Sızan yol haritası Intel'in Cherry Trail ve Willow Trail tablet yongasetlerine işaret ediyor





Yıl sonuna doğru 22nm fabrikasyon sürecine sahip Silvermont çekirdek mimarisi üzerine inşa ettiği tabletler için Bay Trail-T ve akıllı telefonlar için Merrifield yongaseti ailesini tanıtacak olan Intel'in sonraki yol haritası da ortaya çıktı.





Tayvanlı tedarik zinciri bir firmanın sızdırdığı yol haritasına göre gelecek yıl fabrikasyon süreclerini geliştiren Intel, her iki tarafta da iki yongaseti ailesi ile karşımıza çıkacak.





Tablet tarafında Bay Trail-T sonrasında 2014 yılının üçüncü çeyreği için 14nm fabrikasyon sürecine sahip Cherry Trail yongasetlerini göreceğiz. Detaylar tam olarak bilinmezken, Airmont adlı bir mimari üzerine inşa edilecek olan yongaseti 2.7GHz saat hızına çıkabilecek ve GEN 8 de denilen Intel'in Haswell ile birlikte sunduğu grafik birimlerine yer verecek. Cherry Trail yongasetlerinin yıl sonunda örneklemelerine başlanması planlanıyor. Cherry Trail ilk olarak Computex 2014 fuarında karşımıza çıkacak.





Gelecek yılın sonunda tabletler için sunulacak olan yeni yongasetleri ise Willow Trail adını taşıyacak ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak. Goldmont mimarisi üzerine inşe edilen Willow Trail, muhtemelen sonraki nesil Core işlemcilerle birlikte duyurulacak Gen 9 grafik birimlerine yer verecek.





Akıllı telefon tarafına baktığımızda ise 2014 yılının ilk yarısında Moorefield yongasetlerini görüyoruz. 14nm fabrikasyon sürecine sahip olan bu yongasetlerini 2015 yılının başlarında Goldmont mimarisini temel alan ve 14nm fabriksyon sürecine sahip Morganfield yongasetleri takip edecek.





Merrifield ailesinin Clover Trail+ platformundan yüzde 50 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunacağı belirtilirken, Android 4.2 ve Windows 8.1 desteği sunan Bay Trail-T ailesinin gelecek ay ki IDF konferansında detaylanması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130821PD203.html