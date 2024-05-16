Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu

Yeni Onco L60, gerek gövde tasarımı gerekse özellikleriyle Tesla Model Y'ye rakip bir otomobil. Dolayısıyla tanıtımı sırasında sürekli Model Y ile kıyaslamalar yapıldı. Örneğin; Model Y'nin Çin'deki ölçümlere (CLTC) göre 12.5 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olduğu belirtilirken Onvo L60 için bu değerin 12.1 kWsa/100 km olduğu vurgulandı.
Orta sınıf bir coupe-SUV formunda karşımıza çıkan yeni Onvo L60; 4828 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1616 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Model Y'den biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan otomobilin 120 km/s hızdaki hava sürtünme katsayısı da 0.229 Cd.
150 kWsa'lik büyük batarya, WeLion firması tarafından geliştirilen yarı katı hal batarya olarak karşımıza çıkıyor. Otomobili doğrudan bu batarya ile satın almak mümkün değil. Sadece bataryanın kiralandığı BaaS (battery as a service) yani aylık abonelik şeklinde kullanılabiliyor. Bu sayede batarya boşaldığında sadece 3 dakikada değişim istasyonunda yenisiyle değiştirilebiliyor.
Onvo L60 için şarj süreleri henüz açıklanmadı ancak bataryanın 900V mimarisine sahip olduğunu düşünürsek epey yüksek şarj hızlarıyla karşılaşmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
L60, Nvidia'nın Orin X çipiyle donatılmış. Yedi adet yüksek çözünürlüklü kamera, 4D görüntüleme radarı ve dört adet 360 derece kameraya güç veren bu sistem 254 TOPS işlem gücüne sahip. Onvo, Nio markasının altında konumlanacağı için bu sistem Nio modellerindeki kadar gelişmiş değil. Nio modellerinde Lidar ve toplam 1016 TOPS işlem gücüne sahip dört adet Nvidia Orin X çipi bulunuyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.