Yenilenen Skoda Kamiq ve Scala, Monte Carlo versiyonlarıyla Türkiye'de

Üç zengin donanım seviyesiyle Türkiye‘de

Türkiye’de showroomlarda satışa sunulmaya başlanan Kamiq ve Scala, Elite, Premium ve Monte Carlo olmak üzere üç donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç versiyonundan itibaren zengin standart donanımlarıyla öne çıkan Kamiq ve Scala, her zaman olduğu gibi sınıfının en iddialı seçenekleri olacak.

Scala ve Kamiq modellerinde başlangıç seviyesi olan Elite donanımında 8 inç Dijital Gösterge Paneli ve 8.25 inç Multimedya Ekranı, Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Manevra Frenleme Fonksiyonu, Hız Sabitleyici, Bi-LED ön far grubu, 3D Dinamik Sinyal Özellikli TOP LED Arka Aydınlatma Grubu, Kablosuz Smartlink, 4 adet USB-C Girişi ve 16 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Premium donanımda Geri Görüş Kamerası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Çift Bölgeli Tam Otomatik Klima, Kablosuz Şarj Ünitesi, Sürüş Modu Yönetimi, F1 Şanzıman ve 17 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi donanımlar yer alıyor. Ürün gamının en üstü olan Monte Carlo’da ise 18 inç Ursa jantlar, Full LED Matrix Ön Far Grubu, Panoramik Cam Tavan, 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Bagaj Kapağı, Otomatik Park Pilotu gibi donanımlar dikkat çekiyor.

Yüksek verimlilik ve performans sunan motor seçenekleri

Škoda, Scala ve Kamiq modellerinde dinamik sürüşle birlikte verimli motorlar sunuyor. Her iki modelde de yüksek verimliliğe sahip iki modern TSI ünitesi yer alıyor. Üç silindirli, gücü 110 PS’ten 115 PS’e yükseltilmiş 1.0 TSI motor ve dört silindirli 150 PS’lik 1.5 TSI motor tercih edilebiliyor. ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan motor, güç gerekmediğinde iki orta silindiri kapatarak yakıt tüketimini azaltıyor.

Daha zengin güvenlik ve asistan sistemleri

Škoda, her modelinde olduğu gibi Kamiq ve Scala modellerinde de güvenlikten ödün vermedi. Sürücünün yaşamını kolaylaştıran asistanların yanı sıra her iki modelde de zengin güvenlik sistemleri yer alıyor.

Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Çoklu Çarpışma Freni, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi ve Manevra Frenleme Fonksiyonu tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Kamiq ve Scala’da ilk kez Full LED Matrix Ön Far Grubu ve Köşe Dönüş Özellikli LED Ön Sis Farları da sunuluyor. Euro NCAP bağımsız çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Scala ve Kamiq en üst düzey korumayı sağlıyor.

Teknoloji ve konfor odaklı kabin

Tam Boyutta Gör Škoda, yenilenen Scala ve Kamiq modellerinde yenilikçi yaklaşımını devam ettiriyor. Yeni araçların kabinlerinde daha fazla konfor, teknoloji ve yeni tasarım unsurları dikkat çekiyor. Škoda, araçlarının üretimdeki CO2 ayak izini daha da azaltmak için Scala ve Kamiq modellerinde daha fazla sürdürülebilir malzeme kullandı. Yeni kapı ve koltuk döşemelerinde, geri dönüştürülmüş malzemelere yer verildi.

Scala ve Kamiq modellerinde 8 inç Dijital Gösterge Paneli ve 8.25 inç Multimedya ekranı sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra, standart olarak sunulan Kablosuz Smartlink; Premium donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Kablosuz Şarj Ünitesi ve 5 adet USB-C girişi özellikleriyle, sürücülerin ve yolcuların zahmetsiz ve kesintisizce multimedya üzerinden telefonlarına erişimi sağlanıyor.

Müşteri geri bildirimlerine istinaden, Premium donanım seviyesinden itibaren standart sunulan Çift Bölgeli Tam Otomatik Klima paneline, fan yüksekliği ayarlama butonları eklendi. Arka yolcuların konforunu da her daim gözeten Scala ve Kamiq’in geniş arka diz ve baş mesafesi, arka koltuklarda bulunan Çift Bardaklıklı Kol Dayama ve Havalandırma Çıkışları arka yolcuların yolculuk keyfini de üst seviyeye taşıyor.

Scala ve Kamiq Monte Carlo da ilk kez Türkiye‘de

Tam Boyutta Gör Dinamik çizgileri ve keskin hatları ile öne çıkan Scala ve Kamiq’in Monte Carlo versiyonları, Türkiye’de ilk kez satışa sunuluyor. Scala Monte Carlo ve Kamiq Monte Carlo, Monte Carlo ailesinin tüm üyelerinin sahip olduğu parlak siyah detaylar ve sportif dış ve iç mekan ile dinamik bir görünüme sahip.

Monte Carlo logoları ise her iki modelin de çamurluklarını süslüyor. Škoda ızgara çerçevesi, dış ayna kapakları ve yan eteklerin yanı sıra ön-arka difüzör ve logolardaki detaylar parlak siyah renkle sunuluyor. Buna ek olarak Scala Monte Carlo ve Kamiq Monte Carlo’da, standart olarak panoramik tavan bulunuyor. Bu özellik, Scala’da genişletilmiş arka cam ile kusursuz bir uyum sağlarken, Kamiq’de de siyah tavan rayları dikkat çekiyor.

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Ayrıca modele özel olarak tasarlanan siyah zeminli jantlar, Monte Carlo sportifliğini yansıtıyor. Araçların içerisinde de Monte Carlo logolu spor direksiyon, çelik pedallar, karbon görünümlü orta konsol ile birlikte Monte Carlo kırmızı-gri dikiş detaylı spor koltuklara yer veriliyor.

150 HP güç üreten 1.5 litrelik motorla sunulan Monte Carlo versiyonu, Kamiq modelinde 1.969.900 TL ve Scala modelinde 1.799.900 TL’den tercih edilebiliyor.

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