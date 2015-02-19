SkyProwler insansız hava aracı, iki farklı kullanım yapısını harmanlayarak yüksek performans vaat ediyor

Getirdiği imkanlar ve beraberinde oluşan bazı güvenlik sorunlarıyla hem sivil havacılık hem de askeri havacılık alanlarını domine etmeye başlayan insansız hava araçları, gelişimlerini farklı firmaların ellerinde sürdürmeye devam ediyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan SkyProwler, iki farklı kullanım yapısını harmanlayarak yüksek performans vaat ediyor.

Esasen içerisinde insan taşıyabilecek kadar büyük bir versiyonu geliştirmek için prototip olarak hazırlanan SkyProwler, Krossblade Aerospace Systems şirketinin kararıyla popüler bağış platformu Kickstarter üzerinden herkesin erişimine açılmış durumda. Üzerinde yer alan dört adet pervane ile VTOL moduna bürünen ve böylece dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı, belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra bu pervaneleri ile iniş takımlarını kapatıyor ve sadece arakada yer alan pervanelerini çalıştırarak normal bir uçak gibi hareket etmeye başlıyor. Bu dönüşüm ile piyasada yer alan benzerleri hem hız hem de sürtünme katsayısı açısından geride bırakabilen SkyProwler, gücünü 3 hücreli 5000 mAh bataryasından alıyor ve dört pervaneli Hornet modunda maksimum 35 mph hız ile 22 km menzile, sadece arka motorların devrede olduğu Blade modunda ise maksimum 83 mph hız ile 69 km menzile çıkış yapabiliyor.

Havadan çekimler için Eye HD (Gimbal destekli 4K 30 fps çekim) adı verilen kendi kamerasıyla gelen ancak GoPro gibi ürünleri de rahatlıkla taşıyabilen insansız hava aracı, yine seçilen moda göre 24 ile 40 dakika boyunca da aktif olarak havada kalabiliyor. GPS teknolojisiyle takip yapabilen ve özel kontrolcüsüyle sesle de kontrol edilebilen SkyProwler, üç boyutlu baskı ile hazırlanan parçaları sayesinde de isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.

Site üzerinde konan 100,000$ hedefin 29 gün kala 57,560$'lık kısmını toplamayı başaran insansız hava aracı SkyProwler, yapılacak 899$ bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Aracın yapabildiklerini gösteren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/350745213/krossblade-skyprowler-multi-mission-vtol-transform