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Snapchat, kameralı gözlüğünü duyurdu

Günlük hayatınızı sürekli kayıt altında tutmak isteyen biriyseniz, Snapchat’in size bir sürprizi var. Snapchat Spectacles kameralı gözlüğü 10 saniyelik videolar kaydetmenize imkan tanıyor.
2 yıl
4,8b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin yıldızı parlayan sosyal ağlarından birisi Snapchat, sektörde eşine az rastlanır bir hamle yapıyor ve günlük hayatınızı kaydedebileceğiniz bir kameralı güneş gözlüğü piyasaya sürüyor.

Snapchat Spectacles, firmanın ilk donanımı ve ilk giyilebilir cihazı. Daha önce Facebook tarafından kendi arayüzünü kullanan HTC imzalı First adında bir akıllı telefon piyasaya sürüldüğünü görmüştük. Bunun dışında Twitter veya Google+ gibi hiçbir platform doğrudan kendisine ait bu tarz bir cihaza sahip değil.

Spectacles, unutmak istemediğiniz anlarınız için 10 saniyelik video kaydı yapıyor. Karanlık ortamlar için kameranın çevresine bir de LED aydınlatma konumlandırılmış. Video kaydı yaptıktan sonra Bluetooth veya WiFi üzerinden içeriği Snapchat Memories bölümüne aktarabiliyorsunuz. Buradan da paylaşım yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "DAC entegreli ilk Lightning kulaklık duyuruldu"

Kendi kutusu içerisinde şarj edilebilen Spectacles ne kadar bir kullanım süresi sunuyor açıklanmadı ancak sürekli video kaydı ve kablosuz bağlantılar hesaba katıldığında muhtemelen bir saati bulmayacaktır. Zaten 10 saniyelik videolar kaydetmesi, gün içinde sürekli açık kalmasını da gerektirmiyor.

Kamera 115 derecelik bir balık gözü lens barındırıyor. Böylece piyasadaki pek çok kameradan daha geniş bir alanı çekebiliyor. Snapchat, gözlüğü kullanıcıların kendi bakış açılarını içine alacak şekilde kayıt yapması için geliştirdiklerini ifade ediyor. Snapchat Spectacles gözlüğü 130$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

 

http://www.businessinsider.com/snapchat-spectacles-glasses-how-they-work-2016-9/#a-light-will-illuminate-while-the-glasses-are-recording-3 Yorum Yaz
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mansurmarsak 2 yıl en beğenilen
İnsanlar neden yedikleri her naneyi paylaşmak istiyor hala anlayabilmiş değilim...
2 Yanıt Yanıtla +24
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Firaristt 2 yıl
Daha bir hesabım dahi yok. Milleti görünce bana daral geliyor bir de gözlük yapmışlar. İyice kafayı yediler ya da ben mağara adamı olma yolunda ilerliyorum.
Yanıtla +16
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Eeltorm 2 yıl
Yedikleri yemeği, aldıkları starbucks bardaklarını bununla çekerler artık.
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huseyincarnege 2 yıl
bülent ersoyun gözlüğü gibi :)
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criminalay 2 yıl
İnstagramın yeni uygulamasıyla beraber yenilik yapması gerekiyor zaten yoksa kimse kullanmayacak.
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floydrose 2 yıl
Yorumları görünce moralim yerine geldi. :D Mağarada yalnız değilmişim.
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zIEdward 2 yıl
telefonlar yetmiyordu bide bu geldi :D zaten yediklerini içtiklerini atıyorlar artık koltuğu oturuyorum koltukdan kalkıyorum buzdolabına gidiyorum diye çeker atarlar bu kadar atmak istiyorsanız açın bir tane Youtube kanalı Vlog çekin bütün gününüzü izlesin insanlar bu nedir :D
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bonzoom 2 yıl
Paylaşmadığımız bir şey kalmamış
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Eeltorm 2 yıl
Yedikleri yemeği, aldıkları starbucks bardaklarını bununla çekerler artık.
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Firaristt 2 yıl
Daha bir hesabım dahi yok. Milleti görünce bana daral geliyor bir de gözlük yapmışlar. İyice kafayı yediler ya da ben mağara adamı olma yolunda ilerliyorum.
Yanıtla +16
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mansurmarsak 2 yıl en beğenilen
İnsanlar neden yedikleri her naneyi paylaşmak istiyor hala anlayabilmiş değilim...
2 Yanıt Yanıtla +24
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swat882 2 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

İnsanlar neden yedikleri her naneyi paylaşmak istiyor hala anlayabilmiş değilim...

Hayatta Başarısı bulunmayan Ezik insanların Ego Tatmini, Beğenilme Duygusu
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Barni Moloztaş 2 yıl mansurmarsak
mansurmarsak
İnsanlar neden yedikleri her naneyi paylaşmak istiyor hala anlayabilmiş değilim...

Görgüsüzlük
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