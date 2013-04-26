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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'ın ön izleme versiyonu BlackBerry 10 için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Skype'ın ön izleme versiyonu BlackBerry 10 için yayınlandı
Microsoft'un çevrimiçi iletişim platformu Skype'ın ön izleme sürümü BlackBerry 10 platformu için yayınlandı.

Ancak, uygulamanın kullanılabilmesi için BlackBerry 10 ile çalışan cihazlara sahip olan kullanıcıların biraz beklemesi gerekiyor.
BlackBerry Q10 ile birlikte gelecek olan BlackBerry 10.1 ile çalışacak olan uygulama şimdilik herhangi bir BlackBerry 10'lu cihazda çalışmıyor. Ancak, önümüzdeki ayın başlarında BlackBerry Q10'un Kanada ve İngiltere piyasasındaki yerini almasıyla birlikte bu durum değişecek.

BlackBerry 10 kullanıcılarına Skype'ın servisleri üzerinden iletişim imkanı sunacak olan Skype'ın ön izleme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26382880/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IRyujin 6 yıl
Şu skype ı hiç kullanmadım, kullanmayida düşünmüyorum.
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