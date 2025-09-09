Sony'nin ilk 200 MP'lik kamera sensörünün özellikleri ortaya çıktı: Birçok telefonda yer alacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Aylar önce, Sony'nin akıllı telefon kameraları için ilk 200 MP sensörü üzerinde çalıştığı haberleri ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı sensöre ait teknik özellikleri ortaya koydu.

Sony IMX09E neler sunacak?

Digital Chat Station isimli kaynağa göre, Sony'nin yeni sensörü IMX09E ismini taşıyacak ve 1/1,12 inç boyuta ve 0,7 μm piksel büyüklüğüne sahip olacak. Oppo Find X8 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'da kullanılan LYT-900'den biraz daha küçük olsa da, muhtemelen bir akıllı telefonda yer alan en büyük 200 MP sensör olacak. Sensörün, dinamik aralığı 100 dB'nin üzerine çıkaran yeni Hibrit Frame HDR teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

Sony IMX09E, şu anda Galaxy S25 Ultra'da bulunan 200 MP sensör olan Samsung'un ISOCELL HP2 (1/1,3 inç) ile rekabet edecek. Qualcomm'un yakında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'deki geliştirilmiş ISP ile eşleştirilen IMX09E'nin, 4x kayıpsız yakınlaştırmayı da destekleyeceği belirtiliyor.

Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin "Ultra" modelleri de dahil olmak üzere, yakında piyasaya sürülecek olan bazı amiral gemisi telefonların Sony'nin bu sensörünü kullanacağını iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, IMX09E, Sony'nin premium akıllı telefon pazarına şimdiye kadarki en büyük hamlelerinden biri olabilir. Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin Samsung'a doğrudan rakip olmaya çalışmasıyla birlikte, 2026 yılı akıllı telefon fotoğrafçılığı açısından heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor.

