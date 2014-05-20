Skylock bisiklet kilidi kaza sonrası gerektiğinde size yardımın ulaşmasını sağlıyor

Piyasada farklı özelliklere sahip Bitlock ve Lock8 gibi pek çok akıllı bisiklet kilidi bulunuyor. Bunlara yeni bir alternatif de Velo Labs'dan geldi. Skylock adını taşıyan yeni akıllı kilit bisikletinizi sürerken bir kaza yapmanız durumunda acil servislere haber vererek size yardım edilmesini sağlıyor.

Diğer akıllı kilitlerde yer alan bisikletin anlık konumunu bildirme, hırsızlığa karşı uyarı sistemi gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Skylock'un hayat kurtaran sistemi ise şu şekilde çalışıyor; akıllı kilit üzerinde yer alan hareket sensörü ile akıllı telefonunuzdaki hareket sensörü karşılaştırılarak sizin kaza yapıp yapmadığınıza dair telefonunuza bildirim gönderiyor. Eğer belirlediğiniz süre içerinde bildirime yanıt vermezseniz de başınızın dertte olduğunu anlayıp acil servislere sizin konumunuzu ileten bir uyarı gönderiyor.

Bütün bunların dışında üzerinde barındırdığı güneş panelleri sayesinde herhangi bir şarj aletine ihtiyaç duymayan kilit, 1 saatlik şarjla 1 haftalık kullanım süresi sunabiliyor. 2015 yılının başında piyasaya sürülmesi planlanan kilidin şu anda $159 olan ön sipariş fiyatı, piyasaya sürüldüğünde $249 olacak.

https://skylock.cc