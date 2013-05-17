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Skype'ın Windows Live Messenger'da olmayan özellikleri: Çok katılımcılı video sohbet

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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11
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Skype'ın Windows Live Messenger'da olmayan özellikleri: Çok katılımcılı video sohbet
Microsoft bir dönemin en popüler anında mesajlaşma uygulaması olan Windows Live Messenger’ı sonlandırarak, tüm kullanıcılarını Skype’a yönlendirdi. Redmond merkezli şirketin, anında mesajlaşma uygulamaları arenasındaki en güçlü silahı olan Skype, bünyesinde barındırdığı teknolojiler ve sahip olduğu yetenekler ile kullanıcılarına hem yazılı hem de görüntülü iletişimde farklı seçenekler sunuyor. Windows Live Messenger’dan farklı olarak sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile sınırlı olmayan Skype, başta akıllı telefon ve tabletler olmak üzere yeni nesil iletişim cihazlarının hepsinde çalışabiliyor.

Kullanıcıların gittikleri her yerden ve her zaman sevdikleriyle mesajlaşabilmesine olanak tanıyan Skype, şu anki yeteneklerine ek olarak zaman içerisinde alacağı yeni yazılım güncellemeleri ile daha zengin bir uygulama haline gelecek. Microsoft tarafından gelen haberler, Windows Live Messenger’dan farklı olarak Skype’ın çok daha hızlı bir şekilde güncelleneceği ve güncellemelerin yeni özellikler getireceğini işaret ediyor. Hatta ve hatta yeni güncellemeler sonrasında, Windows Live Messenger tutkunu kullanıcılar için Skype arayüzünün benzer bazı tasarım özellikleri alacağı da ifade edilmiyor değil.

Komple bir iletişim uygulaması olmasının dışında özellikle video görüşme kalitesiyle tanınan Skype, Premium özellikleri çerçevesinde grup görüşmelerine de olanak tanıyor. Farklı ülkelerde yaşayan aile bireyleri, birbirlerinden uzakta olan sevgililer ya da uzaktan eğitim ile ders alan öğrenciler, Skype üzerinden 10 kullanıcıya kadar çok katılımcılı görüşmeler ile daha fazla etkileşim sunan video sohbetler gerçekleştirebiliyorlar. Tabi bu özelliğe ek olarak Skype, metin tabanlı anında mesajlaşma, SMS yani kısa mesaj yollama, sesli mesaj yollama, mesaj-fotoğraf-lokasyon paylaşma gibi temel özellikleri de destekliyor. Skype’ın bu noktada devreye giren en önemli özelliklerinden biri de ekran paylaşma. Bu sayede, cep telefonundaki haritada nerede olduğunuzu arkadaşınıza gösterebilir ya da Skype ile ilk defa tanışan bir aile büyüğünüze, uygulamayı nasıl kullanabileceğini adım adım gösterebilirsiniz.

Skype’ın çok katılımcılı video sohbetler konusunda güçlü özelliklere sahip olduğunu ifade etmiştik. Aşağıdaki video vasıtasıyla, bu özelliğin ne gibi faydalar sağlayabileceğini izleyebilirsiniz. 

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Turkforce 6 yıl en beğenilen
Skype'ın sahip olmadığı özellikleride konuşmakta fayda var.
1. Mesaj yazdığınız kişi çevrimdışı iken gönderdiğiniz mesajların gitmemesi yada günler sonra gitmesi.
2. Kişi listenizdeki isimleri düzenledikten sonra yaptığınız düzenlemelerin sadece o bilgisayarda geçerli olması
3. Messenger kişilerinin gelmemesi sorunu
4. Skype için otomatik olarak açılan live:msnadı şeklinde hesaba giriş imkanı olmaması
5. Şifre unuttuğunuzda kurtarma imkânı olmaması. Mailinize gelen token kodlarının geçersiz olması.
6. Messenger'da yer alan mail simgesi olmadan hotmail'e girip maillerine bakabileceğini bilmeyen vatandaşların hotmail'in mail hizmetini kullanmayı bırakmaları. :) Komik ama gerçek..
ve en önemlisi
7. Yazışmaların kayıt edilmemesini istediğiniz halde microsoft sunucularında kayıtlı kalması ve silememeniz!
Skype'ın sahip olmadığı özellikleride konuşmakta fayda var.1. Mesaj yazdığınız kişi çevrimdışı iken gönderdiğiniz mesajların gitmemesi yada günler sonra git...
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murataygun 6 yıl
Resim göndermenin işkenceye dönüşmesi. Daha önceden resmi yazma alanına sürüklediğinde resmin önizlemesi çıkıyordu. istersek orjinali indirebiliyorduk. Messenger her yönden müthişti. Hackerların kendini ispat tahtası haline gelmişti. Önüne gelen saldırıyor. Bikaç defa da kendi hesabımı botlar ele geçirmişti.
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cherami 6 yıl
Msn reviver kullanıyorum..
Bu sayede eski Messenger'ım rahat bi şekilde çalışıyor...Altı üstü anlık sohbet ve maillere bakmak için kullanıyoruz..Skype; microsofta geçmeden öncede vardı..kullanmak istese millet zaten o zaman kullanırdı.bu zorunlu geçiş microsofun en büyük hatası...
Msngera devam etmek isteyenler için.. messenger.jonathankay.com/...
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Doanc4n 6 yıl
Microsoft hep geriden geliyor.
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SysEdit 6 yıl
Msn özellikleri skype de olmadığı sürece hiçbir anlamı yok...
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kurunc 6 yıl
video görüşmeler için iyi olabilir fakat geri kalan her şey için rezalet !!!
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bahner 6 yıl
skype hiç hoşuma gitmedi.
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xconnect 6 yıl
Yeme bizi Nuri!
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DemirAylak 6 yıl
8. X işarteini - sanması.
9. Oyunların kalkması.
10. 6. maddedeki gibi insanların Skype'ı da bırakıp Facebook chate geçmeleri..
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berkkarabacak 6 yıl
Ve bu yazı bir şekilde haber niteliği mi taşıyo?
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Turkforce 6 yıl en beğenilen
Skype'ın sahip olmadığı özellikleride konuşmakta fayda var.
1. Mesaj yazdığınız kişi çevrimdışı iken gönderdiğiniz mesajların gitmemesi yada günler sonra gitmesi.
2. Kişi listenizdeki isimleri düzenledikten sonra yaptığınız düzenlemelerin sadece o bilgisayarda geçerli olması
3. Messenger kişilerinin gelmemesi sorunu
4. Skype için otomatik olarak açılan live:msnadı şeklinde hesaba giriş imkanı olmaması
5. Şifre unuttuğunuzda kurtarma imkânı olmaması. Mailinize gelen token kodlarının geçersiz olması.
6. Messenger'da yer alan mail simgesi olmadan hotmail'e girip maillerine bakabileceğini bilmeyen vatandaşların hotmail'in mail hizmetini kullanmayı bırakmaları. :) Komik ama gerçek..
ve en önemlisi
7. Yazışmaların kayıt edilmemesini istediğiniz halde microsoft sunucularında kayıtlı kalması ve silememeniz!
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Zero Limit 6 yıl
kardeş ben teknik servis işi yapıyorum, cidden insanlar hotmaili terkediyor posta işareti gitti diye hay çok yaşa
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