Samsung, 3nm sürecinde sorun yaşadığına yönelik iddiaları reddediyor

Samsung'tan iddialara yalanlama
Diğer raporlarla birlikte kısa bir süre önce analist Ming-Chi Kuo, Samsung'un 3nm yongaların üretimiyle ilgili verim sorunları yaşadığını iddia etmişti. Ancak Samsung bu raporları "asılsız" olarak nitelendirerek şiddetle reddetti. Raporda Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm işlem sürecindeki kusurların yaklaşık 720 milyon dolar kayba yol açtığı iddia ediliyordu. Her ne kadar Samsung iddiaları reddetmiş olsa da 3nm üretim süreçlerini halihazırda herhangi büyük bir firma kullanmıyor.
Bahsedilen verim sorunu yonga plakalarından elde edilen sağlıklı yongaları ifade ediyor. Bu oranın düşüklüğü üretim maliyetlerinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Aktarılanlara göre Samsung’un ikinci nesil 3nm çip üretim süreci için mevcut kapasitesi ayda 60.000 yonga plakasına ulaşmış durumda. Bunun daha da artması bekleniyor.
Bununla birlikte Samsung’un Galaxy S25 serisinde yine çift kaynaklı yonga tercihinde bulunacağı söyleniyor. Yani bazı bölgelerde Samsung tarafından üretilen Exynos 2500 (veya o zamanki resmi adı) çip kullanılacakken bazılarında ise TSMC tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 4 yer alacak. Her iki yonga da 3nm sürecinde bantlardan geçecek. Samsung'un ayrıca Galaxy Watch 7 serisinde 3nm Exynos W1000 çipini kullanması bekleniyor. Bu çip de Samsung Foundry'nin 3nm işlem düğümünde üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.