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Skylock bisiklet kilidi kaza sonrası gerektiğinde size yardımın ulaşmasını sağlıyor

Skylock adını taşıyan yeni akıllı kilit bisikletinizi sürerken bir kaza yapmanız durumunda acil servislere haber vererek size yardım edilmesini sağlıyor.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Skylock bisiklet kilidi kaza sonrası gerektiğinde size yardımın ulaşmasını sağlıyor
Piyasada farklı özelliklere sahip Bitlock ve Lock8 gibi pek çok akıllı bisiklet kilidi bulunuyor. Bunlara yeni bir alternatif de Velo Labs'dan geldi. Skylock adını taşıyan yeni akıllı kilit bisikletinizi sürerken bir kaza yapmanız durumunda acil servislere haber vererek size yardım edilmesini sağlıyor.
Diğer akıllı kilitlerde yer alan bisikletin anlık konumunu bildirme, hırsızlığa karşı uyarı sistemi gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Skylock'un hayat kurtaran sistemi ise şu şekilde çalışıyor; akıllı kilit üzerinde yer alan hareket sensörü ile akıllı telefonunuzdaki hareket sensörü karşılaştırılarak sizin kaza yapıp yapmadığınıza dair telefonunuza bildirim gönderiyor. Eğer belirlediğiniz süre içerinde bildirime yanıt vermezseniz de başınızın dertte olduğunu anlayıp acil servislere sizin konumunuzu ileten bir uyarı gönderiyor.
Bütün bunların dışında üzerinde barındırdığı güneş panelleri sayesinde herhangi bir şarj aletine ihtiyaç duymayan kilit, 1 saatlik şarjla 1 haftalık kullanım süresi sunabiliyor. 2015 yılının başında piyasaya sürülmesi planlanan kilidin şu anda $159 olan ön sipariş fiyatı, piyasaya sürüldüğünde $249 olacak.

https://skylock.cc Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Benim bisikletim 150 lira
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deniz579 5 yıl
bisikletle uğraştığım için şöyle bi yorum yapmayım dedim : profosyenel bisikletleri olanların (bunlar 3 binden başlayım 30 bine kadar cıkıyorlar ) zaten orta seviye bisikletleri falanda olur genelllikle anrenmanda profu şehir içinde ise orta segmentli bisiklet kullanılır yani çok tutulacagını sanmam ama tabikide bisiklet sektörü için güzel çalışmalar.
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CaRviLLE 5 yıl
Dünya ya gerek yok ülkemizde de çok üst seviye bisikletler mevcut bende 2 tane var mesela bisikletforuma girerseniz pahalı bisiklet kullanan bi çok bisikletsever görebilirsiniz (gerçek anlamda bisikletin hakkını veriyorsanız pahalı gelmiyor fiyatı) tabi bu bisikletlerin çalınması da maalesf çok acı oluyor kilidin fiyatı pahalı bence bisiklet kullanırken sürekli onun mesajlarına cevap vermek kaza sebebi olabilir kaza yaptıktan sonra onun mesajına cevap vermek yerine kendim yakınlarımı yada 112 yi ararım zaten gereksiz gibi geldi bana
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Memko35 5 yıl
Dünyada 4bin kiralık bisiklet kullanan insanlar da var onlar için tercih edilebilir olabilîr
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0nur* 5 yıl
Poc marka kasklar bu özelliğe sahip. Açıkçası ben kilit taşımıyorum. Böyle şukela özellikli şeyler pahalı,sektöre yeni yeni giriyor. Lakin bisikletçiler için güzel bir gelişme. Devam!
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Umutcan 5 yıl
Kilidi alacağına bisiklet çalınırsa 2 tane bisiklet al o paraya :) Tabi 2000$lık yarış bisikleti sahibiyseniz orası ayrı.
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Elsa 5 yıl
olmamış
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Laihoisim 5 yıl
Bisikletimden daha pahalı :D :D
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meego 5 yıl
bizim hırsızlar o kilidide çalar, hatta hackler 2.el diye satar resim.donanimhaber.com/...
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Benim bisikletim 150 lira
Yanıtla +24
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