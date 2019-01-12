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Bungie ve Activison yollarını ayırıyor

Destiny serisinin arkasındaki ikili Bungie ve Activision yollarını ayırıyor. Bungie artık Destiny serisini tek başına devam ettirecek. Ayrıca yeni projeler de yolda.
4 ay
3,1b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Destiny gibi oyun dünyasının önemli yapımlarına imza atan Bungie ve Activison ortaklığı yaklaşık 8 yılın ardından sona erdi. Kaynaklar baştan beri ikili arasında bir anlaşmazlığın olduğunu iddia ediyor.

Bunige artık bağımsız

Bungie web sitesinden yaptığı açıklamada çok güzel geçen bir 8 yılın ardından oyun dünyası adına çok şeyler öğrendiklerini ve Destiny gibi bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getirdi.

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Yaşanan ayrılığın ardından elbette en çok merak edilen Destiny serisinin akibeti. Stüdyo oyunun haklarını Activision’dan aldıklarını ifade ediyor. Destiny 3 için yol haritasının değişmediği vurgulanırken Destiny 2 oyununun Battle.net entegrasyonu ise aynen devam edecek.

Bungie ayrıca önümüzdeki dönemde heyecan verici projelere imza atacaklarını belirtiyor. Şimdilik projelerle ilgili bir bilgi yok ancak 50 milyon kullanıcısı olan Destiny serisinin devam edecek olması bile oyuncular sevindirecektir.

 

https://www.bungie.net/en/Explore/Detail/News/47569 Yorum Yaz
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Adventure. 4 ay
Yerinde bir karar olmuş.
Bungie'nin artık multiplayer odaklı oyunlar yerine Halo gibi hem tek kişilik hemde multiplayer'ı keyifli bir oyun yapma zamanı geldi. Özlerine dönsünler zaten bilimkurgu alanında çok iyiler. Patlatın efsane bir oyunda herkesin keyfi yerine gelsin.
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Cute Hentai 4 ay
Yerinde bir karar olmus. Halo serisini en basindan itibaren sevemedim fakat Bungie'nin, Halo 3'den sonra seriyi farkli bir stüdyoya teslim etmesinden itibaren kulaklarinin sürekli çinladigini iyi bilirim.
Neden Halo serisinden bahsettim çünkü Halo 3'e kadar seriyi geliştiren Bungie idi.
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Cago12 4 ay
Destiny 3 mü? Yahu ilk önce bize güven verse, bizlere daha samimi olsa, Destiny 2'de ki şu saçma DLC politikasından vazgeçse, Bungie'nin tek başına gitmesi zaten zor değil. Ama o saçma saçma sapan, kan emici politikalardan vazgeçmezse Bungie'nin ömrü çok uzun olmaz...
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