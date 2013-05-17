Skype'ın Windows Live Messenger'da olmayan özellikleri: Çok katılımcılı video sohbet

Kullanıcıların gittikleri her yerden ve her zaman sevdikleriyle mesajlaşabilmesine olanak tanıyan Skype, şu anki yeteneklerine ek olarak zaman içerisinde alacağı yeni yazılım güncellemeleri ile daha zengin bir uygulama haline gelecek. Microsoft tarafından gelen haberler, Windows Live Messenger’dan farklı olarak Skype’ın çok daha hızlı bir şekilde güncelleneceği ve güncellemelerin yeni özellikler getireceğini işaret ediyor. Hatta ve hatta yeni güncellemeler sonrasında, Windows Live Messenger tutkunu kullanıcılar için Skype arayüzünün benzer bazı tasarım özellikleri alacağı da ifade edilmiyor değil.
Komple bir iletişim uygulaması olmasının dışında özellikle video görüşme kalitesiyle tanınan Skype, Premium özellikleri çerçevesinde grup görüşmelerine de olanak tanıyor. Farklı ülkelerde yaşayan aile bireyleri, birbirlerinden uzakta olan sevgililer ya da uzaktan eğitim ile ders alan öğrenciler, Skype üzerinden 10 kullanıcıya kadar çok katılımcılı görüşmeler ile daha fazla etkileşim sunan video sohbetler gerçekleştirebiliyorlar. Tabi bu özelliğe ek olarak Skype, metin tabanlı anında mesajlaşma, SMS yani kısa mesaj yollama, sesli mesaj yollama, mesaj-fotoğraf-lokasyon paylaşma gibi temel özellikleri de destekliyor. Skype’ın bu noktada devreye giren en önemli özelliklerinden biri de ekran paylaşma. Bu sayede, cep telefonundaki haritada nerede olduğunuzu arkadaşınıza gösterebilir ya da Skype ile ilk defa tanışan bir aile büyüğünüze, uygulamayı nasıl kullanabileceğini adım adım gösterebilirsiniz.
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1. Mesaj yazdığınız kişi çevrimdışı iken gönderdiğiniz mesajların gitmemesi yada günler sonra gitmesi.
2. Kişi listenizdeki isimleri düzenledikten sonra yaptığınız düzenlemelerin sadece o bilgisayarda geçerli olması
3. Messenger kişilerinin gelmemesi sorunu
4. Skype için otomatik olarak açılan live:msnadı şeklinde hesaba giriş imkanı olmaması
5. Şifre unuttuğunuzda kurtarma imkânı olmaması. Mailinize gelen token kodlarının geçersiz olması.
6. Messenger'da yer alan mail simgesi olmadan hotmail'e girip maillerine bakabileceğini bilmeyen vatandaşların hotmail'in mail hizmetini kullanmayı bırakmaları. :) Komik ama gerçek..
ve en önemlisi
7. Yazışmaların kayıt edilmemesini istediğiniz halde microsoft sunucularında kayıtlı kalması ve silememeniz!