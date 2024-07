Intel işlemciler oyunlarda sorun çıkarıyor, iade alınmıyor, geliştiriciler dertli

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yonga rekabetinde geride kalan Intel bir de üzerine işlemcilerdeki sorunlarla uğraşıyor. Son kullanıcıların performans sorunu yaşadıkları iade sözleşmesine uygun işlemcilerini iade almayarak tepki çeken Intel’e bir darbe de oyun dünyasından geldi.

Intel işlemcilerde büyük sorun

Gündeme gelen bilgilere göre on üç ve on dördüncü nesil Intel işlemciler ile ilgili sayısız çökme veya donma problemleri rapor ediliyor. Ayrıca Path of Titans yapımcısı Alderon Games de uyguladıkları tüm yamalara rağmen sorunların önüne geçemediklerini duyurdu.

Şu ana kadar sıkıntılar beş başlık altında toplanmış: Çökme problemleri yanında oyun sunucularında çökmeler, geliştiricilerin sistemlerinde çökmeler, topluluk sunucularında çökmeler ve benchmark esnasında çökmeler.

Stüdyo sorunları aşamayınca tüm sunucuları AMD işlemcilere geçirmiş ve çökmeler 100 kat azalmış. Sunucusu olan veya sunucu kiralayan oyunculara da AMD işlemciler tavsiye ediliyor. Ayrıca tüm oyunculara sorunlu Intel işlemcilerden uzak durulması ve AMD tercih edilmesi konusunda bildirim atılmış. Intel tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Intel kâbus görüyor