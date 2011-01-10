Son dakika: Intel ve Nvidia lisans anlaşması imzaladı

Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla Intel ile 6 yıllık karşılıklı lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Intel, Nvidia'nın teknolojilerinden faydalanabilmek için 18 Ocak'tan başlamak üzere beş yıllık bir plan çerçevesinde 1,5 milyar dolar lisans ücreti ödeyecek. Bu anlaşma kapsamında hem Intel hem de Nvidia, karşılıklı olarak açtıkları davalardan da vazgeçecekler. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi; "Bu anlaşma Nvidia için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Intel ile olan karşılıklı lisans anlaşmamız, görsel ve paralel işlem teknolojilerimizin artan değerini yansıtmaktadır. Bu anlaşma ayrıca buluşlarımızın kişisel bilgi-işlem ve gelişen mobil ile bulut bilgi-işlem pazarlarındaki önemine de vurgu yapmaktadır." dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında Intel, Nvidia'nın tüm patentlerine erişim olanağını koruyacak. Nvidia ise lisans bedeli olarak toplamda 1,5 milyar dolar olacak ve daha önceki altı yıllık anlaşmadan doğan Intel patentlerine erişim haklarını sürdürecek ancak bu patentler arasında işlemciler, flash bellek ve çipsetler olmayacak. Arka arkaya açılan davalar ve patlak veren karikatür krizi sonrasında iki firmanın anlaşma zemini bulup bulmayacağı merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamayla birlikte Nvidia ve Intel, 31 Mart'ta sona erecek bir önceki anlaşmayı yenilemiş oldu.