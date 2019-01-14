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Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Tiger Toilet girişimi kanalizasyon yerine kaplan solucanlarını kullanarak atıkları eritiyor. Sonucunda gübre ve su ortaya çıkıyor. Ayrıca zehirli patojenleri de engelliyor.
4 ay
12,4b
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25
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün modern tuvaletler ve kanalizasyon sistemleri pek çok toplumda standart haline geldi. Hatta sunulması mecburi hizmetler arasında yer alıyor. Bununla birlikte dünyanın büyük kısmı modern tuvalet sistemlerinden yararlanamıyor.

Kanalizasyona solucanlı çözüm

Sadece Hindistan’da nüfusun yüzde 40’ı tuvalet ihtiyacını dışarıya çıkarak gideriyor ve modern bir tuvalete sahip değil. Ayrıca kanalizasyon gibi hizmete erişmek de mümkün değil.

Bu problemi çözmek için Çin’de her yıl yenilikçi tuvalet fuarı düzenleniyor. Geçen yıl yapılan fuarda Bill Gates elinde bir kavanoz dışkı ile sahneye çıkarak sağlıksız tuvalet ortamlarının insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu ve takıntı derecesinde bunu çözmeye kendini adadığını ifade etmişti.

Ayrıca Bkz. "Bungie ve Activison yollarını ayırıyor"

Bill Gates bu açıdan tuvalet sorununu çözme konusunda projelere büyük destekler veriyor. Bunlardan birisi Tiger Toilet girişimi. Girişim kanalizasyon ihtiyacı olmadan modern tuvalet yerleştirmenin çok yenilikçi bir yöntemini bulmuş. Bill and Melinda Gates vakfı girişime 4.8 milyon dolar başlangıç sermayesi sağlarken Hindistan, Myanmar ve Uganda hükümetleri de 170 bin dolar deneme yardımı yaptı.

Tiger Toilet standart bir alaturka tuvalet görünümünde. Bu tuvaletin alt kısmında kaplan solucanları yer alıyor. Bu solucanlar sadece dışkıyla beslenen ve toprakta yaşaması mümkün olmayan canlılar. Dışkı bu bölüme düştüğü zaman solucanlar yemeye başlıyor.

 

Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor
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Bu sürecin sonunda yüzde 60-70 oranında su ve karbon dioksit kalıyor. Yüzde 15 ise gübre olarak toprağa karışıyor. Zararlı patojenler ise yüzde 99 oranında yok ediliyor. Böylece etrafa koku ve zararlı bakteri de yayılmıyor. Standart kanalizasyon ve atık temizleme tesislerinde çok daha iyi sonuçlar alındığı ifade ediliyor.

Tiger Toilet sistemi kulübe dahil 350$ maliyetle kurulabiliyor. Hindistan’da toplam 4 binden fazla Tiger Toilet kanalizasyon imkânı olmayan yerleşim bölgelerine yerleştirildi.  8-10 yıl arasında ülkede tuvalet probleminin büyük oranda giderileceği tahmin ediliyor.

Tiger Toilet için kaplan solucanları özel olarak yetiştiriliyor. Solucanlar kullanılarak atık toplama tesisleri de kurulmuş ve daha da geliştirilmesi bekleniyor. Bill Gates 2030 yılına kadar temiz tuvalet sistemleri için 6 milyar dolar civarında bir pazar oluşacağını tahmin ediyor.

 

