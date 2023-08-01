2024 Skoda Kamiq ve Scala tanıtıldı: Küçük dokunuşlar ve teknoloji güncellemesi

Yeni Skoda Scala ve Kamiq, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Skoda Scala ve Kamiq, dış taraftan oldukça tanıdık geliyor. Kozmetik dokunuşların ön bölüme odaklandığı modellerde Matrix LED opsiyonuna sahip yeni farlar ile tasarımı hafifçe değiştirilen panjur ve tampon dikkat çekiyor. Yan tarafta 18 inç'e kadar yükselen yeni tasarım alaşım jantlar dışında bir değişim bulunmayan otomobillerin arkasında ise yeni LED grafiklere sahip stop grubu ve yenilenen tamponlar göze çarpıyor.
2024 Skoda Scala ve Kamiq'de standart olarak gelen 8 inç dijital gösterge paneli ekstra ücret ile 10.25 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Merkezde ise 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak gelirken 9.2 inç ekran opsiyon listesinde yer alıyor. İki adet 15 watt USB-C girişinin standart olarak geldiği modellerde dilerseniz araç kamerası için dikiz aynasının olduğu bölüme de ekstra USB girişi ekletebiliyorsunuz. Güvenlik tarafında ise dokuz adede kadar hava yastığıyla donatılabilen modellerde Crew Protect özelliği de mevcut. Bu özellik, kaza olacağını algıladığında tüm camları kapatıp emniyet kemerlerini de daha sıkı hale getiriyor.
MQB-A0 platformunun esnetilmiş versiyonunu kullanan makyajlı Kamiq ve Scala'da müşteri ihtiyaçlarına göre farklı süspansiyon seçenekleri mevcut. "Bozuk yol" adı verilen standart düzende otomobillere fazladan 15 mm yerden yükseklik kazandırılırken, opsiyonel olarak sunulan sportif süspansiyon ise hatchback'i 15 mm, B-SUV modeli ise 10 mm yere yaklaştırıyor.
Skoda, şimdiye kadar 229.400 adet Scala ve 351.200 adet Kamiq üretimi gerçekleştirmiş. Makyajlı modellerin fiyatları ve ne zaman satışa sunulacakları ise henüz belli değil.
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