Intel 13 ve 14. nesil dizüstü işlemcileri de sorunlu ama masa üstü kadar değil

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Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkardığı bazı masa üstü işlemcilerin oyunlarda sorun çıkarması nedeniyle başı epey belada olan Intel elinden geldiği kadar hataları gidermeye çalışıyor ancak şimdiye kadar sorunu çözebilmiş değil. Mobil tarafta da işler iyi gitmiyor.

Intel işlemciler mobilde de sorunlu

Masa üstü işlemci sorunlarının odak noktasında yer alan Alderon Games stüdyoları yeni bir açıklama daha yaptı. Kurucu Matthew Cassels benzer sorunların mobil işlemcilerde de yaşandığını ancak masa üstü versiyonlarındaki kadar büyük sorunlar olmadığını belirtti.

Intel kâbus görüyor 1 hf. önce eklendi

Intel de yaptığı bir bildirimde bazı mobil işlemcilerde küçük çaplı dengesizlik sorunları yaşandığını ancak endişe edilecek bir durum olmadığını ve ciddi sorun yaşayan müşterilerin cihazlarını yetkili teknik servislere götürmeleri gerektiğini belirtti.

Şimdilik masaüstünde olduğu kadar dizüstünde tepki uyandıracak bir sorunlar yumağı ortaya çıkmış değil ve çökmelerin daha çok genel problemlerden kaynaklandığı rapor ediliyor. Intel’in yeni nesil öncesinde bu sorunlara nasıl çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

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Intel mobil işlemcilerde küçük çaplı sorunlar