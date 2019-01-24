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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı

Japon otomobil devi Honda, Avrupa pazarında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobilinin teaser görselini yayınladı. Urban EV'nin üretim versiyonu Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
3 ay
11,2b
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47
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Honda, Avrupa pazarına sunmaya hazırlandığı ilk elektrikli otomobilinin teaser görselini yayınladı. Aracın üretim versiyonu önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda prototip olarak görücüye çıkacak.
Ayrıca Bkz. "2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman"
Japon otomobil devi yeni elektrikli otomobilin ön gösterimini 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkardığı Urban EV konseptiyle yapmıştı. Yayınlanan görselden de anlaşılabileceği üzere üretim versiyonu, yuvarlak farlar da dahil olmak üzere konseptin bazı tasarım özelliklerini koruyacak.

2025'e kadar modellerin üçte ikisi elektrikli olacak

Yeni elektrikli otomobil, Honda'nın 2025'e kadar Avrupa'daki modellerinin üçte ikisini elektrikli hale getirme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. Cenevre'de prömiyeri yapılacak otomobil bu yıl içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulacak.

https://www.motorauthority.com/news/1121093_hondas-cutesy-urban-ev-concept-transitions-to-prototype-at-2019-geneva-auto-show Yorum Yaz
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zed 3 ay en beğenilen
Golf, Audi, Bmw, Fiat 500... bir çok araca benzetmek mümkün. Bir tek Egea'ya benzetemedim
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shadowtr 3 ay
Ne çok liseli var lan burada.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

store.donanimhaber.com/...
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The Balance 3 ay
Ne çirkin bir şeydir bu.
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ridleyscott 3 ay
Bence müthiş olmuş. Kabul edilebilir bir menzil sunarsa harika bir şehir içi aracı olur. Tasarım özellikle dışardan efsane duruyor. Gençlerin gözdesi olur umarım.
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teknokaptan 3 ay
Bende değendim
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ilkerinanç 3 ay
Olabilir bilmiyor olabiliriz ve bu utanılacak birşey değil.Ne bize ne de kendinize birşey kantılamak mecburiyetinde değilsiniz.Biliyosun anladık.Kasmayın.
Fazla şeyetmeyin yani öyle.Golf daha çok biliniyor o yüzden herkes Golfe benzetti sebep çok basit aslında.Aynştayda olmaya gerek yok.
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Kami Kaze 3 ay
Otomobilden bihaber üyeler Golf demiş.
Civic o tasarımı Golf daha ortaya çıkmadan Avrupaya, Amerikaya ihraç ediyordu.
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muammer816 3 ay
sanırım aracı bi tek ben beğendim :D
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hazarRS 3 ay
Uzak doğu kültürü bizimkinden çok farklı olduğu için beğenilmemesi normal. Zaten dünya çapında yaygın satışı olmayacaktır, bu tip araçlar japonyada kalıyor hep. Daihatsu copen de benzer tarzdaydı, türkiyeye getirdiler zamanında ama tutmadı.
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zolzauza 3 ay
C sütunu göçmesinde :)... Honda göçük onda...
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false6 3 ay
Golfün 20 sene önceki hali gibi. Çok kötü. Elektrik diyince niye tasarımda saçmalıyor çoğu firma anlamadım.
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drjacob 3 ay
böyle araç mı olur ya
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Askaparta 3 ay
Hiç arabam olmadı bu gidişle elektrikli olacak galiba. Tipine sonra mı baksak.
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