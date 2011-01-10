Son dakika: Intel ve Nvidia lisans anlaşması imzaladı

Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla Intel ile 6 yıllık karşılıklı lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Intel, Nvidia'nın teknolojilerinden faydalanabilmek için 18 Ocak'tan başlamak üzere beş yıllık bir plan çerçevesinde 1,5 milyar dolar lisans ücreti ödeyecek. Bu anlaşma kapsamında hem Intel hem de Nvidia, karşılıklı olarak açtıkları davalardan da vazgeçecekler. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi; "Bu anlaşma Nvidia için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Intel ile olan karşılıklı lisans anlaşmamız, görsel ve paralel işlem teknolojilerimizin artan değerini yansıtmaktadır. Bu anlaşma ayrıca buluşlarımızın kişisel bilgi-işlem ve gelişen mobil ile bulut bilgi-işlem pazarlarındaki önemine de vurgu yapmaktadır." dedi.
Yapılan anlaşma kapsamında Intel, Nvidia'nın tüm patentlerine erişim olanağını koruyacak. Nvidia ise lisans bedeli olarak toplamda 1,5 milyar dolar olacak ve daha önceki altı yıllık anlaşmadan doğan Intel patentlerine erişim haklarını sürdürecek ancak bu patentler arasında işlemciler, flash bellek ve çipsetler olmayacak. Arka arkaya açılan davalar ve patlak veren karikatür krizi sonrasında iki firmanın anlaşma zemini bulup bulmayacağı merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamayla birlikte Nvidia ve Intel, 31 Mart'ta sona erecek bir önceki anlaşmayı yenilemiş oldu.
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20 yıldır diyolar bunu :P
AMD chipsetli, işlemcili sistemlerde AMD-ATI grafik kartlarının kullanılması ne kadar uyumlu ise Intel sistemlerde Nvidia grafik kartlarının daha uyumla çalışması sağlanmalı, olağan olmayan ve yeni partnerlik içeren bir anlaşma ise piyasaya çok faydalı olacaktır.
nvida dünekadar intel ile dalga gecip karikatür yayınlyan birfirma
deyilmiydi hatta th de boy boy gösterildi ne olduda ortak olmaya karar verdiler
??????
yorumları okuyunca yine intel/nvidia bir tarafta amd bir tarafta kavga etmek için bahane bulmuşlar...
anlaşmanın bütün özeti yukaıdaki cümle.yani ortada ne yeni bir anlaşma nede yeni bir rekabet unsuru taşıyacak birşey yokken fanatikuslar ortalığı karıştırıyor.
bir eleştiride dh ye. yazının başlığına "nı yenilediler" bırakmamışlar.milleti yanlış yönlendiriyorlar.çünkü bende dahil çoğu insan "x86" lisansı mı oldu? diyerek habere atladık...
Klasik haberi okumadan yorum yapma işte yapacak bir şey yok okadar yorum var biri de
haberi doğru düzgün okumamış.
@setek01 kusura bakma ama durum sadece bir lisans anlaşmasını yenilenmesinden ibaret ötesi değil.
Yapılan yorumların neredeyse tümü bu lisans anlaşmasıyla alakalı herkes nvidianın yeni bir lisans
anlaşması yaptığını sanarak yorum yapıyor. Haliyle ilginç yorumlar çıkıyor ortaya...
+1905
işlemcinin chipseti amd oldugu için ati chip setli bi kart almasının daha faydalı labileceğini ama nvdiea alırsa sorun yaşamayacağını sölemiştim
bazı arkadaşlar ne alakası var bilip bilmeden yorum yapmayalı yazmıştı :)