Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı

Dünyanın tamamen güneş enerjisi ile çalışan ilk uçağını geliştiren Solar Impulse ekibi tarafından geliştirilen Solar Impulse 2, tarihi uçuşunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Dünyanın etrafında tam tur dönen güneş enerjili ilk uçak olmak için geçtiğimiz yılın Mart ayında tarihi uçuşuna başlayan Solar Impulse 2, yolculuğunun Pasifik ayağını tamamladı.

3 gün önce Hawaii'den havalanan Solar Impulse 2, 4372 kilometrelik zorlu uçuşun ardından ABD'nin San Francisco şehrindeki hava limanını iniş yaptı. Bu 3 günlük aralıksız uçuş sırasında uçağın pilotu olan Bertrand Piccard, yolculuk boyunca sadece kısa süreli aralar vererek uyuyabildi.

Solar Impulse 2, Pasifik üzerindeki yolculuğunu tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmış olsa da, önümüzdeki günlerde çok daha zorlu bir yolculuğa çıkacak. İlk olarak Haziran ayı gibi New York'a uçacak olan uçak, nispeten kolay bir yolculuk olması beklenen New York uçuşu sonrası bu kez de Avrupa'ya doğru yola çıkacak. 5738 kilometre uzunluğundaki bu yolculuğun yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor. Avrupa'dan sonra ise yolculuğun son ayağına geçilecek ve Solar Impulse 2 yolculuğuna başladığı Abu Dabi'ye geri dönerek tarihi uçuşunu tamamlayacak.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında yolculuğuna başlayan Solar Impulse 2'nin dünya turunu tamamlaması beklenenden çok daha uzun sürmüş olsa da, bu uçuşun temel amacının hız olmadığını unutmamak gerek. Solar Impulse ekibinin temel amacı, tamamen güneş enerjisi ile çalışan bir uçak ile dünya etrafında dönerek yeşil enerji ile elde edilebilecek müthiş şeylere dikkat çekmek.

http://www.engadget.com/2016/04/24/solar-impulse-2-completes-pacific-flight/