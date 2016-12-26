Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın

Snapchat, İsrail’deki ilk satın alımını gerçekleştirmek için arttırılmış gerçeklik üzerine çalışan Cimagine firmasına 30-40 milyon dolar civarı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Cimagine daha önce oluşturduğu uygulamayla kullanıcılara satın almak istedikleri mobilya ve ev aletlerini, mağazaya kadar gitmeden inceleme ve evlerinde nasıl duracağını görme imkanı tanıyordu.

İsrail basınına göre Snapchat’in, 2012 yılında kurulan ve birkaç milyon dolarlık değere sahip olan şirketi almasının asıl nedeni şirketin geliştirmekte olduğu teknolojiden ziyade yüksek vasıflı bir ekibe sahip olması. Son günlerde özellikle Facebook Messenger ve İnstagram’ın, Snapchat'e benzer özelliklerini duyurmasının ardından kullanıcı kitlesini kaybetme korkusuyla yüz yüze gelen şirket yaratıcı bir ekip ve yenilik arayışına girmişti ve Disney mini dizileri, çoklu görüntülü konuşma gibi geliştirmeler yapmıştı.

2014 Yılında Facebook’un 3 milyar dolarlık teklifi reddeden ve şu an 20-25 milyar dolar civarı değere sahip olan şirketin ayrıca Mart 2017’de halka arzının gerçekleşmesi planlanıyor.

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN14E06X