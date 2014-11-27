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SmartWallet projesi ile cüzdanınız artık kaybolmayacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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SmartWallet projesi ile cüzdanınız artık kaybolmayacak

Günlük hayatta nereye koyduğumuzu en çok unuttuğumuz kişisel eşyaların başında gelen cüzdanlar SmartWallet projesi ile artık kaybolmayacak. Üstelik istediğiniz an bir mini şarj istasyonu haline de gelebilecek. 

Boston kaynaklı bir girişimin elinden çıkan SmartWallet projesi, küçük boyutlarda bir cüzdana GPS ve Bluetooth 4.0 teknolojisini sığdırmayı başarmış. Böylelikle hem konumunu takip edebiliyor hem de akıllı telefonlarla iletişim kurabiliyor. Ayrıca 1000mAh gücündeki dahili bataryası ile akıllı telefonunuza bir miktar daha enerji sağlayabiliyor. 

Klasik bir cüzdan tasarımına sahip olan SmartWallet, iki taraflı bir yapı yerine bir tarafında küçük cebi olan, diğer tarafında ise bir klips olan farklı bir yapı kullanıyor. Bu bakımdan bozuk para veya fazla sayıda kredi kartı taşımak pek mümkün olmuyor. Cüzdan oldukça minimal çizgiler izlemiş. 

Cüzdan GPS yongası ile konumunu sürekli takip ediyor ve Bluetooth üzerinden bağlı olduğu akıllı telefondaki uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Cüzdan bağlantı mesafesinden çıkarsa en son konumunu telefona kaydediyor ve ayrıca bir mesaj ile kullanıcısını uyarıyor. Bunun yanında uygulamadaki bir butona basarak cüzdanın sesli uyarı vermesi sağlanıyor ve yeri tespit edilebiliyor. Aynı şekilde cüzdan üzerindeki bir butona basarak telefonun yerini sesli uyarı ile bulmak da mümkün.

Cüzdan Lightning veya microUSB kablosu taşıyan iki versiyona sahip. Ancak GPS ve Bluetooth yongaları da aynı dahili bataryayı kullandığı için akıllı telefonunuzu belirtilenden daha kısa bir süre şarj edebiliyorsunuz. Projede 75$ ve üzeri bağışlarda bir adet SmartWallet ürünü Mart 2015 itibariyle gönderilmeye başlanacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/smartwallet-the-world-s-smartest-wallet/ Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
kemerine bağla :D
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eScapeeXc 4 yıl
@Elsa haberi bi okuyaydin iyiydi.
Gereksiz bir icat olmus. Ben cuzdani surekli arka cebimde tasiyorum, dogal olarak surekli uzerine oturuyorum. O cuzdanda ki pil buna dayanmaz, icinde bulundurdugu gps ve bluetooth modulleri iki gunde bozulur. Kaldi ki ne kart icin yeterli goz var ne de yeterli parayi tutabilicek bir miknatisi.
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arel.gr 4 yıl
para cepte kendi halinde,cuzdanim yok !
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matmuhendisi 4 yıl
cüzdanı telefona bantlasak
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Umutcan 4 yıl
Cebimizde sürekli gps çalışacak, alete zarar vermesin sonra ?
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Elsa 4 yıl
Google wallet varken bunu mu kullanacagim?
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Mesudum 4 yıl
Bu nasıl bir zenginliktir?
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