkı çıkıyor ortaya.
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ltrg 3 yıl
Nolmus simdi root atarsak telefon tuglami olacakmis.
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shadowtr 3 yıl
Banana head.

Hadi bunu da çevir Türkçe ye...
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bersgurs 3 yıl
Cenkay KESER
Ne gerek var böyle uğraşlara. Root yapıpta sistem dosyalarına müdahale etmeyeceksek root yapmamamızın ne anlamı var? Root + Xposed kuracaksin ki işin asıl tadına varabilesin.

Nerden anladın sistem dosyalarına müdahale edilemeyeceğini?
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Cenkay KESER 3 yıl bersgurs
bersgurs

Cenkay KESER

Ne gerek var böyle uğraşlara. Root yapıpta sistem dosyalarına müdahale etmeyeceksek root yapmamamızın ne anlamı var? Root + Xposed kuracaksin ki işin asıl tadına varabilesin.


Nerden anladın sistem dosyalarına müdahale edilemeyeceğini?



Sistem dosyasına müdahalede bulununca doğal olarak root yapmış gibi garanti devre dışı kalacak. Bu durumda root yapmanında bir mantığı yok. Sadece Grenify gibi programların isteklerine cevap veren bir çözüm olur. Bunun yanında /data klasöründeki uygulamalara da müdahalede bulunulabilir.
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Mesudum 3 yıl
Mesela Alman veya Japon, Brick için tuğla, root için kök diyor mudur acep?
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alemburda34 3 yıl
Heyecan arayanlara
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