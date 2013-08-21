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Sızan yol haritası Intel'in Cherry Trail ve Willow Trail tablet yongasetlerine işaret ediyor

5 yıl
634
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13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sızan yol haritası Intel'in Cherry Trail ve Willow Trail tablet yongasetlerine işaret ediyor

Yıl sonuna doğru 22nm fabrikasyon sürecine sahip Silvermont çekirdek mimarisi üzerine inşa ettiği tabletler için Bay Trail-T ve akıllı telefonlar için Merrifield yongaseti ailesini tanıtacak olan Intel'in sonraki yol haritası da ortaya çıktı.

Tayvanlı tedarik zinciri bir firmanın sızdırdığı yol haritasına göre gelecek yıl fabrikasyon süreclerini geliştiren Intel, her iki tarafta da iki yongaseti ailesi ile karşımıza çıkacak. 

Tablet tarafında Bay Trail-T sonrasında 2014 yılının üçüncü çeyreği için 14nm fabrikasyon sürecine sahip Cherry Trail yongasetlerini göreceğiz. Detaylar tam olarak bilinmezken, Airmont adlı bir mimari üzerine inşa edilecek olan yongaseti 2.7GHz saat hızına çıkabilecek ve GEN 8 de denilen Intel'in Haswell ile birlikte sunduğu grafik birimlerine yer verecek. Cherry Trail yongasetlerinin yıl sonunda örneklemelerine başlanması planlanıyor. Cherry Trail ilk olarak Computex 2014 fuarında karşımıza çıkacak.

Gelecek yılın sonunda tabletler için sunulacak olan yeni yongasetleri ise Willow Trail adını taşıyacak ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak. Goldmont mimarisi üzerine inşe edilen Willow Trail, muhtemelen sonraki nesil Core işlemcilerle birlikte duyurulacak Gen 9 grafik birimlerine yer verecek. 

Akıllı telefon tarafına baktığımızda ise 2014 yılının ilk yarısında Moorefield yongasetlerini görüyoruz. 14nm fabrikasyon sürecine sahip olan bu yongasetlerini 2015 yılının başlarında Goldmont mimarisini temel alan ve 14nm fabriksyon sürecine sahip Morganfield yongasetleri takip edecek.

Merrifield ailesinin Clover Trail+ platformundan yüzde 50 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunacağı belirtilirken, Android 4.2 ve Windows 8.1 desteği sunan Bay Trail-T ailesinin gelecek ay ki IDF konferansında detaylanması bekleniyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20130821PD203.html Yorum Yaz
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newface80 5 yıl
Hasan07-36
Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Intel nasıl sürekli herkesten önce daha küçük üretim teknolojilerine geçebiliyor? Hadi AMD kriz içerisinde ve fabrikaları bile sattı ama o kadar telefon yongası üretip dünyanın parasını kazanabilen TSMC, GF, Samsung gibi şirketler neden üretim teknolojisinde Intele rakip olamıyor?

açıkcası onu bende çok merak ediyorum :)ha birde samsung bunu zaten başarıyor fakat pc düzeyinde üretim yapmıyorlar.bu intel ve samsung gibi firmalar arasında gizliden yapılan bir anlaşmada olabilir.sen benim sahama girme bende senin sahana girmeyim gibi :)
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Nokia Specialist 5 yıl
mehmetgn123

ucuz etin yahnisi yenmez hocam intel sağlam işlemci sağlam fiyat


Aralarında ne kadar performans farkı var ki?
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Guest 5 yıl
bir gün gelecek pc'de kullandığımız aynı işletim sistemi telefonda olacak bu gidişle.
windows rt yerine windows 8 mobile arayüzle gelip telefona kurulsa mesela...
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cagataykoroglu 5 yıl
TurboCore
cagataykoroglu
TurboCore
cagataykoroglu intel sağlam geliyor.
Para?
TEk kelime ve bir soru işaretiyle derdini anlatabileceğine inanman gözlerimi yaşarttı.
Gördük atom u. Bay trail = 70$ snapdragon 800= 20$

Merak ediyorum nereden bu konuya geldin? AMD savunmalarından alışkanlık mı? Şimdi sıra intel pahalı Snapdragon tam f/p ürünü çok kullanıcı dostu bi firma mı diyeceksin?
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casperfriendly 5 yıl
Adamlarda tecrübe var ...
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Hasan07-36 5 yıl
Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Intel nasıl sürekli herkesten önce daha küçük üretim teknolojilerine geçebiliyor? Hadi AMD kriz içerisinde ve fabrikaları bile sattı ama o kadar telefon yongası üretip dünyanın parasını kazanabilen TSMC, GF, Samsung gibi şirketler neden üretim teknolojisinde Intel'e rakip olamıyor?
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cagataykoroglu 5 yıl
intel sağlam geliyor.
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magicool 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
intel sağlam geliyor.

Ciddi olarak öyle hele bunlar biraz düşük güç tüketen versiyonu telefonlar için cikarirsa orta ligin tozunu attirir
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Nokia Specialist 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
intel sağlam geliyor.

Para?
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