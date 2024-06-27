Samsung, 3nm sürecinde sorun yaşadığına yönelik iddiaları reddediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken çip üreticilerinden birisi olan Samsung’un 3nm süreç teknolojilerinde zorlandığı bildiriliyor. Bu söylentiler hem sektör hem de medya organları tarafından ifade ediliyor. Ancak Samsung, tüm bu söylentilerin asılsız olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.

Samsung'tan iddialara yalanlama

Diğer raporlarla birlikte kısa bir süre önce analist Ming-Chi Kuo, Samsung'un 3nm yongaların üretimiyle ilgili verim sorunları yaşadığını iddia etmişti. Ancak Samsung bu raporları "asılsız" olarak nitelendirerek şiddetle reddetti. Raporda Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm işlem sürecindeki kusurların yaklaşık 720 milyon dolar kayba yol açtığı iddia ediliyordu. Her ne kadar Samsung iddiaları reddetmiş olsa da 3nm üretim süreçlerini halihazırda herhangi büyük bir firma kullanmıyor.

Bahsedilen verim sorunu yonga plakalarından elde edilen sağlıklı yongaları ifade ediyor. Bu oranın düşüklüğü üretim maliyetlerinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Aktarılanlara göre Samsung’un ikinci nesil 3nm çip üretim süreci için mevcut kapasitesi ayda 60.000 yonga plakasına ulaşmış durumda. Bunun daha da artması bekleniyor.

Intel Lunar Lake'in ilk test sonuçları ortaya çıktı 16 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Samsung’un Galaxy S25 serisinde yine çift kaynaklı yonga tercihinde bulunacağı söyleniyor. Yani bazı bölgelerde Samsung tarafından üretilen Exynos 2500 (veya o zamanki resmi adı) çip kullanılacakken bazılarında ise TSMC tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 4 yer alacak. Her iki yonga da 3nm sürecinde bantlardan geçecek. Samsung'un ayrıca Galaxy Watch 7 serisinde 3nm Exynos W1000 çipini kullanması bekleniyor. Bu çip de Samsung Foundry'nin 3nm işlem düğümünde üretilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.