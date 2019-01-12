Bungie ve Activison yollarını ayırıyor

Destiny gibi oyun dünyasının önemli yapımlarına imza atan Bungie ve Activison ortaklığı yaklaşık 8 yılın ardından sona erdi. Kaynaklar baştan beri ikili arasında bir anlaşmazlığın olduğunu iddia ediyor.

Bunige artık bağımsız

Bungie web sitesinden yaptığı açıklamada çok güzel geçen bir 8 yılın ardından oyun dünyası adına çok şeyler öğrendiklerini ve Destiny gibi bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getirdi.

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Yaşanan ayrılığın ardından elbette en çok merak edilen Destiny serisinin akibeti. Stüdyo oyunun haklarını Activision’dan aldıklarını ifade ediyor. Destiny 3 için yol haritasının değişmediği vurgulanırken Destiny 2 oyununun Battle.net entegrasyonu ise aynen devam edecek.

Bungie ayrıca önümüzdeki dönemde heyecan verici projelere imza atacaklarını belirtiyor. Şimdilik projelerle ilgili bir bilgi yok ancak 50 milyon kullanıcısı olan Destiny serisinin devam edecek olması bile oyuncular sevindirecektir.