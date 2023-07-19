Skoda, güncellenen Kamiq ve Scala modellerini duyurdu

Skoda Kamiq ve Skoda Scala ne zaman tanıtılacak?
Dört yıl önce pazara giren her iki model de yeniden tasarlanmış bir görünüme ve teknolojik iyileştirmelere sahip olacak. Böylece, Scala hatchback için daha dar farlar, hava girişli bir tampon, yeni bir ızgara ve arka lambalar geliştirilmiş. Yeniden şekillendirilen crossover Kamiq ise optik, ızgara ve tampon tasarımında farklılık gösterecek.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)