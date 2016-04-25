Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı

Dünyanın etrafında tam tur dönen güneş enerjili ilk uçak olmak için tarihi bir yolculuk gerçekleştiren Solar Impulse 2, Pasifik üzerindeki uçuşunu nihayet tamamladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 Dünyanın tamamen güneş enerjisi ile çalışan ilk uçağını geliştiren Solar Impulse ekibi tarafından geliştirilen Solar Impulse 2, tarihi uçuşunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Dünyanın etrafında tam tur dönen güneş enerjili ilk uçak olmak için geçtiğimiz yılın Mart ayında tarihi uçuşuna başlayan Solar Impulse 2, yolculuğunun Pasifik ayağını tamamladı.
 3 gün önce Hawaii'den havalanan Solar Impulse 2, 4372 kilometrelik zorlu uçuşun ardından ABD'nin San Francisco şehrindeki hava limanını iniş yaptı. Bu 3 günlük aralıksız uçuş sırasında uçağın pilotu olan Bertrand Piccard, yolculuk boyunca sadece kısa süreli aralar vererek uyuyabildi.
 Solar Impulse 2, Pasifik üzerindeki yolculuğunu tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmış olsa da, önümüzdeki günlerde çok daha zorlu bir yolculuğa çıkacak. İlk olarak Haziran ayı gibi New York'a uçacak olan uçak, nispeten kolay bir yolculuk olması beklenen New York uçuşu sonrası bu kez de Avrupa'ya doğru yola çıkacak. 5738 kilometre uzunluğundaki bu yolculuğun yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor. Avrupa'dan sonra ise yolculuğun son ayağına geçilecek ve Solar Impulse 2 yolculuğuna başladığı Abu Dabi'ye geri dönerek tarihi uçuşunu tamamlayacak.
Geçtiğimiz yılın Mart ayında yolculuğuna başlayan Solar Impulse 2'nin dünya turunu tamamlaması beklenenden çok daha uzun sürmüş olsa da, bu uçuşun temel amacının hız olmadığını unutmamak gerek. Solar Impulse ekibinin temel amacı, tamamen güneş enerjisi ile çalışan bir uçak ile dünya etrafında dönerek yeşil enerji ile elde edilebilecek müthiş şeylere dikkat çekmek.

http://www.engadget.com/2016/04/24/solar-impulse-2-completes-pacific-flight/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 3 yıl en beğenilen
80 günde devri alem. Gerçi bu 800 gün sürecek gibi ama olsun :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uNequAL 3 yıl
Pilota yazık, her şeyi düşündünüz de vardiyalı pilot almayı mı düşünemediniz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl en beğenilen
80 günde devri alem. Gerçi bu 800 gün sürecek gibi ama olsun :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl Meizu’dan 90$’a akıllı telefon 3 yıl Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava 3 yıl Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı 3 yıl Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı Sonraki iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir 3 yıl Bu otomobil hidrojenle çalışıyor 3 yıl HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak 3 yıl 26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf 3 yıl Xiaomi Mi Max gün sayıyor 3 yıl AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü 3 yıl Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor 3 yıl Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir 3 yıl Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu 3 yıl MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis 3 yıl Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı 3 yıl Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor 3 yıl Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı 3 yıl Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz 3 yıl AMD Project Quantum geri dönüyor 3 yıl Alternatif ajanda uygulaması Calendars 5, iOS için ücretsiz 3 yıl Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı" 3 yıl Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım 3 yıl GP104 grafik mimarisi, detaylı olarak sızdırıldı 3 yıl DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim