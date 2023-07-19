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    Skoda, güncellenen Kamiq ve Scala modellerini duyurdu

    Skoda, güncellenen tasarımlarıyla Kamiq ve Scala modellerinin ilk görüntülerini yayınladı. İşte önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan otomobillere gelecek olan yenilikler.
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    Skoda, güncellenen Kamiq ve Scala modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Güncellenen Skoda Kamiq ve Skoda Scala modellerinin tanıtımı 1 Ağustos'ta yapılacak. Yenilenen otomobillerin görselleri ise Çek markanın basın servisi tarafından yayınlandı.

    Skoda Kamiq ve Skoda Scala ne zaman tanıtılacak?

    Dört yıl önce pazara giren her iki model de yeniden tasarlanmış bir görünüme ve teknolojik iyileştirmelere sahip olacak. Böylece, Scala hatchback için daha dar farlar, hava girişli bir tampon, yeni bir ızgara ve arka lambalar geliştirilmiş. Yeniden şekillendirilen crossover Kamiq ise optik, ızgara ve tampon tasarımında farklılık gösterecek.

    Skoda, güncellenen Kamiq ve Scala modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Skoda'nın yeni nesil Superb ve Kodiaq'ı ise 2023 sonbaharında piyasaya sürmesi planlanıyor. Her iki model de Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki düşük sıcaklıklarda test edilmişti. Otomobillerle ilgili diğer detayların ise 1 Ağustos'ta yapılacak olan tanıtım etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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