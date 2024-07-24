Sony, PS5 konsolları için yeni bir güncelleme yayınladı

Sistem yazılımı performansı ve kararlılığında iyileştirmeler yer alıyor
En son güncelleme itibarıyla PS5 oyuncuları bir URL paylaşarak insanları bir oyun oturumuna davet etme seçeneğine sahip ve sesli komut artık oyuncuların Oyun Yardımı eylem kartlarını açmasına izin veriyor.
Güncellemede DualSense kablosuz kontrol cihazı için kararlılık iyileştirmeleri de mevcut. Sony yeni PS5 konsol güncellemesinin bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdiğini söyledi. Yeni PS5 konsol güncellemesinde herhangi bir sorun olmadığını varsayarsak işlevselliği genel olarak iyileştiren birkaç yeni özellik eklendiği söylenebilir.
PS5 Temmuz 2024 Güncelleme Yama Notları - Sürüm: 24.05-09.60.00
- Oturumun URL'sini paylaşarak diğer oyuncuları oyun oturumlarına davet edebilirsiniz.
- Diğer oyuncuları davet etmek için oyun oturumu eylem kartını açın ve Bağlantıyı Paylaş'ı seçin . Ardından, bağlantıyı paylaşmak için QR kodunu mobil cihazınızla tarayın.
- Bu özellik yalnızca herkesin katılabileceği açık oturumlar için geçerlidir.
- Bu özellik 24 Temmuz'a kadar kademeli olarak tüm oyunculara sunulacak.
- Sesli Komut artık "Oyun Yardımını Göster" denilerek Oyun Yardımı eylem kartlarının açılmasını destekliyor.
- Sesli Komut (Önizleme) şu anda yalnızca ABD ve İngiltere'de PlayStation Network hesabı olan oyuncular için İngilizce olarak mevcuttur.
- Sistem yazılımının performansını ve kararlılığını geliştirdik.
- Bazı DualSense kablosuz kontrolcülerinin cihaz yazılımlarını kararlılığı artırmak için güncelledik.
- Bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdik.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.