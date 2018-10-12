Sistem hızlandırma trendine Oppo da katıldı, üstelik yapay zekâ destekli

Mobil tarafta Huawei ile başlayan grafik hızlandırma trendine diğer bir Çinli Oppo da katılıyor. Oppo Hyper Boost adındaki teknoloji sadece grafikleri değil sistemi genel anlamda hızlandıracak yöntemlere sahip.

Oppo Hyper Boost nedir?

Oppo rakibi gibi tek alana odaklanmaktan ziyade uygulama performansı ve sistem akıcılığının da bu hızlandırmadan pay almasını istemiş. Grafik birimi yanında işlemci, bellek, depolama, ekran ve bağlantı yongaları da optimize edilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple’dan zengin gerçeklik alanında önemli bir satın alım"

Hyper Boost teknolojisi Davranış Ayarlama – BAS adı verilen bir fonksiyon üzerinde şekilleniyor. Bu fonksiyon donanım frekansını sadece 0.2 milisaniyede optimize edebiliyor. Böylece anlık olarak istenen alanda hızlandırma yapılmış oluyor. Ayrıca donanım üreticileri için de geri bildirim sağlanabiliyor.

Oyunlarda performans artışının yanında uygulama ve sistem akıcılığı da önemli oranda artıyor. Örneğin WeChat uygulamasında akıcılık yüzde 20, okunmamış mesajlara girişlerde hız yüzde 23.5 ve GIF yüklenmesi yüzde 35.9 artıyor.

Oppo statik bir hızlandırma yerine dinamik bir çözüm tercih etmiş. Yapay zekâ teknolojileri kullanıcının alışkanlıklarını ve donanımın davranışlarını öğrenerek Hyper Boost çözümünü daha verimli hale getiriyor. Yapay zekâ desteği sonraki güncellemede gelecek.

Hyper Boost ilk etapta Oppo R17 ve Oppo R17 Plus modellerine uygulanacak. Yıl sonuna kadar diğer Oppo modellerinin de Hyper Boost güncellemesini alacağı ifade ediliyor. Ayrıca Tencent, Netease gibi geliştiriciler ve oyun motoru geliştiricileri ile iş birliği yapılmış. Hali hazırda 11 oyun Hyper Boost desteği kazanacak. Yine en iyi 100 mobil oyunun da Hyper Boost optimizasyonu alacağı ifade ediliyor.