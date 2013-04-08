Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 55 inç ve 65 inç'lik 4K UHD TV'lerinin fiyatlarını açıkladı

6 yıl
2,5b
1
36
Televizyonlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, 55 inç ve 65 inç'lik 4K UHD TV'lerinin fiyatlarını açıkladı
Sony, bu yılın başlarında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2013'te duyurusunu gerçekleştirdiği 4K UHD TV modellerinin fiyatlarını açıkladı.

21 Nisan tarihinde ABD'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak bu TV modellerinden ilki 55 inç'lik ekranı ile Bravia XBR-55X900A iken diğeri ise, 65 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan Bravia XBR-65X900A. Sırasıyle 4999$ ve 6999$'lık fiyat etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak olan bu 4K LED TV'leri pasif 3D teknolojisine sahipken, kenar aydınlatmalı ekran ve yerleşik Wi-Fi bağlantı desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Şirketin daha önce ülkemizde 80 bin TL'den satışa sunduğu 84 inç'lik 4K TV'sine göre daha uygun bir fiyatlara sahip olan modeller ilerleyen dönemlerde daha uygun 4K TV'ler ile karşılaşabileceğimizin de işaretlerini veriyor. Ayrıca, şirketin FMP-X1 olarak adlandırdığı ve 699$'dan satışa sunulacak medya oynatıcısı ile kullanıcılarına 4K içerikler sağlayacağını da hatırlatalım. FMP-X1 hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.sony.com/press/sony-announces-price-and-availability-of-its-new-xbr-4k-ultra-hd-led-tvs-2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veleciraptor 6 yıl en beğenilen
Her şeyi internet üzerinden izlemeye alıştığımdan televizyon gelişmelerine duyarsız kaldım. Televizyon artık internette gezinirken arka planda ses yapsın, süs olsun gibi bir aksesuar durumuna geldi
Her şeyi internet üzerinden izlemeye alıştığımdan televizyon gelişmelerine duyarsız kaldım. Televizyon artık internette gezinirken arka planda ses yapsın, süs o...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
20 yıl sonra alırım artık:)
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 6 yıl ArchLord
ArchLord

Hala Sony den LCD alan var mı?

Evet
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 4 yıl
önce kumandaya önceki kanala giden tuş koysun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThUgLiFeOgUz 4 yıl
Bu arada 2013 model avrupanın en iyi televizyonu secilirken şuandaki modellerde oldukça iyi akıllı tv özelliğinide arttırmışlar sony yavaş yavaş tv sektörünü kapmaya başlıyor kanımca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rapyear 4 yıl
Türkiye çok zengin de ben mi bilmiyorum. Fiyatlar neden bu kadar uçuk Türkiye de? Sony valla yapıyor hacı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 6 yıl
Benim icin artik Tv Bilgisayari baglayip daha büyük ekranda film izleme video bakmaktan ileri gitmiyor cogu insan icinde sanirim bu yönde gidiyor. suan icin cok gereksiz 4k
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By.Apo 6 yıl
Tam turkiye pazarinda satilacak urun malum bizim insanimiz ilk bende olsun diye evine dolduruyor 4K yi 8K yi sonra aksam ac karnini doyuramiyor. Cok gorduk elinde iphone olup odemeli atanlari...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThUgLiFeOgUz 6 yıl
ArchLord
umut_baris
ArchLord Hala Sony den LCD alan var mı?
Diyelim ki var?
Piyasayı bir araştır o zaman geçtiğimiz dönemlerde LCD televizyonlarında ne kadar sorun çıktığından toplatıltığından haberin yoktur derim bende. Adamlar son kullanıcı pazarından çekilmeyi bile düşündüler o kalitesine güvendiğiniz SONY eskiden di eskide kaldı.

Sorunmu :D 55hx850 kullanıyorum ve şuanda piyasadaki en iyi televizyon keskinlik 3 boyut falan inanılmaz O eskiden güvendiğimiz SONY hala güvendiğimiz sonydir sen rahat ol
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArchLord 6 yıl
umut_baris
ArchLord Hala Sony den LCD alan var mı?
Diyelim ki var?

