Skype'ın Windows Live Messenger'da olmayan özellikleri: Çok katılımcılı video sohbet

Microsoft bir dönemin en popüler anında mesajlaşma uygulaması olan Windows Live Messenger’ı sonlandırarak, tüm kullanıcılarını Skype’a yönlendirdi. Redmond merkezli şirketin, anında mesajlaşma uygulamaları arenasındaki en güçlü silahı olan Skype, bünyesinde barındırdığı teknolojiler ve sahip olduğu yetenekler ile kullanıcılarına hem yazılı hem de görüntülü iletişimde farklı seçenekler sunuyor. Windows Live Messenger’dan farklı olarak sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile sınırlı olmayan Skype, başta akıllı telefon ve tabletler olmak üzere yeni nesil iletişim cihazlarının hepsinde çalışabiliyor.

Kullanıcıların gittikleri her yerden ve her zaman sevdikleriyle mesajlaşabilmesine olanak tanıyan Skype, şu anki yeteneklerine ek olarak zaman içerisinde alacağı yeni yazılım güncellemeleri ile daha zengin bir uygulama haline gelecek. Microsoft tarafından gelen haberler, Windows Live Messenger’dan farklı olarak Skype’ın çok daha hızlı bir şekilde güncelleneceği ve güncellemelerin yeni özellikler getireceğini işaret ediyor. Hatta ve hatta yeni güncellemeler sonrasında, Windows Live Messenger tutkunu kullanıcılar için Skype arayüzünün benzer bazı tasarım özellikleri alacağı da ifade edilmiyor değil.

Komple bir iletişim uygulaması olmasının dışında özellikle video görüşme kalitesiyle tanınan Skype, Premium özellikleri çerçevesinde grup görüşmelerine de olanak tanıyor. Farklı ülkelerde yaşayan aile bireyleri, birbirlerinden uzakta olan sevgililer ya da uzaktan eğitim ile ders alan öğrenciler, Skype üzerinden 10 kullanıcıya kadar çok katılımcılı görüşmeler ile daha fazla etkileşim sunan video sohbetler gerçekleştirebiliyorlar. Tabi bu özelliğe ek olarak Skype, metin tabanlı anında mesajlaşma, SMS yani kısa mesaj yollama, sesli mesaj yollama, mesaj-fotoğraf-lokasyon paylaşma gibi temel özellikleri de destekliyor. Skype’ın bu noktada devreye giren en önemli özelliklerinden biri de ekran paylaşma. Bu sayede, cep telefonundaki haritada nerede olduğunuzu arkadaşınıza gösterebilir ya da Skype ile ilk defa tanışan bir aile büyüğünüze, uygulamayı nasıl kullanabileceğini adım adım gösterebilirsiniz.

Skype’ın çok katılımcılı video sohbetler konusunda güçlü özelliklere sahip olduğunu ifade etmiştik. Aşağıdaki video vasıtasıyla, bu özelliğin ne gibi faydalar sağlayabileceğini izleyebilirsiniz.