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    Spotify, modlanmış sürümleri engellemeye başladı

    Spotify mod APK uygulamaları, premium özellikleri ücretsiz kullandırmasıyla oldukça popüler. Kullanıcılar, son zamanlarda Spotify modlanmış sürümlerinin çalışmadığını bildiriyor.
    spotify mod apk çalışmıyor Tam Boyutta Gör
    Spotify mod APK kullananlar, sosyal medya üzerinden müzik dinleyemediklerini paylaşmaya başladı. Görünüşe göre Spotify, uygulamanın tüm modlanmış ve cracklenmiş sürümlerini engellemeye başladı.

    Spotify mod APK uygulamaları çalışmamaya başladı

    Spotify’ın resmi olmayan sürümünü kullananlar, kaydedilmiş çalma listelerine, beğendikleri şarkılara ve diğer hizmetlere erişemediklerini dile getirdi. Normal müzik dinleme ve arama seçeneği de çalışmıyor.

    Spotify mod APK, premium özellikleri ücretsiz kullandırmasıyla tercih ediliyordu. Spotify, Apple Music’in aksine ücretsiz müzik dinlemeye izin verse de birçok kısıtlama sunduğundan kullanıcılar Spotify APK sürümlerini yüklüyordu. Spotify’ın modlanmış sürümleri platformun hizmet şartlarını ihlal ediyor ve bazı ülkelerde crackli sürümleri kullanmak yasadışı. Resmi olmayan Spotify uygulamaları, cep telefonu numarası ve e-posta adresinin yasaklanmasına da neden olabiliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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