Snapchat, 13 yıl sonra iPad desteği kazandı

Snapchat iPad'e özel destek sunmaya başladı
Snapchat uygulamasının en son sürümü iPad desteğini getiriyor. Bu, uygulamanın artık iPadOS’te tam ekran çalıştığı anlamına geliyor. Şirket, güncelleme notlarında “Snapchat yine bildiğin ve sevdiğin Snapchat olarak kalmaya devam edecek, sadece artık büyük ekranın keyfini çıkaracaksın. Snapchat artık iPad'e özel destek sunuyor. Snapchat bu sayede iPad'in ekranını tamamen kaplayacak ve Snap'ler çekerken daha geniş bir ekrandan yararlanarak 2. ve 4. sekmelerde daha fazla arkadaşını görebileceksin” diyor.
Şu an için uygulama, yalnızca dikey olarak kullanılabiliyor, yatay modda kulanmanın bir yolu yok.
Snapchat, bu yılın başlarında uygulamaya birçok yapay zeka tabanlı özellik ekledi. Bunlar arasında; hatırlatıcılar oluşturmak veya geri sayım başlatmak için doğrudan sohbette "My AI" ile konuşma seçeneği de yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca yapay zekanın yardımıyla Bitmoji avatarları da oluşturabiliyor.
Snapchat Photo & Video Ücretsiz 281 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.