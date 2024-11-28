Spotify, modlanmış sürümleri engellemeye başladı

Spotify mod APK uygulamaları çalışmamaya başladı
Spotify’ın resmi olmayan sürümünü kullananlar, kaydedilmiş çalma listelerine, beğendikleri şarkılara ve diğer hizmetlere erişemediklerini dile getirdi. Normal müzik dinleme ve arama seçeneği de çalışmıyor.
Spotify mod APK, premium özellikleri ücretsiz kullandırmasıyla tercih ediliyordu. Spotify, Apple Music’in aksine ücretsiz müzik dinlemeye izin verse de birçok kısıtlama sunduğundan kullanıcılar Spotify APK sürümlerini yüklüyordu. Spotify’ın modlanmış sürümleri platformun hizmet şartlarını ihlal ediyor ve bazı ülkelerde crackli sürümleri kullanmak yasadışı. Resmi olmayan Spotify uygulamaları, cep telefonu numarası ve e-posta adresinin yasaklanmasına da neden olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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