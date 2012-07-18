Sony, Android 4.0 işletim sistemli yeni medya oynatıcısı F800'ü duyurdu





Apple'ın iPod Touch'ına Android işletim sistemi ile çalışan ciddi bir rakibin çıkmaması bir çok kişi için şaşırtıcı etkisini koruyor.



Z serisi Walkman ile iPod Touch'ı tahtından etmeye uğraşan ancak aradığı başarıya ulaşamayan Sony, şansını yeniden denemeye karar vermiş durumda. Şirketin yakın bir zamanda piyasaya süreceği Walkman F800'e dair detaylar henüz az olsa da, cihazın Android 4.0 işletim sistemine sahip olacağı ve 3.5 inç'lik bir ekrana sahip olacağı biliniyor. Ayrıca cihazın Google Play'e tam erişime sahip olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Sony'nin Walkman F800 ile Samsung Galaxy Player 3.6 gibi rakiplerine kıyasla daha cazip bir seçenek ortaya koyuyor. Android 4.0 ile gelecek olan cihazın hangi işlemciyi kullanacağı ise henüz bilinmiyor. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite sunacak olan Walkman F800'ün pil ömrü video izlemek için 4,5 saat, müzik dinlemek için ise 20 saat olacak.



Apple'ın iPod Touch'ına rakip olması bekelenen Walkman F800 için henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirtilmedi.

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=7712&NewsAreaID=2