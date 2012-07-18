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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Android 4.0 işletim sistemli yeni medya oynatıcısı F800'ü duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,2b
1
66
Diğer Elektronik Cihazlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın iPod Touch'ına Android işletim sistemi ile çalışan ciddi bir rakibin çıkmaması bir çok kişi için şaşırtıcı etkisini koruyor.

Z serisi Walkman ile iPod Touch'ı tahtından etmeye uğraşan ancak aradığı başarıya ulaşamayan Sony, şansını yeniden denemeye karar vermiş durumda. Şirketin yakın bir zamanda piyasaya süreceği Walkman F800'e dair detaylar henüz az olsa da, cihazın Android 4.0 işletim sistemine sahip olacağı ve 3.5 inç'lik bir ekrana sahip olacağı biliniyor. Ayrıca cihazın Google Play'e tam erişime sahip olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Sony'nin Walkman F800 ile Samsung Galaxy Player 3.6 gibi rakiplerine kıyasla daha cazip bir seçenek ortaya koyuyor. Android 4.0 ile gelecek olan cihazın hangi işlemciyi kullanacağı ise henüz bilinmiyor. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite sunacak olan Walkman F800'ün pil ömrü video izlemek için 4,5 saat, müzik dinlemek için ise 20 saat olacak.

Apple'ın iPod Touch'ına rakip olması bekelenen Walkman F800 için henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirtilmedi.

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=7712&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
vitor reis
andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor

Javamı kullansaydı ?
Symbian mı ?
Ne Lanet insanlarsınız siz ya
adamlar google play stora tam erişim sağlıyo hem oyun cihazı hemde müzik dinleme cihazı yapıyo adamın dediğine bak
vitor reisandriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyorJavamı kullansayd...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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TavaSapı 7 yıl
Sony istese her dalda(Vaio-Xperia-PlayStation-Walkman-TV ve birsürü aksesuar üreticisi) lider olabilecek bir firma ama anlamıyorum bunların kafasındaki stratejileri..
Sony istese her dalda(Vaio-Xperia-PlayStation-Walkman-TV ve birsürü aksesuar üreticisi) lider olabilecek bir firma ama anlamıyorum bunların kafasındaki strateji...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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ozzycarpe 7 yıl
Apple sony`i kiskaniyor , sony nin 20 yili askin bir walkman tarihi var.... Apple da benimde olsun diye ipodu cikardi piyasaya... (Ilk ipod konusmasini izleyin, kudurursunuz.. Heyyyyy Sakami yapiyosunuz????). Oncesinde daha iyileri varki zaten.. Apple sadece varolan seyler uzerinde, tekrarliyorum apple sadece varolan seyler uzerinde kafa yorup kendince daha iyisine eristigini dusunuyor.. Saka yapmiyorum Steve Jobs`un kendi felsefesini anattiginda soyledigi bir soz vardi ”odaklanmak ve basitlestirmek” iste apple nin tum felsefesi bu.. Yani birileri iyi bisiler yapar bende birazdan ele alir daha iisini yaparim.. Yaraticilik sifir, ozgunluk, ozgurluk diye birsey yok... bir baskasinin sirtinda gecinmek iste bu.. (Simdi tutupta bir iki tane apple urunu ornek vermeyin emin oluno nuda baska bir yerden esinlenmistir) Yani apple`i yanliz birakin ozaman ne demek istedigmi daha ii anlarsiniz.. Ses olarak sony ve apple kiyaslanmaz kelimesi bile yetersiz gelir..

Edit: imla!!!
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Burning Desire 7 yıl
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 bile deviremedi iPod Touch'ı. Ama bunua tercih edenler mutlaka olacaktır.
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Tube Screamer 7 yıl
Sony Tr ye, gerizekali fiyat politikasina ve ust seviye cihazlari sadece 8gb olarak ithal etmek mantigina, diyecek birsey bulamiyorum. Headfi danda takip ediyorum, X serisini geberttikten sonra ordan da Sony e direk olarak yazi ile ulasip sitem edenler oldu ama nafile. Ne diyelim......Aypot tac ile rekabet etmeye devam et Sony sen...sirf bu ugurda da Androidli walkmanleri uret bakalim....
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ax 7 yıl
Şimdi bu modelin z serisinden farkı nedir.daha küçük olmasımı...
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Mr.Loney 7 yıl ax
ax

Şimdi bu modelin z serisinden farkı nedir.daha küçük olmasımı...

