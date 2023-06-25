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    Haftaya BİM ve A101 marketlerde hangi teknoloji ürünleri var?

    29 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, 30 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı televizyon yer alıyor.
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    29 Haziran A101 Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM ve A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı basküllere, mutfak ürünlerinden elektrikli mopedlere kadar farklı ürün kategorileri bulmak mümkün olacak.

    29 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    29 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 4K QLED akıllı televizyon yer alıyor. Android işletim sistemi, 3x HDMI ve 2x USB girişleri olan akıllı televizyon 12999TL fiyat etiketi ile satılacak. Alternatif olarak 55 inçlik 4K Android televizyon da 10499TL.

    Diğer taraftan 6.7 inçlik ekran, 4GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder S19 Max Pro akıllı telefon modeli 3499TL. Son olarak 52Km maksimum menzil ve 25Km/s hız sunan Volta VSX elektrikli moped 12490TL olarak satılacak.

    30 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    30 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait 50 inçlik akıllı televizyon var. Dolby Audio, Google TV, Blueooth 5.0, HDMI 2.1, HDR10 gibi özellikleri olan televizyon 8999TL fiyat etiketine sahip. Son olarak 6.51 inçlik IPS ekran, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Oppo A55 akıllı telefon modeli de 5399TL.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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