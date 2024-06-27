Avrupa veri merkezlerini uzaya göndermek istiyor ve bu mümkün

Uzay tabanlı veri merkezleri
Avrupa'da Net sıfır emisyon ve Veri egemenliği için Gelişmiş Uzay Bulutu Projesi'nin yöneticisi Damien Dumestier'e göre, veri merkezlerinin yörüngeye fırlatılmasının mümkün olup olamadığını araştıran 16 aylık çalışmada cesaret verici sonuçlara ulaşıldı. Avrupa Komisyonu adına Thales Alenia Space tarafından koordine edilen 2 milyon avroluk ASCEND araştırması, uzay tabanlı veri merkezlerinin teknik, ekonomik ve çevresel açıdan uygulanabilir olduğunu ortaya koyuyor.
Avrupa’nın veri merkezlerini uzaya gönderme arzusu büyük ölçüde enerji ayağıyla ilgili. Bilindiği üzere veri merkezleri -özellikle yapay zeka temelli olanlar- hem enerji tüketiminde hem de soğutma tarafından değerli kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre bu tesislerden kaynaklanan toplam elektrik tüketimi 2026 yılında 1.000 terawatt-saatte ulaşabilir. Bu, Japonya’nın elektrik tüketimiyle kabaca eşdeğer.
ASCEND programı kapsamında 2036’ya kadar 10 megawatt kapasiteye sahip 13 uzay tabanlı veri merkezinin konuşlandırılması hedefleniyor. 6.300 metrekarelik her bir yapı bloğunun kendi veri merkezi hizmeti için kapasite içerdiğini ve bir uzay aracı aracılığıyla fırlatılacağı belirtiliyor. Uzaya yerleştirilen veri merkezleri gerekli olan tüm enerjiyi güneş ışığından elde edecek. Bu hem yer yüzeyinde bir enerji tasarrufu yaratacak hem de CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak çevreye katkı yapacak.
Tüm bunlar işin iyi yönleri olsa da Avrupa henüz bu dev yapıları fırlatacak araçlara sahip değil. Bu veri merkezlerinin yer ile iletişimin sağlanması ve olası bakım durumunda atılacak adımlar gibi aşılması gereken bazı engeller bulunuyor.
Bu arada geçtiğimiz günlerde deniz altı veri merkezi projesini iptal eden Microsoft’un da uzay tabanlı veri merkezleri için Loft Orbital gibi şirketlerle işbirliği yaptığını belirtelim. Bir noktada böyle sistemlerin uzayda yer alacağını öngörmek oldukça kolay, zira Ay’a ve ardından Mars’a kurulması planlanan kalıcı üsler için benzer araçlara ihtiyaç duyulacaktır.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/06/27/europe-wants-to-deploy-data-centers-into-space-study-says.html https://www.thalesaleniaspace.com/en/press-releases/thales-alenia-space-reveals-results-ascend-feasibility-study-space-data-centers-0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.