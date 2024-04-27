A101 marketlerde çekme karavan, çadır ve Nubia V40 var

2 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri
2 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Erba çekme karavan var. 4 metrelik karavanda duş ve lavabo, 205W güneş paneli, duş bölümü, buzdolabı, 100 amper jel akü gibi özellikler 239000TL olarak sunuluyor.
Karavan tercih etmeyenler için çift bölmeli 6 kişilik aile çadırı 8999TL iken 4 kişilik çift bölmeli aile çadırı 5999TL, 3 kişilik kamp çadırı 1299TL fiyat etiketine sahip. 45Km menzilli Volta VT5 moped 61990TL iken Nubia V40 akıllı telefon modeli de 4599TL.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.