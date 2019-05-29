Sony, 100 km. menzili olan IoT çip üretti

Birçok kablosuz cihazla ilgili sorunlardan biri de menzilidir. Örneğin, Bluetooth sınırlı bir menzile sahiptir; bu da, hoparlörlerinizin veya kulaklıklarınızın menzil dışına çıkarsanız ses akışının kesileceği anlamına gelir. Aynı durum genellikle Wi-Fi ağına bağlanan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlar için de geçerlidir.

LPWA ağını kullanacak

Sony'nin sessiz sedasız geliştirdiği yeni IoT çipi, yaklaşık olarak 100 km. (60 mil) menzile sahip. Modül, herhangi bir IoT nesnesine kurulduğunda, Sony'nin tescilli LPWA ağını (Düşük güç geniş alan ağı) kullanarak 100 km'ye kadar veri göndermesine izin verecek. Çoğu IoT sistemi verileri, çok sınırlı menzilli Wi-Fi veya pahalı bir hücresel veri bağlantısı yoluyla buluta aktararak çalışıyor. Bu bağlamda, geliştirilen yeni çipin, önceki teknolojilere göre çok daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

https://www.engadget.com/2019/05/28/sony-built-an-iot-chip-with-a-60-mile-range/

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Geliştirilen buşimdilik Japonya ile sınırlı ancakyakın bir zamanda bu teknolojiyle ilgilenen şirketlerle ilgili uygulama programları başlatacağını açıkladı. Yapılacak olansonunda da bu teknolojinin tüm dünyadaönü açılacak.