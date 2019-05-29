Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 100 km. menzili olan IoT çip üretti

Japon teknoloji devi Sony, yaklaşık olarak 100 km menzili olan yeni bir IoT çipi geliştirdiğini açıkladı. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan çip, LPWA ağını kullanacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,1b
2
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birçok kablosuz cihazla ilgili sorunlardan biri de menzilidir. Örneğin, Bluetooth sınırlı bir menzile sahiptir; bu da, hoparlörlerinizin veya kulaklıklarınızın menzil dışına çıkarsanız ses akışının kesileceği anlamına gelir. Aynı durum genellikle Wi-Fi ağına bağlanan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlar için de geçerlidir.

LPWA ağını kullanacak

Sony'nin sessiz sedasız geliştirdiği yeni IoT çipi, yaklaşık olarak 100 km. (60 mil) menzile sahip. Modül, herhangi bir IoT nesnesine kurulduğunda, Sony'nin tescilli LPWA ağını (Düşük güç geniş alan ağı) kullanarak 100 km'ye kadar veri göndermesine izin verecek. Çoğu IoT sistemi verileri, çok sınırlı menzilli Wi-Fi veya pahalı bir hücresel veri bağlantısı yoluyla buluta aktararak çalışıyor. Bu bağlamda, geliştirilen yeni çipin, önceki teknolojilere göre çok daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.
Geliştirilen bu yeni teknoloji şimdilik Japonya ile sınırlı ancak Sony yakın bir zamanda bu teknolojiyle ilgilenen şirketlerle ilgili uygulama programları başlatacağını açıkladı. Yapılacak olan kapsamlı testler sonunda da bu teknolojinin tüm dünyada kullanılmasının önü açılacak.

https://www.engadget.com/2019/05/28/sony-built-an-iot-chip-with-a-60-mile-range/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kakarikikiri 1 hf.
100km mesafe, düşük güç ve yüksek data aktarımı şuan mevcut iot çözümlerinin ötesinde bir durum yaratmış. tehlikeli falan diyen arkadaşlar olmuş ama neye istinaden söylemiş anlamadım. rf ile datayı zıplata zıplata göndermekten çok daha iyi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 hf.
savaş alanlarında kullanılmak için ürettik deseniz, daha mantıklı olur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydınayhan 1 hf.
nıcola teslayı otelde oldurup belgelerıne el koymuslardı kım yaptıysa ajanlarmıydı neydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soğansız Dürüm 1 hf.
Çok güzel bir başarı ancak şehir içinde ne kadar verimli olduğuna bakılmalı. LoRa ile 20 Km'ye kadar iletilebiliyor ancak çok yavaş (22 bps ile 27 kbps ancak ben hiç 27kbps görmedim), menzil ne kadar artarsa hız da o kadar daha yavaşlıyor. 100 Km'lik bir menzilde yukarıdaki resimde anlattıkları gibi hızlı giden objelerden veri almak biraz zor. Umarım mesh network tarzı bir çözüm değişdir ve end-to-end bağlantı mesafesi 100 Kmdir. Eğer öyle ise tebrik etmek gerekiyor gerçekten, yeni bir çağın bağlangıcı olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 1 hf.
çol tehlikeli bir teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 hf.
Yonga aslında Sony'e ait bir sisteme mi bağlanıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 1 hf.
son günlerde okuduğum en yenilikçi teknolojik haber buydu.100km muazzam bir mesafe.gadi 50 km diyelim optimum bağlantı için.dronumla 50 km mesafede iletişim kurabileceğim yani.
veri akış hızı ve kapasitesi ne okur onunla ilgili bir bilgi yok ama gelecek heyeacan verici gerçekten.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asus gl702 1 hf. atilasat
Knk drone'un 50km mesafeyi hangi pille gidecek peki, bunun daha dönüşü var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor 1 hf. Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı 1 hf. Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı 1 hf. Peru depremi sonrası Loon, 48 saat içinde internet hizmeti vermeyi başardı 1 hf. Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz 1 hf. Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 1 hf. AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike 1 hf. Vivo Y15 resmen tanıtıldı: Üç arka kamera ve 5.000 mAh pil 1 hf. Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor 1 hf. PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı 1 hf. Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman 1 hf. Cooler Master ve GTR Simulator yarış simülasyonunu duyurdu 1 hf. Dünyadaki nehirler, antibiyotik kirliliği sebebiyle alarm sinyalleri veriyor 1 hf. Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı 1 hf. Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak 1 hf. Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek 1 hf. Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları 1 hf. CSS LEGAL: İNGİLTERE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ KURMA FIRSATI! 1 hf. Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak? 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sony, 100 km. menzili olan IoT çip üretti Sonraki MediaTek uygun fiyata 5G teknolojisi sunacak 1 hf. 32 tuşlu Elgato Stream Deck XL duyuruldu 1 hf. Journey, 19 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta PC'ye geliyor 1 hf. Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci 1 hf. Microsoft IntelliMouse oyuncular için geri döndü 1 hf. Sea Of Solitude, 5 Temmuz’da piyasaya çıkıyor 1 hf. Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. Samsung, sorunlu Galaxy S10 güncellemesini geri çekti 1 hf. Makyajlı BMW X1, yeni hibrit motoruyla tanıtıldı 1 hf. ADATA aydınlatmalı yeni oyuncu SSD modelini duyurdu 1 hf. Facebook, hata raporu yollamayı kolay hale getiriyor 1 hf. Sony, Xperia F markası altında katlanabilir akıllı telefon üretebilir 1 hf. iOS 13’ten ilk görüntüler geldi 1 hf. HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor 1 hf. Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W 1 hf. AMD ve Nvidia aynı çatı altında | Asus TUF FX505 1 hf. NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu' büyüleyici anı görüntüledi 1 hf. Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi 1 hf. Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi 1 hf. Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim