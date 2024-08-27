Tam Boyutta Gör Snapchat, 2011 yılında iPhone’lar için çıkış yaptı. Aylık 800 milyon, günlük 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platform, artırılmış gerçeklik destekli filtreleriyle popüler. Popüler sosyal ağ uygulaması, 13 yıl sonra iPad’ler için destek sunmaya başladı.

Snapchat, yeni yapay zeka destekli özelliklerini tanıttı 2 ay önce eklendi

Snapchat iPad'e özel destek sunmaya başladı

Snapchat uygulamasının en son sürümü iPad desteğini getiriyor. Bu, uygulamanın artık iPadOS’te tam ekran çalıştığı anlamına geliyor. Şirket, güncelleme notlarında “Snapchat yine bildiğin ve sevdiğin Snapchat olarak kalmaya devam edecek, sadece artık büyük ekranın keyfini çıkaracaksın. Snapchat artık iPad'e özel destek sunuyor. Snapchat bu sayede iPad'in ekranını tamamen kaplayacak ve Snap'ler çekerken daha geniş bir ekrandan yararlanarak 2. ve 4. sekmelerde daha fazla arkadaşını görebileceksin” diyor.

Şu an için uygulama, yalnızca dikey olarak kullanılabiliyor, yatay modda kulanmanın bir yolu yok.

Snapchat, bu yılın başlarında uygulamaya birçok yapay zeka tabanlı özellik ekledi. Bunlar arasında; hatırlatıcılar oluşturmak veya geri sayım başlatmak için doğrudan sohbette "My AI" ile konuşma seçeneği de yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca yapay zekanın yardımıyla Bitmoji avatarları da oluşturabiliyor.

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Snapchat, 13 yıl sonra iPad desteği kazandı