.Ve flac desteği. Ayrica pil ömru 6saat daha uzun
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Amedra 7 yıl
gene savaş çıkmış ya
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OnrbK 7 yıl Amedra
Amedra

gene savaş çıkmış ya


Bende tam mısır patlatmıştım, üzerine bu konu.
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tugares 7 yıl
tevez
DH Misafiri
vitor reis andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor
Bunla tartışmaya bile değmez, bildiğin iFan. Bırakın kendi çapında ötsün, herkes dalgasını geçmiş zaten bu saçma mesajıyla. Hayatında iyi bir android telefon kullanamamış kişiler geliyor burda bik bik ötüyor. Vodafone 945 vs. dandik modeller kullanıp android kötüymüş bea diyenler var. Ben 4s kullanmış satmış, s3e geçmiş birisi olarak bu yorumu yapıyorum, ios hapishanedir boşuna ioscular jailbreak- hapishaneden kaçış işlemini yapmıyorlar. Fanları bile biliyor hapishane olduğunu. Ben hiçbir zaman fan olmadım, s3e geçtim itunes saçmalığından kurtulup adam gibi kolay kullanımlı bir işletim sistemini tanıdım. Dosyalama sistemi kullanabilmenin kolaylığıyla tanıştım. Şu an artık iphone5 çıksada ios bu kafayla gittiği sürece hayatta dönmem. Iosda yapamadığınız yüzlerce şeyi biz androidde yapabiliyoruz, sen git jb yapmaya uğraş gerçi jb yapsan da yine androidin sunduğu imkanlarına yetişemiyorsun ya...
sen ne dersen de hiç bi zaman iphone kalitesinde ve prestijinde telefon cıkmayacak. bunu galaxy note ve s2 kullanmış biri olarak söylüyorum.

Aynen katılıyorum hocam iOS işletim sistemi kapalı kutu diyenler , iPhone prestij diyenlere bir anlam veremiyorum çünkü iPhone ayarındaki android cihazlarıda hemen hemen iPhone ile aynı fiyata satılıyor ;) iPhone kullanmak zenginlik veya statü göstergesidir ya da değildir tamamen yoruma açık bir konu lakin iOS ve iPhone nun bir işe yaramadığını kapalı kutu olduğunu söylemek fazla gaddarca . O kapalı kutu insanın gizliliğine açık kutudan daha fazla önem veriyor ve 20000 den fazla virüslü uygulamanın , birçok cinsel içeriğin bulunduğu AppStore u yok. Ayrıca dünya üzerinde o açık işletim sistemini üreticilerin yüklediği stock romlar dışında root ederek , overclock vb. ayarlar ile oynayarak kullanan insan var ki?? Sadece %7 diye biliyorum yanlışsam da düzeltin lütfen ... JB yapmak gereksiz zaten çok aşırı pahalı uygulama yok çoğu uygulama max.5$ seviyesinde seyrediyor .. Pil ömrü desen androidlerden çok daha iyi ki mAH oranı daha az olmasına rağmen ... Bunu HTC Desire S , XPERIA X10 / NEO / P , SG2 kullanmış biri olarak söylüyorum .
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BarVan 7 yıl
ne zamandır böyle bişey almayı düşünüyordum android olması da süper oldu en azından biraz deneyim yaşarız
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infom@n 7 yıl
Beyler bu ne fanatiklik, konuyu kirlettiniz. Beğenmiyorsanız almayın
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Nike 7 yıl
Sony kesin fiyatını uçurur şimdi keşke rekabetçi fiyatlardan piyasaya girsede rakip ve rekabetçi olabilse.
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::Ashes:: 7 yıl
haberde ciddi bir rakip çıkmamış olması ibaresini yanlış buluyorum.
Galaxy S Wifi 5.0-4.0 gayet güzel rakip olmuşlardı hatta daha tercih edilebilir durumdaydı.
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DH Misafiri 7 yıl
vitor reis
andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor

