"Solar Enerjinin Geleceği Güneş Kumaşı Olabilir"

Esnek ve hafif Güneş panelleri fikrini alıp geliştiren "Güneş Kumaşı Firması" çoğu yere takılamayacak panelleri takma imkanı sunuyor.

Özellikle otoparklar üzerinde kullanılabilecek sistem basit brandalar halinde bir kişi tarafından kısa sürede takılabiliyor. Bu şekilde İngiltere'deki tüm açık otoparklar ve ağır yük taşıyamayacak çatılar kapatılırsa toplam enerji ihtiyacının 3 katı enerji üretebilmek mümkün oluyor.

Panellerin olduğu brandanın 10 metre karesinin ağırlığı sadece 3.3 kg. 18 kg seviyesinde olan geleneksel sistemin oldukça altında. Firma şimdilik 750 bin İngiliz sterlinlik hissesini Crowfunded.com üzerinde satışa sunmuş ve fazlasını satmış durumda. Teknolojisinin avantajları arasında en yakın rakibine göre %50 panel verimliliği avantajı sağladığı belirtilen ürün, aynı zamanda panel için yer sorununa da güzel bir çare olacak gibi duruyor.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android&hl=tr

http://cleantechnica.com/2014/11/25/solar-cloth-company-solar-cell-cloth-coming-market-used-stadiums-parking-lots-etc/