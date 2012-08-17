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Skype'ın Windows 8 sürümüne ait görselleri internete sızdırıldı

6 yıl
1,4b
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1
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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26 Ekimde yayınlanacak olan Windows 8 için son hazırlıklarını sürdüren Microsoft'un yeni işletim sisteminde yer alacak uygulamalar gözler önüne çıkmaya başladı.

Windows 8'in sesli ve görüntülü sohbet yazılımı Skype'ta yeni arayüze kavuşan uygulamalar arasında yer alıyor. Twitter üzerinden yayınlanan görseller sayesinde gün yüzüne çıkan Windows 8 ve Windows RT'ye uygun arayüzler oldukça sade görünüyor. Neowin tarafından dağıtılan görsellerin önizleme sürümüne ait olduğu belirtilirken, bu sürümün yakın bir zamanda yayınlanabileceği veya şirketin test sürecinde olabileceği ifade ediliyor. Skype'ın bu versiyonu Microsoft tarafından hazırlanan diğer Windows 8 uygulamalarıyla eşlenebilirken, mesajlaşma ve durum geçmişinin yer aldığı ekranın yanında bulunan bir çubuk sayesinde erişilebildiği görülüyor. Ayrıca, uygulamanın diğer özellikleri arasında favorileri ana ekrana yerleştirme özelliği de oldukça dikkat çekiyor.

Skype'a ait görsellerin internete sızdırılması hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan Microsoft, beta veya final sürümüne ilişkin herhangi bir bilgide yayınlamadı. 

http://www.neowin.net/news/skype-for-metro-leaks-we-go-hands-on Yorum Yaz
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MattPegasus 6 yıl
Görselleri görmek için girmiştim.


Edit:Gelmiş,teşekkürler.
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