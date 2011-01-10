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Son dakika: Intel ve Nvidia lisans anlaşması imzaladı

Intel ve Nvidia anlaştı ve yeni bir lisans anlaşması imzaladılar. İşte detaylar...
8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla Intel ile 6 yıllık karşılıklı lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Intel, Nvidia'nın teknolojilerinden faydalanabilmek için 18 Ocak'tan başlamak üzere beş yıllık bir plan çerçevesinde 1,5 milyar dolar lisans ücreti ödeyecek. Bu anlaşma kapsamında hem Intel hem de Nvidia, karşılıklı olarak açtıkları davalardan da vazgeçecekler. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi; "Bu anlaşma Nvidia için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Intel ile olan karşılıklı lisans anlaşmamız, görsel ve paralel işlem teknolojilerimizin artan değerini yansıtmaktadır. Bu anlaşma ayrıca buluşlarımızın kişisel bilgi-işlem ve gelişen mobil ile bulut bilgi-işlem pazarlarındaki önemine de vurgu yapmaktadır." dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında Intel, Nvidia'nın tüm patentlerine erişim olanağını koruyacak. Nvidia ise lisans bedeli olarak toplamda 1,5 milyar dolar olacak ve daha önceki altı yıllık anlaşmadan doğan Intel patentlerine erişim haklarını sürdürecek ancak bu patentler arasında işlemciler, flash bellek ve çipsetler olmayacak. Arka arkaya açılan davalar ve patlak veren karikatür krizi sonrasında iki firmanın anlaşma zemini bulup bulmayacağı merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamayla birlikte Nvidia ve Intel, 31 Mart'ta sona erecek bir önceki anlaşmayı yenilemiş oldu.


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Vedpla 6 yıl
AMD batacak diyen var
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Rubisco 6 yıl Vedpla
ahmetalps

AMD batacak diyen var


20 yıldır diyolar bunu :P
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DH Misafiri 7 yıl
Objektif bir bakış açısıyla bakarsak intelin ne kadar para göz ve tüketiciyi ne kadar düşündüğü ortada.Amd ciler bolmuş falanmış yok arkadaşım babamızın firması değil bunlar ama, sonuçta tüketicinin bütçesine uygun işlemciler ve intelin pahalı işlemcileriyle kapışan veya kapışmaya çalışan modelleri intelden oldukça ucuz.Kimse Amd intelden büyük yada daha iyi demiyor umarım farkı anlarsınız
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Amore 7 yıl
AMD-ATI'yi aldıktan sonra, Intel ile Nvidia arasında bir anlaşmanın olmaması çok yadırgayıcıydı zaten.
AMD chipsetli, işlemcili sistemlerde AMD-ATI grafik kartlarının kullanılması ne kadar uyumlu ise Intel sistemlerde Nvidia grafik kartlarının daha uyumla çalışması sağlanmalı, olağan olmayan ve yeni partnerlik içeren bir anlaşma ise piyasaya çok faydalı olacaktır.
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KANUNI61 8 yıl
bence intelinde nvidia nında amd den tırdığının kanıtı bu
nvida dünekadar intel ile dalga gecip karikatür yayınlyan birfirma
deyilmiydi hatta th de boy boy gösterildi ne olduda ortak olmaya karar verdiler
??????
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_bluescream_ 8 yıl
@Rey Leon ,aynı şekilde bende sizin gibi düşünüyorum,rekabet iyidir , son kullnıcıya yarar fiyatlar düşer, ama bu rekabet rakıp firmanın batması ve tek firmanın ustunlüğüylede sonuçlanabilir, ne olursa olsun biz teklonojiyi ucuz alalımda gerisi önemli veya değil.
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setek01 8 yıl
Sadece bir anlaşma yenilemesinden ibaret değil sayın arkadaşlar orda yazıyor 1.5 Milyar USD lisans ücreti ve en önemlisi KARŞILIKLI DAVALARDAN vazgeçilen bir anlaşma diye.
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ayzer 8 yıl
"Bugün yapılan açıklamayla birlikte Nvidia ve Intel, 31 Mart'ta sona erecek bir önceki anlaşmayı yenilemiş oldu. "
yorumları okuyunca yine intel/nvidia bir tarafta amd bir tarafta kavga etmek için bahane bulmuşlar...
anlaşmanın bütün özeti yukaıdaki cümle.yani ortada ne yeni bir anlaşma nede yeni bir rekabet unsuru taşıyacak birşey yokken fanatikuslar ortalığı karıştırıyor.
bir eleştiride dh ye. yazının başlığına "nı yenilediler" bırakmamışlar.milleti yanlış yönlendiriyorlar.çünkü bende dahil çoğu insan "x86" lisansı mı oldu? diyerek habere atladık...
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yelkowan 8 yıl
ayzer

"Bugün yapılan açıklamayla birlikte Nvidia ve Intel, 31 Mart'ta sona erecek bir önceki anlaşmayı yenilemiş oldu. "
yorumları okuyunca yine intel/nvidia bir tarafta amd bir tarafta kavga etmek için bahane bulmuşlar...
anlaşmanın bütün özeti yukaıdaki cümle.yani ortada ne yeni bir anlaşma nede yeni bir rekabet unsuru taşıyacak birşey yokken fanatikuslar ortalığı karıştırıyor.
bir eleştiride dh ye. yazının başlığına "nı yenilediler" bırakmamışlar.milleti yanlış yönlendiriyorlar.çünkü bende dahil çoğu insan "x86" lisansı mı oldu? diyerek habere atladık...


Klasik haberi okumadan yorum yapma işte yapacak bir şey yok okadar yorum var biri de
haberi doğru düzgün okumamış.

@setek01 kusura bakma ama durum sadece bir lisans anlaşmasını yenilenmesinden ibaret ötesi değil.
Yapılan yorumların neredeyse tümü bu lisans anlaşmasıyla alakalı herkes nvidianın yeni bir lisans
anlaşması yaptığını sanarak yorum yapıyor. Haliyle ilginç yorumlar çıkıyor ortaya...
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lj94 8 yıl
beyler bişi diyimmi bu anlaşma amdnin sonu gibi :)
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X-FI 8 yıl
intelle nvidianın işbirliği yapması iyi... sonuçta her 2side bulundukları mevkilerde son teknolojilere sahip firmalar.
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Batuist 8 yıl
teknoloji adına görmek istediğimiz haberler bunlar.. yoksa o ona dava açmış buna dava açmış meselelerini aşmak gerekiyor..
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alpa07 8 yıl
@RingThalion
+1905
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imgbar 8 yıl
Bir formda arkdaşın biri amd işlemcisi 4 gb ramı ile hangi ekran kartı alması daha iyi olur diye sormuştu ona
işlemcinin chipseti amd oldugu için ati chip setli bi kart almasının daha faydalı labileceğini ama nvdiea alırsa sorun yaşamayacağını sölemiştim
bazı arkadaşlar ne alakası var bilip bilmeden yorum yapmayalı yazmıştı :)
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The@Thing 8 yıl
Beyler olan bize olcak
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Volkanbaba 8 yıl
Mavcut anlaşmayı yenilemişler ancak bu başlangıç büyük ihtimalle yeni anlaşmalar yapacaklar ve amd nin tek başına yaptıklarını yapmaya çalışacak.İleride intel alır belki nvidiayı
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