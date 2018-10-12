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Sistem hızlandırma trendine Oppo da katıldı, üstelik yapay zekâ destekli

Bundan sonra Oppo akıllı telefonlarında oyun performansı ve sistem akıcılığı arttırılabilecek. Yapay zekâ destekli Hyper Boost teknolojisi bunun için geliştirildi.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil tarafta Huawei ile başlayan grafik hızlandırma trendine diğer bir Çinli Oppo da katılıyor. Oppo Hyper Boost adındaki teknoloji sadece grafikleri değil sistemi genel anlamda hızlandıracak yöntemlere sahip.

Oppo Hyper Boost nedir?

Oppo rakibi gibi tek alana odaklanmaktan ziyade uygulama performansı ve sistem akıcılığının da bu hızlandırmadan pay almasını istemiş. Grafik birimi yanında işlemci, bellek, depolama, ekran ve bağlantı yongaları da optimize edilebiliyor.

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Hyper Boost teknolojisi Davranış Ayarlama – BAS adı verilen bir fonksiyon üzerinde şekilleniyor. Bu fonksiyon donanım frekansını sadece 0.2 milisaniyede optimize edebiliyor. Böylece anlık olarak istenen alanda hızlandırma yapılmış oluyor. Ayrıca donanım üreticileri için de geri bildirim sağlanabiliyor.

Oyunlarda performans artışının yanında uygulama ve sistem akıcılığı da önemli oranda artıyor. Örneğin WeChat uygulamasında akıcılık yüzde 20, okunmamış mesajlara girişlerde hız yüzde 23.5 ve GIF yüklenmesi yüzde 35.9 artıyor.

Oppo statik bir hızlandırma yerine dinamik bir çözüm tercih etmiş. Yapay zekâ teknolojileri kullanıcının alışkanlıklarını ve donanımın davranışlarını öğrenerek Hyper Boost çözümünü daha verimli hale getiriyor. Yapay zekâ desteği sonraki güncellemede gelecek.

Hyper Boost ilk etapta Oppo R17 ve Oppo R17 Plus modellerine uygulanacak. Yıl sonuna kadar diğer Oppo modellerinin de Hyper Boost güncellemesini alacağı ifade ediliyor. Ayrıca Tencent, Netease gibi geliştiriciler ve oyun motoru geliştiricileri ile iş birliği yapılmış. Hali hazırda 11 oyun Hyper Boost desteği kazanacak. Yine en iyi 100 mobil oyunun da Hyper Boost optimizasyonu alacağı ifade ediliyor.

 

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-hyper-boost-mobile-acceleration-technology-release-system-gaming-application-performance-1930575 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atilgan26 7 ay
Ne işe yarar bu yapay zeka? En zekisi siri değilmi?
Siri'ye birşey sorsan kütüphanesinden o soruya karşılık ne cevap yazıldıysa onu okuyor. Bu mu yani yapay zeka. Olsa olsa, bunun adı Yapay Geri Zeka.
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interwap 7 ay
Huawei'de yapay zekadan faydalanıyor ama teknikler çok başka gibi görünüyor. Oppo kullanıcının kullanım alışkanlıklarını ve uygulamaların performans ihtiyaçlarını öğrenerek gelecekte buna göre sistem kaynaklarını yönetiyor. Benim açımdan basitçe böyle görülüyor.
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