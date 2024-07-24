Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 konsol serisi için yeni bir donanım yazılımı güncellemesi yayınladı. En son PS5 konsol güncellemesi, sürüm 24.05-09.60.00 şu anda yayında ve bazı ilginç değişiklikler içeriyor.

Sistem yazılımı performansı ve kararlılığında iyileştirmeler yer alıyor

En son güncelleme itibarıyla PS5 oyuncuları bir URL paylaşarak insanları bir oyun oturumuna davet etme seçeneğine sahip ve sesli komut artık oyuncuların Oyun Yardımı eylem kartlarını açmasına izin veriyor.

Güncellemede DualSense kablosuz kontrol cihazı için kararlılık iyileştirmeleri de mevcut. Sony yeni PS5 konsol güncellemesinin bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdiğini söyledi. Yeni PS5 konsol güncellemesinde herhangi bir sorun olmadığını varsayarsak işlevselliği genel olarak iyileştiren birkaç yeni özellik eklendiği söylenebilir. PS5 Temmuz 2024 Güncelleme Yama Notları - Sürüm: 24.05-09.60.00 Oturumun URL'sini paylaşarak diğer oyuncuları oyun oturumlarına davet edebilirsiniz.

Diğer oyuncuları davet etmek için oyun oturumu eylem kartını açın ve Bağlantıyı Paylaş'ı seçin . Ardından, bağlantıyı paylaşmak için QR kodunu mobil cihazınızla tarayın.

Bu özellik yalnızca herkesin katılabileceği açık oturumlar için geçerlidir.

Bu özellik 24 Temmuz'a kadar kademeli olarak tüm oyunculara sunulacak.

Sesli Komut artık "Oyun Yardımını Göster" denilerek Oyun Yardımı eylem kartlarının açılmasını destekliyor.

Sesli Komut (Önizleme) şu anda yalnızca ABD ve İngiltere'de PlayStation Network hesabı olan oyuncular için İngilizce olarak mevcuttur.

Sistem yazılımının performansını ve kararlılığını geliştirdik.

Bazı DualSense kablosuz kontrolcülerinin cihaz yazılımlarını kararlılığı artırmak için güncelledik.

Bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdik.

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Sony, PS5 konsolları için yeni bir güncelleme yayınladı