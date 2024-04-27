A101 marketlerde çekme karavan, çadır ve Nubia V40 var

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinde önümüzdeki hafta akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, çekme karavandan bölmeli çadırlara, kamp yataklarına, üç tekerlekli mopede kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

2 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

2 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Erba çekme karavan var. 4 metrelik karavanda duş ve lavabo, 205W güneş paneli, duş bölümü, buzdolabı, 100 amper jel akü gibi özellikler 239000TL olarak sunuluyor.

Karavan tercih etmeyenler için çift bölmeli 6 kişilik aile çadırı 8999TL iken 4 kişilik çift bölmeli aile çadırı 5999TL, 3 kişilik kamp çadırı 1299TL fiyat etiketine sahip. 45Km menzilli Volta VT5 moped 61990TL iken Nubia V40 akıllı telefon modeli de 4599TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

2 Mayıs A101 aktüel kataloğunda neler var?