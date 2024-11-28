Spotify, modlanmış sürümleri engellemeye başladı

Tam Boyutta Gör Spotify mod APK kullananlar, sosyal medya üzerinden müzik dinleyemediklerini paylaşmaya başladı. Görünüşe göre Spotify, uygulamanın tüm modlanmış ve cracklenmiş sürümlerini engellemeye başladı.

Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı 2 hf. önce eklendi

Spotify mod APK uygulamaları çalışmamaya başladı

Spotify’ın resmi olmayan sürümünü kullananlar, kaydedilmiş çalma listelerine, beğendikleri şarkılara ve diğer hizmetlere erişemediklerini dile getirdi. Normal müzik dinleme ve arama seçeneği de çalışmıyor.

Spotify mod APK, premium özellikleri ücretsiz kullandırmasıyla tercih ediliyordu. Spotify, Apple Music’in aksine ücretsiz müzik dinlemeye izin verse de birçok kısıtlama sunduğundan kullanıcılar Spotify APK sürümlerini yüklüyordu. Spotify’ın modlanmış sürümleri platformun hizmet şartlarını ihlal ediyor ve bazı ülkelerde crackli sürümleri kullanmak yasadışı. Resmi olmayan Spotify uygulamaları, cep telefonu numarası ve e-posta adresinin yasaklanmasına da neden olabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify mod APK uygulamalarını engellemeye başladı