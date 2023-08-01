Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024 Skoda Kamiq ve Scala tanıtıldı: Küçük dokunuşlar ve teknoloji güncellemesi

    Yenilenen Skoda Scala ve Kamiq ikilisi ilk bakışta makyaj öncesiyle aynı gibi görünse de farklılıklar detaylarda gizli. Ön bölüme yoğunlaşan dokunuşların yanı sıra teknoloji güncellemeleri de mevcut.
    Oy Ver
    2024 Skoda Kamiq ve Scala tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda sıkça ipucu görselleriyle karşılaştığımız yeni Skoda Kamiq ve Skoda Scala bugün resmi olarak tanıtıldı. Makyaj operasyonundan geçirilen ikilide tasarım, teknoloji, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında küçük güncellemeler görmekteyiz.

    Yeni Skoda Scala ve Kamiq, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Skoda Scala ve Kamiq, dış taraftan oldukça tanıdık geliyor. Kozmetik dokunuşların ön bölüme odaklandığı modellerde Matrix LED opsiyonuna sahip yeni farlar ile tasarımı hafifçe değiştirilen panjur ve tampon dikkat çekiyor. Yan tarafta 18 inç'e kadar yükselen yeni tasarım alaşım jantlar dışında bir değişim bulunmayan otomobillerin arkasında ise yeni LED grafiklere sahip stop grubu ve yenilenen tamponlar göze çarpıyor.

    2024 Skoda Kamiq ve Scala tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç tarafta, yenilenen otomatik klima kontrol paneli dikkat çekiyor. Fan hızını kontrol etmek için iki düğmeye sahip olan sistemin eskiye nazaran daha sezgisel çalıştığı ifade ediliyor. Bunun dışında, kullanılan malzemelerde de farklılıklar mevcut. Örneğin; konsolun orta katmanında gri kumaş döşemeye yer verilmiş. Ayrıca, döşemelerde, zeminde ve paspaslarda daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. En üstte yer alan Monte Carlo versiyonlarında ayarlanabilir LED ambiyans aydınlatması standart olarak gelirken entegre başlıklara sahip ön koltuklar gibi sportif dokunuşlar mevcut.

    2024 Skoda Scala ve Kamiq'de standart olarak gelen 8 inç dijital gösterge paneli ekstra ücret ile 10.25 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Merkezde ise 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak gelirken 9.2 inç ekran opsiyon listesinde yer alıyor. İki adet 15 watt USB-C girişinin standart olarak geldiği modellerde dilerseniz araç kamerası için dikiz aynasının olduğu bölüme de ekstra USB girişi ekletebiliyorsunuz. Güvenlik tarafında ise dokuz adede kadar hava yastığıyla donatılabilen modellerde Crew Protect özelliği de mevcut. Bu özellik, kaza olacağını algıladığında tüm camları kapatıp emniyet kemerlerini de daha sıkı hale getiriyor.

    2024 Skoda Kamiq ve Scala tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kaputun altındaki motor seçenekleri makyaj öncesiyle aynı fakat artık farklı olarak TSI motorların evo2 versiyonları kullanılıyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.0 TSI üç silindirli benzinli motor 95 PS güç üretiyor ve sadece 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Aynı motorun 115 PS'lik versiyonunda ise 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG seçenekleri söz konusu. En üsttte ise yine manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen 150 PS 1.5 TSI ACT dört silindirli motor bulunuyor. Motor seçeneği fark etmeksizin Scala ve Kamiq modelleri önden çekişli olarak geliyor.

    MQB-A0 platformunun esnetilmiş versiyonunu kullanan makyajlı Kamiq ve Scala'da müşteri ihtiyaçlarına göre farklı süspansiyon seçenekleri mevcut. "Bozuk yol" adı verilen standart düzende otomobillere fazladan 15 mm yerden yükseklik kazandırılırken, opsiyonel olarak sunulan sportif süspansiyon ise hatchback'i 15 mm, B-SUV modeli ise 10 mm yere yaklaştırıyor.

    Skoda, şimdiye kadar 229.400 adet Scala ve 351.200 adet Kamiq üretimi gerçekleştirmiş. Makyajlı modellerin fiyatları ve ne zaman satışa sunulacakları ise henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chatgpt matematik sorusu çözer mi liqui moly top tec 4200 5w-30 yorum lisans mezunu askerlik tecil 110 lockout slt çözümü klima elektrik bağlantısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei Nova 11 Pro
    Huawei Nova 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-50SM
    Acer Nitro 5 AN515-58-50SM
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız