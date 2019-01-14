Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Bugün modern tuvaletler ve kanalizasyon sistemleri pek çok toplumda standart haline geldi. Hatta sunulması mecburi hizmetler arasında yer alıyor. Bununla birlikte dünyanın büyük kısmı modern tuvalet sistemlerinden yararlanamıyor.

Kanalizasyona solucanlı çözüm

Sadece Hindistan’da nüfusun yüzde 40’ı tuvalet ihtiyacını dışarıya çıkarak gideriyor ve modern bir tuvalete sahip değil. Ayrıca kanalizasyon gibi hizmete erişmek de mümkün değil.

Bu problemi çözmek için Çin’de her yıl yenilikçi tuvalet fuarı düzenleniyor. Geçen yıl yapılan fuarda Bill Gates elinde bir kavanoz dışkı ile sahneye çıkarak sağlıksız tuvalet ortamlarının insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu ve takıntı derecesinde bunu çözmeye kendini adadığını ifade etmişti.

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Bill Gates bu açıdan tuvalet sorununu çözme konusunda projelere büyük destekler veriyor. Bunlardan birisi Tiger Toilet girişimi. Girişim kanalizasyon ihtiyacı olmadan modern tuvalet yerleştirmenin çok yenilikçi bir yöntemini bulmuş. Bill and Melinda Gates vakfı girişime 4.8 milyon dolar başlangıç sermayesi sağlarken Hindistan, Myanmar ve Uganda hükümetleri de 170 bin dolar deneme yardımı yaptı.

Tiger Toilet standart bir alaturka tuvalet görünümünde. Bu tuvaletin alt kısmında kaplan solucanları yer alıyor. Bu solucanlar sadece dışkıyla beslenen ve toprakta yaşaması mümkün olmayan canlılar. Dışkı bu bölüme düştüğü zaman solucanlar yemeye başlıyor.

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Bu sürecin sonunda yüzde 60-70 oranında su ve karbon dioksit kalıyor. Yüzde 15 ise gübre olarak toprağa karışıyor. Zararlı patojenler ise yüzde 99 oranında yok ediliyor. Böylece etrafa koku ve zararlı bakteri de yayılmıyor. Standart kanalizasyon ve atık temizleme tesislerinde çok daha iyi sonuçlar alındığı ifade ediliyor.

Tiger Toilet sistemi kulübe dahil 350$ maliyetle kurulabiliyor. Hindistan’da toplam 4 binden fazla Tiger Toilet kanalizasyon imkânı olmayan yerleşim bölgelerine yerleştirildi. 8-10 yıl arasında ülkede tuvalet probleminin büyük oranda giderileceği tahmin ediliyor.

Tiger Toilet için kaplan solucanları özel olarak yetiştiriliyor. Solucanlar kullanılarak atık toplama tesisleri de kurulmuş ve daha da geliştirilmesi bekleniyor. Bill Gates 2030 yılına kadar temiz tuvalet sistemleri için 6 milyar dolar civarında bir pazar oluşacağını tahmin ediyor.