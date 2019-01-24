Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı

Honda, Avrupa pazarına sunmaya hazırlandığı ilk elektrikli otomobilinin teaser görselini yayınladı. Aracın üretim versiyonu önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda prototip olarak görücüye çıkacak.

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Japon otomobil devi yeni elektrikli otomobilin ön gösterimini 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkardığı Urban EV konseptiyle yapmıştı. Yayınlanan görselden de anlaşılabileceği üzere üretim versiyonu, yuvarlak farlar da dahil olmak üzere konseptin bazı tasarım özelliklerini koruyacak.

2025'e kadar modellerin üçte ikisi elektrikli olacak

Yeni elektrikli otomobil, Honda'nın 2025'e kadar Avrupa'daki modellerinin üçte ikisini elektrikli hale getirme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. Cenevre'de prömiyeri yapılacak otomobil bu yıl içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulacak.

https://www.motorauthority.com/news/1121093_hondas-cutesy-urban-ev-concept-transitions-to-prototype-at-2019-geneva-auto-show