Piyasayı bir araştır o zaman geçtiğimiz dönemlerde LCD televizyonlarında ne kadar sorun çıktığından toplatıltığından haberin yoktur derim bende. Adamlar son kullanıcı pazarından çekilmeyi bile düşündüler o kalitesine güvendiğiniz SONY eskiden di eskide kaldı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 6 yıl ArchLord
ArchLord

umut_baris

ArchLord Hala Sony den LCD alan var mı?
Diyelim ki var?


Piyasayı bir araştır o zaman geçtiğimiz dönemlerde LCD televizyonlarında ne kadar sorun çıktığından toplatıltığından haberin yoktur derim bende. Adamlar son kullanıcı pazarından çekilmeyi bile düşündüler o kalitesine güvendiğiniz SONY eskiden di eskide kaldı.


arkadaşım sana üzülerek katılıyorum.. sony eski sony değil artık.. o da fiyat anlamında rekabet edebilme adına ciddi derecede kaliteyi düşürdü.. ps3 ü ne kadar korursan koru üstü hep çiziliyor..yeni walkman aldım eskisindeki tüm yazılar duruyor yenisindekilerde silinme başladı.. keza ev sinema sistemi de öyle.. illakşidaha fazla paraya daha kalitelisi de vardır ama bu ürünlerde de sony damgası olduğu için ne yazık ki firmanın itibarı çiziliyor.. ayrıca trinitron kalitesi şu an ki tv lerde yok.. o renk canlılığı göze tam geliyordu.. şimdikiler ya cansız ya da rahatsız edici bir canlılık içinde.. içinde de bir ton ayar var.. şimdikilere tv demek de haksızlık olur tabiki.. tv kartlı bilgisayar dememiz lazım :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 6 yıl
ucuz olmasinin bir diger sebebide pasif panel kullanmalari.. Bu bildigim kadariyla sony tv tarihinde bir ilk.. hep aktif panelle cikartirdi.. ama pasif olmasi daha iyi olmus.. tamam derinlik aktif kadar degil ama en azindan goz sagligini bozmuyor.. 2.etap icin fiyatlarda gayet uygun.. panel bollugu olunca fiyatlar 5.000 - 3.000tl ye kadar dusecektir..sony dogru yolu bulmus..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orain 6 yıl
ne yalan söyllüyüm telefon sandım ilk önce
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 6 yıl
55-65 inçlik üst model led tv'lerin fiyatları ile karşılaştırıldığında şaşırtıcı derecede uygun olmuş fiyatlar. Kaldı ki marka Sony, genel olarak diğer markalardan biraz daha pahlı olur. Böyle giderse tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde evimize girecek 4K. AMA Ben yavaştan bıkmaya başladım! VCD'yi hiç sevmedim, kötüydü. Div-x'çiydim uzun yıllar, DVD'ler pahalı olduğu için. Sonra Blue-ray, HD-DVD(hızla yalan oldu), 3D Blue-Ray... Şimdi de 4K. Her seferinde monitör ve tv değişiyor. Oynatıcı değişiyor. Oyun konsolu değişiyor. Uydu alıcı değişiyor. Hard diskteki baba üçlemesi yeniden indiriliyor. Bu arada yayıncılık altyapısının değişmesi gerekiyor. hd maç yayını 3d maç yayını, hep yayıncı kuruluşa extra maliyet oluyor, bu da bize faturada yansıyor... 117 ekran led tv'de 1080i/720p yayın izliyorum, oyun oynuyorum. Daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Artık bu adamlar taleb edileni arz etmiyor; bir ürün arzedip, sonra ona talep yaratıyorlar. Uzak doğu giderek zenginleşirken, bizim cebimiz hafifliyor...

Lütfen bunun altına "kimse sana zorla mal satmıyor" gibi bir yorum gelmesin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 6 yıl
5-6 sene sonra alabilirimen erken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2455 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, 4k ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim