Yenilenen Skoda Kamiq ve Scala, Monte Carlo versiyonlarıyla Türkiye'de

- Üç zengin donanım seviyesiyle Türkiye‘de
- Yüksek verimlilik ve performans sunan motor seçenekleri
- Daha zengin güvenlik ve asistan sistemleri
- Teknoloji ve konfor odaklı kabin
- Scala ve Kamiq Monte Carlo da ilk kez Türkiye‘de
- Yorumlar
Üç zengin donanım seviyesiyle Türkiye‘de
Türkiye’de showroomlarda satışa sunulmaya başlanan Kamiq ve Scala, Elite, Premium ve Monte Carlo olmak üzere üç donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç versiyonundan itibaren zengin standart donanımlarıyla öne çıkan Kamiq ve Scala, her zaman olduğu gibi sınıfının en iddialı seçenekleri olacak.
Scala ve Kamiq modellerinde başlangıç seviyesi olan Elite donanımında 8 inç Dijital Gösterge Paneli ve 8.25 inç Multimedya Ekranı, Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Manevra Frenleme Fonksiyonu, Hız Sabitleyici, Bi-LED ön far grubu, 3D Dinamik Sinyal Özellikli TOP LED Arka Aydınlatma Grubu, Kablosuz Smartlink, 4 adet USB-C Girişi ve 16 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.
Yüksek verimlilik ve performans sunan motor seçenekleri
Škoda, Scala ve Kamiq modellerinde dinamik sürüşle birlikte verimli motorlar sunuyor. Her iki modelde de yüksek verimliliğe sahip iki modern TSI ünitesi yer alıyor. Üç silindirli, gücü 110 PS’ten 115 PS’e yükseltilmiş 1.0 TSI motor ve dört silindirli 150 PS’lik 1.5 TSI motor tercih edilebiliyor. ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan motor, güç gerekmediğinde iki orta silindiri kapatarak yakıt tüketimini azaltıyor.
Daha zengin güvenlik ve asistan sistemleri
Škoda, her modelinde olduğu gibi Kamiq ve Scala modellerinde de güvenlikten ödün vermedi. Sürücünün yaşamını kolaylaştıran asistanların yanı sıra her iki modelde de zengin güvenlik sistemleri yer alıyor.
Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Çoklu Çarpışma Freni, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi ve Manevra Frenleme Fonksiyonu tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Kamiq ve Scala’da ilk kez Full LED Matrix Ön Far Grubu ve Köşe Dönüş Özellikli LED Ön Sis Farları da sunuluyor. Euro NCAP bağımsız çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Scala ve Kamiq en üst düzey korumayı sağlıyor.
Teknoloji ve konfor odaklı kabin
Scala ve Kamiq modellerinde 8 inç Dijital Gösterge Paneli ve 8.25 inç Multimedya ekranı sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra, standart olarak sunulan Kablosuz Smartlink; Premium donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Kablosuz Şarj Ünitesi ve 5 adet USB-C girişi özellikleriyle, sürücülerin ve yolcuların zahmetsiz ve kesintisizce multimedya üzerinden telefonlarına erişimi sağlanıyor.
Müşteri geri bildirimlerine istinaden, Premium donanım seviyesinden itibaren standart sunulan Çift Bölgeli Tam Otomatik Klima paneline, fan yüksekliği ayarlama butonları eklendi. Arka yolcuların konforunu da her daim gözeten Scala ve Kamiq’in geniş arka diz ve baş mesafesi, arka koltuklarda bulunan Çift Bardaklıklı Kol Dayama ve Havalandırma Çıkışları arka yolcuların yolculuk keyfini de üst seviyeye taşıyor.
Scala ve Kamiq Monte Carlo da ilk kez Türkiye‘de
Monte Carlo logoları ise her iki modelin de çamurluklarını süslüyor. Škoda ızgara çerçevesi, dış ayna kapakları ve yan eteklerin yanı sıra ön-arka difüzör ve logolardaki detaylar parlak siyah renkle sunuluyor. Buna ek olarak Scala Monte Carlo ve Kamiq Monte Carlo’da, standart olarak panoramik tavan bulunuyor. Bu özellik, Scala’da genişletilmiş arka cam ile kusursuz bir uyum sağlarken, Kamiq’de de siyah tavan rayları dikkat çekiyor.
Ayrıca modele özel olarak tasarlanan siyah zeminli jantlar, Monte Carlo sportifliğini yansıtıyor. Araçların içerisinde de Monte Carlo logolu spor direksiyon, çelik pedallar, karbon görünümlü orta konsol ile birlikte Monte Carlo kırmızı-gri dikiş detaylı spor koltuklara yer veriliyor.
150 HP güç üreten 1.5 litrelik motorla sunulan Monte Carlo versiyonu, Kamiq modelinde 1.969.900 TL ve Scala modelinde 1.799.900 TL’den tercih edilebiliyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.