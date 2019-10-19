Snapdragon 865'li ilk akıllı telefon 8848 Titanium M6 5G duyuruldu

Lüks akıllı telefon ve saatleri ile tanınan Çinli üretici 8848, bugün Pekin'de şirketin akıllı telefon departmanının yakın gelecek ile ilgili planlarını paylaşmak için bir etkinlik düzenledi.

Yıl dönümünü de kutlayan şirket, en yeni lüks akıllı telefon modeli, 8848 Titanium M6 5G'yi duyurma fırsatı da buldu. Cihaza dair en çarpıcı detay Qualcomm’un önümüzdeki aylarda lanse edeceği amiral gemisi sınıfı yonga seti Snapdragon 865 ile geleceği ilan edilen ilk akıllı telefon olması.

Snapdragon 865, gelecek yılın amiral gemilerinde karşımıza çıkacak ve 8848, henüz ortada bir rekabet bile yokken yarışa bir adım ileride başlamış oldu. Snapdragon 865 tanıtıldığında, mevcut amiral gemilerinin neredeyse tamamı Snapdragon 855+ 'tan güç alırken, Titanium M6 5G yarışta hepsinden önde konumda olacak.

Snapdragon 865 ile ilgili detaylar henüz Qualcomm tarafından açıklanmadı ancak yeni yonga setinin performansıyla ilgili beklentiler inanılmaz yüksek. Haberler ve bir takım söylentilere göre, Qualcomm SD865 hakkındaki tüm bilgileri paylaşmak için Kasım ayını bekliyor

8848 Titanium M6 5G'nin teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.01 inç genişliğinde AMOLED bir ekrana, 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca gelişmiş enterpolasyon ile 100 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen 64 MP'lik bir ana kamera ile geliyor.

Cihaza dair dikkat çekici başka bir detay ise 8848'in neredeyse tüm akıllı telefonlarında kullanıyor olduğu analog kol saati şeklinde dizayn edilmiş arka kamera kurulumu ve deri kaplaması. Diğer bir çarpıcı detay ise cihazın, sanal bir asistana değil gerçek asistanlara sahip oluşu. Yani cihazın kullanıcıları telefonlarının asistanlarına çeşitli komutlar verdiğinde yapay bir zeka bu komutları yerine getirmiyor, kullanıcı direkt olarak gerçek insan asistanlarla iletişime geçiyor.

https://www.gizchina.com/2019/10/18/8848-titanium-m6-5g-announced-with-snapdragon-865/

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gelecek yıl satışa çıkacak. Sebebi ise'in resmi olarak gelecek yıl piyasaya sürülecek olması Buna rağmen ilk duyurulan olduğu içinile gelen ilk akıllı telefonunolduğunu söyleyebiliriz.