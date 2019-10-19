Uygun fiyatlı ZTE Blade 20 Smart resmiyet kazandı

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ZTE geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 18 Ekim tarihinde yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurmuştu. Çinli şirket ZTE Blade 20 Smart olarak adlandırılan cihazı sonunda resmen tanıttı.

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Akıllı telefon 720 x 1560 piksel çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı sunan 6.49 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca fiyatıyla bütçe dostu bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.

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Mediatek’in sekiz çekirdekli Helio P60 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen cihazın 128 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca hafızasını microSD kartla genişletmek mümkün.

Üçlü arka kamera sistemi

Arka panelinde 16 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Kare kamera modülünün ise iPhone 11 Pro Max'i anımsattığını söyleyebiliriz.

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ZTE Blade 20 Smart'ın ön tarafındaki damla çentikte ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Ayrıca Android Pie tabanlı MiFavor 9.1 kullanıcı arayüzü ile birlikte kutudan çıkıyor.

Turkuaz ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak ZTE Blade 20 Smart'ın 140 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi var.