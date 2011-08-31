Sony, 3D destekli panel bilgisayarı VAIO L'yi Ekim ayında Avrupa'ya getiriyor

Sony üç boyutlu görüntüleme desteği sunan hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarı VAIO L'yi Ekim ayı ile birlikte Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 24-inç boyutunda Full HD ekrana sahip olan sisteme, 3D deneyimi için iki adet active shutter gözlük eşlik ediyor.

Family Paint 3D isimli üç boyutlu uygulama yüklü olarak gelen bilgisayarda ayrıca iki boyutlu görüntüleri üç boyutlu dönüştürme için özel bir buton da bulunuyor. Intel platformunu kullanan ve Sandy Bridge tabanlı Core i7 işlemciden güç alan sisteme aynı zamanda 8GB'a kadar DDR3 bellek, 1TB kapasiteli disk ve DVD ya da Blu-ray sürücü eşlik ediyor.

Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 540M ekran kartı ile gelen bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, HD webcam, S-Force Front Surround 3D ses teknolojisi, 2x 5.5W hoparlör, 2x USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı yer alıyor.

Sony, VAIO L'nin Avrupa satış fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi vermedi.