Sony, 55 inç ve 65 inç'lik 4K UHD TV'lerinin fiyatlarını açıkladı

Sony, bu yılın başlarında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2013'te duyurusunu gerçekleştirdiği 4K UHD TV modellerinin fiyatlarını açıkladı.





21 Nisan tarihinde ABD'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak bu TV modellerinden ilki 55 inç'lik ekranı ile Bravia XBR-55X900A iken diğeri ise, 65 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan Bravia XBR-65X900A. Sırasıyle 4999$ ve 6999$'lık fiyat etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak olan bu 4K LED TV'leri pasif 3D teknolojisine sahipken, kenar aydınlatmalı ekran ve yerleşik Wi-Fi bağlantı desteğini de bünyesinde barındırıyor.





Şirketin daha önce ülkemizde 80 bin TL'den satışa sunduğu 84 inç'lik 4K TV'sine göre daha uygun bir fiyatlara sahip olan modeller ilerleyen dönemlerde daha uygun 4K TV'ler ile karşılaşabileceğimizin de işaretlerini veriyor. Ayrıca, şirketin FMP-X1 olarak adlandırdığı ve 699$'dan satışa sunulacak medya oynatıcısı ile kullanıcılarına 4K içerikler sağlayacağını da hatırlatalım. FMP-X1 hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.sony.com/press/sony-announces-price-and-availability-of-its-new-xbr-4k-ultra-hd-led-tvs-2/