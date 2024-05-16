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    Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu

    Genellikle Tesla Model Y ile kıyaslanan Onvo L60'ın ondan biraz daha büyük bir gövdeye ve daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. İşte detaylar: 
    Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticileri büyümesini sürdürüyor. Nio, yeni küresel markası Onvo için 15 Mayıs itibarıyla satışlara başladı ve ilk model olan Onvo L6030.500 dolardan başlayan fiyatlarla ön satışa sundu. Söz konusu modelin teslimatları eylül ayında başlayacak.

    Yeni Onco L60, gerek gövde tasarımı gerekse özellikleriyle Tesla Model Y'ye rakip bir otomobil. Dolayısıyla tanıtımı sırasında sürekli Model Y ile kıyaslamalar yapıldı. Örneğin; Model Y'nin Çin'deki ölçümlere (CLTC) göre 12.5 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olduğu belirtilirken Onvo L60 için bu değerin 12.1 kWsa/100 km olduğu vurgulandı.

    Orta sınıf bir coupe-SUV formunda karşımıza çıkan yeni Onvo L60; 4828 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1616 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Model Y'den biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan otomobilin 120 km/s hızdaki hava sürtünme katsayısı da 0.229 Cd.

    Çinli Nio'nun alt markası Onvo, ilk modeli L60'ı ön satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Onvo L60; üç farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart menzilli seçenek 555 km, uzun menzilli seçenek 730 km, ekstra uzun menzilli seçenek ise 1000 kilometrenin üzerinde sürüş menziline sahip. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre belirlendiğini söyleyelim. Söz konusu versiyonlarda sırasıyla 60 kWsa, 90 kWsa ve 150 kWsa'lik batarya paketleri kullanılıyor.

    150 kWsa'lik büyük batarya, WeLion firması tarafından geliştirilen yarı katı hal batarya olarak karşımıza çıkıyor. Otomobili doğrudan bu batarya ile satın almak mümkün değil. Sadece bataryanın kiralandığı BaaS (battery as a service) yani aylık abonelik şeklinde kullanılabiliyor. Bu sayede batarya boşaldığında sadece 3 dakikada değişim istasyonunda yenisiyle değiştirilebiliyor.

    Onvo L60 için şarj süreleri henüz açıklanmadı ancak bataryanın 900V mimarisine sahip olduğunu düşünürsek epey yüksek şarj hızlarıyla karşılaşmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

    L60, Nvidia'nın Orin X çipiyle donatılmış. Yedi adet yüksek çözünürlüklü kamera, 4D görüntüleme radarı ve dört adet 360 derece kameraya güç veren bu sistem 254 TOPS işlem gücüne sahip. Onvo, Nio markasının altında konumlanacağı için bu sistem Nio modellerindeki kadar gelişmiş değil. Nio modellerinde Lidar ve toplam 1016 TOPS işlem gücüne sahip dört adet Nvidia Orin X çipi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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