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Solar Enerjinin Geleceği Güneş Kumaşı Olabilir

Esnek ve hafif Güneş panelleri fikrini alıp geliştiren "Güneş Kumaşı Firması" çoğu yere takılamayacak panelleri takma imkanı sunuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
10
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Solar Enerjinin Geleceği Güneş Kumaşı Olabilir
Esnek ve hafif Güneş panelleri fikrini alıp geliştiren "Güneş Kumaşı Firması" çoğu yere takılamayacak panelleri takma imkanı sunuyor.
Özellikle otoparklar üzerinde kullanılabilecek sistem basit brandalar halinde bir kişi tarafından kısa sürede takılabiliyor. Bu şekilde İngiltere'deki tüm açık otoparklar ve ağır yük taşıyamayacak çatılar kapatılırsa toplam enerji ihtiyacının 3 katı enerji üretebilmek mümkün oluyor.
Panellerin olduğu brandanın 10 metre karesinin ağırlığı sadece 3.3 kg. 18 kg seviyesinde olan geleneksel sistemin oldukça altında. Firma şimdilik 750 bin İngiliz sterlinlik hissesini Crowfunded.com üzerinde satışa sunmuş ve fazlasını satmış durumda. Teknolojisinin avantajları arasında en yakın rakibine göre %50 panel verimliliği avantajı sağladığı belirtilen ürün, aynı zamanda panel için yer sorununa da güzel bir çare olacak gibi duruyor.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android&hl=tr 


http://cleantechnica.com/2014/11/25/solar-cloth-company-solar-cell-cloth-coming-market-used-stadiums-parking-lots-etc/ Yorum Yaz
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Gün abi bari sen yapma, zaten diğer editör arkadaşlar yapıyor. Uyarınca da kızıyorlar.

"Solar Enerjinin Geleceği Güneş Kumaşı Olabilir"

Abi bu nasıl bir başlık, gerçekten -Güneş enerjisi- terimi yerine solar kullanmak içinize siniyor mu? Tamam "lanse etmek", "handikapı olmak"... Bunlara alıştık ama bari Türkçe karşılığı olan kelimeleri düzgün kullanalım. Çipset yerine yongaseti demeyi başardık, daha fazlasını başarabiliriz.
Gün abi bari sen yapma, zaten diğer editör arkadaşlar yapıyor. Uyarınca da kızıyorlar."SolarEnerjinin Geleceği Güneş Kumaşı Olabilir"...
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alperen_69 4 yıl
Birkaç sene önce izmirden bir Türk profesör bir kumaş üretmişti güneş enerjisini iyi sönümleyen
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Seefoo 4 yıl
toplam enerji ihtiyacının 3 katı" Yenilenebilir enerji ile ilgili haberlerde devamlı bu tarz sansasyonel ifadelerin geçmesi vahim.Pratikte uygulabilirliği henüz olmayan fikirler bu tarz ifadelerle haber sitelerinde çıkıyor.PV teknolojilerini az inceleyince toplam ihtiyacın 3 katını üretecek teknolojinin var olduğu görülecektir zaten,asıl problem depolama.Türkiye'dede akdeniz bölgesindeki tüm çatıları PV ile kaplasak gerekenden fazlasını üretiriz.Ama depolama olmadan sanayinin veya ulaşımın enerji ihtiyacını sadece yenilebilir üzerinden sağlamak mümkün değil.
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xmasx 4 yıl
Başka yerler olabilir ama gelecekte elektrikli araçların tavalarına paneller konulunca bu otopark işi yatar.
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irish 4 yıl
"toplam enerji ihtiyacının 3 katı"
Bu kadar iddialı ise müthiş bir gelişme. Dünya değişir..
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oray 4 yıl
Crowdfunded.com olacak sanirim link yanlis yazilmis...
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khytr89 4 yıl
Bizde pazar brandasi yapsak sanirim.her mahallenin 2-3 gunluk enerjisi bedavaya gelicek :)
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oray 4 yıl
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Only Me Love 4 yıl oray
oray
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Bu haberi gün abi yapıyorsa kesin doğrudur.
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gun 4 yıl oray
Kaynak eklendi yapan firma ise bu

Solar Cell cloth company

thesolarclothcompany.com/...
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