https://www.businessinsider.com/bill-gates-foundation-helps-invent-tiger-toilets-powered-by-worms-2019-1 Yorum Yaz
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cabriyo 3 ay
afrikada bizimkiler oraya bina yapıp tuvaleti içine koyunca, afrikalılar: "biz dışarı pisliyoruz, bunlar kaldığı evin içine pisliyor" zannetmişler. sonra içeride tuvaleti görünce şaşırmışlar. bu dışarı pisleme fransız kültürüdür. avrupada hala tuvaletlerde tahret musluğu üretimde yok.
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BekirARSLAN 3 ay
Kaç kere gördün fransayi da tahret musluğu yok diyon neyse...
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Seyrim 4 ay
Tuvalet her zaman büyük bir pazar.. :) Ne kadar olursa olsun ödüyorsunuz umumilere..
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ENfER 4 ay
o değilde Bill Gates in konuya olan ilgisi rahmetli Kemal SUNAL'ın filmini aklıma getirdi... youtube.com/...
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atarlı.ergen 4 ay
işte chp zihniyeti ile yönetilen ülkelerin geri kalmışlığı doğru düzgün kanalizasyon sistemleri bile yok tabi kaymak tabaka süper lüks yaşıyor eğer ellerinden güç alınıp halka verilmeye çalışılınca da darbe yapıyorlar.
4 Yanıt Yanıtla +3
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canguler917 4 ay atarlı.ergen
neydi bu şimdi ?
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firat_kilic 4 ay atarlı.ergen
Çok bilgisiz konuşuyorsun. İlgimi çekti. Hindistanın geriye dönük 9000yıllık tarihinden itibaren incelemeni tavsiye ederim. Dinler ve diller tarihi, kast sistemi... bir yandan füze gönderiyor kağıt paralarda gps çipi var diğer yandan tuvalet yok... güneydoğu köylerde ne oluyor? yayla evleri her tuvalete girebiliyormuyuz? eleştirmeden önce ülkemizin her tarafına baktık mı? ya bir fotoğraf çıkarsa ne olacak? Şarbonlu etleri unuttun herhalde? x+n.. // Onun dışında kullandığın ilk 3 kelimeyi ilk söyleyenin tekrarından ibaret beyin hacklenmiş, ağız hacklenmiş sanki. Bu kelimelere diğer örnek "aklı selim" yapışıyor söyleyen iktidar muhalefet bile eleştirirken kullanıyor. Diğer sokak tan örnekler ise viral "süper" // Yıllar sonra uyandığında şaşırma buralarda ol tekrar konuşalım.
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paratuzağı 4 ay atarlı.ergen
büyük ihtimalle trollsun ama ne konuda chp ile benzerlik kurdun hint tarihinde darbe varmı bilmiyorum veya sosyal adeletsizlik yönünden mi yada hintlilerindeki putperestliğimi benzetmeye çalıştın onlarda çok heykel yapıyor o bakımından mı?
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Fell on Black Days 4 ay
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cokbaska 4 ay
Bi film vardı Hindistanlı bi çocuk hikayesi , çocuk çukura düşüyodu
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T-E-K- 4 ay cokbaska
milyoner miydi sevdigi unlu sanatciyi gormek icin kosuyordu galiba
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10ff 4 ay
India toilet problem diye YouTube da izleyin. Adamlar sahile yuvarlıyorlar çömelip...
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DH | equ* 4 ay 10ff
Vay arkadaş nerde ne hayatlar var..
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TITAN291 4 ay 10ff

google amcada aratmaz olaydım.
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homebird 4 ay
Siz önce hesapsızca ürettiğiniz kimyasal atıklara, petro kimya ürünlerine vs. çözüm getirin. Sözüm ona "İnsan sağlığı için" çalışıyorlar. İnsan sağlığını en çok tehdit eden şeyleri, "Birilerini karşıma almayayım" diye dile getirmekten korkuyorlar. Dışkı dışarıya yapılınca sağlığa zarar veriyormuş da, proje yapmışlar da... mışmış da mışmış... Bu göz boyamalarla sadece aptalları kandırabilirler.
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Pipisipispis 4 ay
Büyükşehirlerde çok zor böyle bir uygulama. Bütün atıklar direk dereye sonrada denize okyanusa. Ama köylük yerlerde gayet işe yarar hanenin az olduğu yerlerde.
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hopeyoung 4 ay Pipisipispis
Ne kadar da cüretkarsınız. Arkadaşlar şehirlerde atıksu toplama şebekeleri, atıkları arıtma tesislerine ulaştırır. Ancak; çevresel etki bakımından, negatif bir durum oluşturmuyor ya da oluşturmayacaksa açıksulara bırakılabilir.
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Çağdaş 4 ay
Yalnız Bill gates'in elinde kavanozla çıkması pek kafamda canlanmadı nedense :). Lakin hindistan elini çabuk tutması lazım ayrıca tuvalet dışında da sıkıntılar var çevreyle ilgili.
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chinpoko 4 ay Çağdaş
Çağdaş
Yalnız Bill gates'in elinde kavanozla çıkması pek kafamda canlanmadı nedense :). Lakin hindistan elini çabuk tutması lazım ayrıca tuvalet dışında da sıkıntılar var çevreyle ilgili.

yardim edelim

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