Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticileri büyümesini sürdürüyor. Nio, yeni küresel markası Onvo için 15 Mayıs itibarıyla satışlara başladı ve ilk model olan Onvo L60'ı 30.500 dolardan başlayan fiyatlarla ön satışa sundu. Söz konusu modelin teslimatları eylül ayında başlayacak.

Yeni Onco L60, gerek gövde tasarımı gerekse özellikleriyle Tesla Model Y'ye rakip bir otomobil. Dolayısıyla tanıtımı sırasında sürekli Model Y ile kıyaslamalar yapıldı. Örneğin; Model Y'nin Çin'deki ölçümlere (CLTC) göre 12.5 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olduğu belirtilirken Onvo L60 için bu değerin 12.1 kWsa/100 km olduğu vurgulandı.

Orta sınıf bir coupe-SUV formunda karşımıza çıkan yeni Onvo L60; 4828 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1616 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Model Y'den biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan otomobilin 120 km/s hızdaki hava sürtünme katsayısı da 0.229 Cd.

Tam Boyutta Gör Onvo L60; üç farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart menzilli seçenek 555 km, uzun menzilli seçenek 730 km, ekstra uzun menzilli seçenek ise 1000 kilometrenin üzerinde sürüş menziline sahip. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre belirlendiğini söyleyelim. Söz konusu versiyonlarda sırasıyla 60 kWsa, 90 kWsa ve 150 kWsa'lik batarya paketleri kullanılıyor.

150 kWsa'lik büyük batarya, WeLion firması tarafından geliştirilen yarı katı hal batarya olarak karşımıza çıkıyor. Otomobili doğrudan bu batarya ile satın almak mümkün değil. Sadece bataryanın kiralandığı BaaS (battery as a service) yani aylık abonelik şeklinde kullanılabiliyor. Bu sayede batarya boşaldığında sadece 3 dakikada değişim istasyonunda yenisiyle değiştirilebiliyor.

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Onvo L60 için şarj süreleri henüz açıklanmadı ancak bataryanın 900V mimarisine sahip olduğunu düşünürsek epey yüksek şarj hızlarıyla karşılaşmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

L60, Nvidia'nın Orin X çipiyle donatılmış. Yedi adet yüksek çözünürlüklü kamera, 4D görüntüleme radarı ve dört adet 360 derece kameraya güç veren bu sistem 254 TOPS işlem gücüne sahip. Onvo, Nio markasının altında konumlanacağı için bu sistem Nio modellerindeki kadar gelişmiş değil. Nio modellerinde Lidar ve toplam 1016 TOPS işlem gücüne sahip dört adet Nvidia Orin X çipi bulunuyor.

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Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu