Snapchat’in başı dertte! Hacker’lar 100.000’den fazla fotoğraf çaldı

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iCloud skandalının yankıları sürerken bir fotoğraf sızdırma olayı da Snapchat cephesinden geldi. 4Chan sayfalarına düşen bilgilere göre hackerlar 13GB’lık veriyi ele geçirdi.Şu sıralar Yahoo ile yakınlaşan ve yüklü bir yatırım alabileceği konuşulan Snapchat yine bir hacker saldırısına maruz kaldı. Üstelik bu kez tablo çok vahim. Yazışmaları ile birlikte 100.000’den fazla fotoğrafı ve videoyu ele geçiren hackerların elinde 13GB’tan büyük bir arşiv bulunduğu iddia ediliyor.Ele geçirenler tüm içerik çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden hemen indirmeye sunuldu ve hızlı bir şekilde yayıldı. İşin vahim tarafı ise kullanıcı adları ile yapılan aramalarla tüm fotoğrafların bulunabilmesi olmuş. Yani Snapchat’teki hesabını bildiğiniz bir kullanıcının, başkaları ile paylaştığı tüm fotoğraf ve videolara kolayca ulaşalabiliyorsunuz.Fotoğrafların nasıl çalındığına ilişkin olarak ise bir çok iddia ortaya atılmış durumda. Bu iddialardan en büyüğü, fotoğrafların daha önce kullanılan Snapsave isimli Android uygulamasından gelebileceği yönünde. Bu uygulama fotoğrafların kaydedilmesini sağlıyordu ancak Snapchat bu uygulamayı engellemeyi başarmıştı. Engellenene kadara geçen süreçte elde edilen arşiv, elde edilmiş mevcut fotoğraflara eklenmiş olabilir deniliyor.Snapchat tarafından ise fotoğrafların kendi sunucularından çalınmadığı yönünde bir açıklama gelmiş olsa da konuya ilişkin henüz kesin ifadeler kullanmak pek olanaklı görünmüyor. Fotoğrafların takası için 4chan üzerinden kurulan diyaloglarda da üçüncü parti yazılımlardan elde edilen görseller olduğu ifadesi öne çıkmış.Hackerlar ellerindeki görüntülerin çoğunlukla kullanıcılara ait çıplak fotoğraf ve videolardan oluştuğunu söylemesi de işin ciddiyet boyutunu artırıyor. Snapchat kullanıcılarının yarıdan fazlasının 18 yaşın altında olduğu düşünülünce ortada aslında ne denli büyük bir skandalın olduğu daha net anlaşılacaktır.