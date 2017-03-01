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Snapchat sürpriz bir şekilde drone pazarına girmeye hazırlanıyor

Sadece bir mobil uygulama olmanın ötesine geçerek kullanıcıların karşısına farklı ürünlerle çıkmak isteyen Snapchat'in kapalı kapılar ardında insansız hava aracı geliştirdiği belirtiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şu sıralar halka arz için geri sayım içerisinde olan Snap Inc, sadece uygulama pazarında sınırlı kalmamak ve ürün yelpazesini genişletmek için farklı kulvarlarda boy göstermeye hazırlanıyor. The New York Times gazetesinde yer alan ve bazı kaynaklar tarafından da doğrulanan rapora bakılırsa Snapchat’in insansız hava aracı geliştirdiği ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak"
Halka arz başvurusunda yatırımcılara kendini "kamera şirketi" olarak tanıtan Snap Inc, içerisinde kameranın yer aldığı teknolojilere yoğun ilgi gösteriyor. Öyle ki CEO Evan Spiegel de her fırsatta kameranın iletişim araçları arasındaki gücüne dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre drone projesinin de bu fikir çevresinde şekillendiği, üstün fotoğraf ve video özellikleri sunan cihaz üzerinde yoğun mesai harcandığı iddia ediliyor. 

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Spectacles isimli güneş gözlüklerini internet üzerinden satışa çıkaran Snapchat, böylelikle yenilikçi ürünler konusundaki girişimciliğini ortaya koymuştu. Halka arz ile 22 milyar dolar değerlenmeye ulaşması beklenen şirketin farklı alanlara açılmaktan korkmadığı, bunu drone ile kanıtlamak istediği ancak henüz tam anlamıyla karar veremediği dile getiriliyor.
* Haberde kullanılan görsel temsilidir.

https://www.nytimes.com/2017/02/28/technology/snapchat-drone.html Yorum Yaz
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buraxus 2 yıl en beğenilen
Mark zuckerberg kardeşim sen de var mısın ??
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axaxa 2 yıl
Gıcık oluyorm şu snapchate
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buraxus 2 yıl en beğenilen
Mark zuckerberg kardeşim sen de var mısın ??
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