Bunla tartışmaya bile değmez, bildiğin iFan. Bırakın kendi çapında ötsün, herkes dalgasını geçmiş zaten bu saçma mesajıyla.
Hayatında iyi bir android telefon kullanamamış kişiler geliyor burda bik bik ötüyor. Vodafone 945 vs. dandik modeller kullanıp "android kötüymüş bea" diyenler var.
Ben 4s kullanmış satmış, s3'e geçmiş birisi olarak bu yorumu yapıyorum, ios hapishanedir boşuna ios'cular jailbreak- hapishaneden kaçış işlemini yapmıyorlar. Fanları bile biliyor hapishane olduğunu. Ben hiçbir zaman fan olmadım, s3'e geçtim itunes saçmalığından kurtulup adam gibi kolay kullanımlı bir işletim sistemini tanıdım. Dosyalama sistemi kullanabilmenin kolaylığıyla tanıştım. Şu an artık iphone5 çıksada ios bu kafayla gittiği sürece hayatta dönmem.
Ios'da yapamadığınız yüzlerce şeyi biz androidde yapabiliyoruz, sen git jb yapmaya uğraş gerçi jb yapsan da yine androidin sunduğu imkanlarına yetişemiyorsun ya...
1 Yanıt Yanıtla +2
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tevez 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

vitor reis

andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor


Bunla tartışmaya bile değmez, bildiğin iFan. Bırakın kendi çapında ötsün, herkes dalgasını geçmiş zaten bu saçma mesajıyla.
Hayatında iyi bir android telefon kullanamamış kişiler geliyor burda bik bik ötüyor. Vodafone 945 vs. dandik modeller kullanıp "android kötüymüş bea" diyenler var.
Ben 4s kullanmış satmış, s3'e geçmiş birisi olarak bu yorumu yapıyorum, ios hapishanedir boşuna ios'cular jailbreak- hapishaneden kaçış işlemini yapmıyorlar. Fanları bile biliyor hapishane olduğunu. Ben hiçbir zaman fan olmadım, s3'e geçtim itunes saçmalığından kurtulup adam gibi kolay kullanımlı bir işletim sistemini tanıdım. Dosyalama sistemi kullanabilmenin kolaylığıyla tanıştım. Şu an artık iphone5 çıksada ios bu kafayla gittiği sürece hayatta dönmem.
Ios'da yapamadığınız yüzlerce şeyi biz androidde yapabiliyoruz, sen git jb yapmaya uğraş gerçi jb yapsan da yine androidin sunduğu imkanlarına yetişemiyorsun ya...

sen ne dersen de hiç bi zaman iphone kalitesinde ve prestijinde telefon cıkmayacak. bunu galaxy note ve s2 kullanmış biri olarak söylüyorum.
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
vitor reis
andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor

Javamı kullansaydı ?
Symbian mı ?
Ne Lanet insanlarsınız siz ya
adamlar google play stora tam erişim sağlıyo hem oyun cihazı hemde müzik dinleme cihazı yapıyo adamın dediğine bak
1 Yanıt Yanıtla +19
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Adam Lallana 7 yıl
Bir çok kişi beğenmemiş ancak ben beğendim,buna tasarımda dahil
Sonuçta herkes 1000TLlik telefonlar alıcak diye birşey yok,adam normal telefonun yanında mp3 player taşıyorsa onu satıp bunu alır hem Android deneyimini yaşar hemde müziğini dinler.

Siz ise Tegra3lü dört çekirdekli,4-5 inç ekranlı olmayan her türlü Androidi beğenmemeye devam edersiniz.
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vitor reis 7 yıl JohnLord
JohnLord

vitor reis

andriod ise at çöpe... zaten sony giderek kaybettiği prestijini kurtarmak yerine kendini dahada batırıyor


Javamı kullansaydı ?
Symbian mı ?

Ne Lanet insanlarsınız siz ya

adamlar google play stora tam erişim sağlıyo hem oyun cihazı hemde müzik dinleme cihazı yapıyo adamın dediğine bak



ios denen harikanın farkında değilsin sen sanırım
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