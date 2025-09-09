Giriş
    Sony'nin ilk 200 MP'lik kamera sensörünün özellikleri ortaya çıktı: Birçok telefonda yer alacak

    Sony'nin akıllı telefonlar için geliştirdiği ilk 200 MP kamera sensörünün detayları ortaya çıktı. IMX09E isimli sensör, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi üreticilerin amiral gemisi modellerinde yerini alacak.

    Sony'nin ilk 200MP'lik kamera sensörünün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aylar önce, Sony'nin akıllı telefon kameraları için ilk 200 MP sensörü üzerinde çalıştığı haberleri ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı sensöre ait teknik özellikleri ortaya koydu.

    Sony IMX09E neler sunacak?

    Digital Chat Station isimli kaynağa göre, Sony'nin yeni sensörü IMX09E ismini taşıyacak ve 1/1,12 inç boyuta ve 0,7 μm piksel büyüklüğüne sahip olacak. Oppo Find X8 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'da kullanılan LYT-900'den biraz daha küçük olsa da, muhtemelen bir akıllı telefonda yer alan en büyük 200 MP sensör olacak. Sensörün, dinamik aralığı 100 dB'nin üzerine çıkaran yeni Hibrit Frame HDR teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

    Sony IMX09E, şu anda Galaxy S25 Ultra'da bulunan 200 MP sensör olan Samsung'un ISOCELL HP2 (1/1,3 inç) ile rekabet edecek. Qualcomm'un yakında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'deki geliştirilmiş ISP ile eşleştirilen IMX09E'nin, 4x kayıpsız yakınlaştırmayı da destekleyeceği belirtiliyor.

    Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin "Ultra" modelleri de dahil olmak üzere, yakında piyasaya sürülecek olan bazı amiral gemisi telefonların Sony'nin bu sensörünü kullanacağını iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, IMX09E, Sony'nin premium akıllı telefon pazarına şimdiye kadarki en büyük hamlelerinden biri olabilir. Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin Samsung'a doğrudan rakip olmaya çalışmasıyla birlikte, 2026 yılı akıllı telefon fotoğrafçılığı açısından heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 17 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 19 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 19 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 20 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

