Skype'ın ön izleme versiyonu BlackBerry 10 için yayınlandı

Microsoft'un çevrimiçi iletişim platformu Skype'ın ön izleme sürümü BlackBerry 10 platformu için yayınlandı.





Ancak, uygulamanın kullanılabilmesi için BlackBerry 10 ile çalışan cihazlara sahip olan kullanıcıların biraz beklemesi gerekiyor.

BlackBerry Q10 ile birlikte gelecek olan BlackBerry 10.1 ile çalışacak olan uygulama şimdilik herhangi bir BlackBerry 10'lu cihazda çalışmıyor. Ancak, önümüzdeki ayın başlarında BlackBerry Q10'un Kanada ve İngiltere piyasasındaki yerini almasıyla birlikte bu durum değişecek.





BlackBerry 10 kullanıcılarına Skype'ın servisleri üzerinden iletişim imkanı sunacak olan Skype'ın ön izleme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26382880/