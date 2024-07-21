Intel 13 ve 14. nesil dizüstü işlemcileri de sorunlu ama masa üstü kadar değil

Intel işlemciler mobilde de sorunlu
Masa üstü işlemci sorunlarının odak noktasında yer alan Alderon Games stüdyoları yeni bir açıklama daha yaptı. Kurucu Matthew Cassels benzer sorunların mobil işlemcilerde de yaşandığını ancak masa üstü versiyonlarındaki kadar büyük sorunlar olmadığını belirtti.
Intel de yaptığı bir bildirimde bazı mobil işlemcilerde küçük çaplı dengesizlik sorunları yaşandığını ancak endişe edilecek bir durum olmadığını ve ciddi sorun yaşayan müşterilerin cihazlarını yetkili teknik servislere götürmeleri gerektiğini belirtti.
Şimdilik masaüstünde olduğu kadar dizüstünde tepki uyandıracak bir sorunlar yumağı ortaya çıkmış değil ve çökmelerin daha çok genel problemlerden kaynaklandığı rapor ediliyor. Intel’in yeni nesil öncesinde bu sorunlara nasıl çözüm bulacağı merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.