Intel işlemciler oyunlarda sorun çıkarıyor, iade alınmıyor, geliştiriciler dertli

Intel işlemcilerde büyük sorun
Gündeme gelen bilgilere göre on üç ve on dördüncü nesil Intel işlemciler ile ilgili sayısız çökme veya donma problemleri rapor ediliyor. Ayrıca Path of Titans yapımcısı Alderon Games de uyguladıkları tüm yamalara rağmen sorunların önüne geçemediklerini duyurdu.
Şu ana kadar sıkıntılar beş başlık altında toplanmış: Çökme problemleri yanında oyun sunucularında çökmeler, geliştiricilerin sistemlerinde çökmeler, topluluk sunucularında çökmeler ve benchmark esnasında çökmeler.
Stüdyo sorunları aşamayınca tüm sunucuları AMD işlemcilere geçirmiş ve çökmeler 100 kat azalmış. Sunucusu olan veya sunucu kiralayan oyunculara da AMD işlemciler tavsiye ediliyor. Ayrıca tüm oyunculara sorunlu Intel işlemcilerden uzak durulması ve AMD tercih edilmesi konusunda bildirim atılmış. Intel tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.