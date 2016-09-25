Snapchat, kameralı gözlüğünü duyurdu

Son dönemin yıldızı parlayan sosyal ağlarından birisi Snapchat, sektörde eşine az rastlanır bir hamle yapıyor ve günlük hayatınızı kaydedebileceğiniz bir kameralı güneş gözlüğü piyasaya sürüyor.

Snapchat Spectacles, firmanın ilk donanımı ve ilk giyilebilir cihazı. Daha önce Facebook tarafından kendi arayüzünü kullanan HTC imzalı First adında bir akıllı telefon piyasaya sürüldüğünü görmüştük. Bunun dışında Twitter veya Google+ gibi hiçbir platform doğrudan kendisine ait bu tarz bir cihaza sahip değil.

Spectacles, unutmak istemediğiniz anlarınız için 10 saniyelik video kaydı yapıyor. Karanlık ortamlar için kameranın çevresine bir de LED aydınlatma konumlandırılmış. Video kaydı yaptıktan sonra Bluetooth veya WiFi üzerinden içeriği Snapchat Memories bölümüne aktarabiliyorsunuz. Buradan da paylaşım yapabiliyorsunuz.

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Kendi kutusu içerisinde şarj edilebilen Spectacles ne kadar bir kullanım süresi sunuyor açıklanmadı ancak sürekli video kaydı ve kablosuz bağlantılar hesaba katıldığında muhtemelen bir saati bulmayacaktır. Zaten 10 saniyelik videolar kaydetmesi, gün içinde sürekli açık kalmasını da gerektirmiyor.

Kamera 115 derecelik bir balık gözü lens barındırıyor. Böylece piyasadaki pek çok kameradan daha geniş bir alanı çekebiliyor. Snapchat, gözlüğü kullanıcıların kendi bakış açılarını içine alacak şekilde kayıt yapması için geliştirdiklerini ifade ediyor. Snapchat Spectacles gözlüğü 130$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.