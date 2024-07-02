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    Dünyanın ilk Thunderbolt 5 kablosu satışa sunuldu: 240W şarj ve 120 Gbps aktarım hızı

    Cable Matters, 30 cm, 50 cm ve 1 m uzunluklarında 120 Gbps ham video bant genişliğini sunan dünyanın ilk Thunderbolt 5 kablosunu tanıttı. Kablonun fiyatı ve özellikleri neler?
    Dünyanın ilk Thunderbolt 5 kablosu satışa sunuldu
    Thunderbolt 5'in resmi olarak duyurulmasından neredeyse bir yıl sonra, ultra yüksek hızlı bağlantı standardını kullanan ürünler nihayet çıkmaya başladı. Cable Matters, 30 cm, 50 cm ve 1 m uzunluklarında 120 Gbps ham video bant genişliğini sunan dünyanın ilk Thunderbolt 5 kablosunu tanıttı.

    Thunderbolt 5 kablonun özellikleri neler?

    Thunderbolt 5 sadece bir standarta sahip olduğu için, kablo Thunderbolt 5'in tüm yeteneklerini destekliyor. Bunlar arasında 240W'a kadar güç iletimi, Thunderbolt 4 ve Thunderbolt 3 Type-C bağlantı noktalarıyla geriye dönük uyumluluk (ayrıca USB 4 ve USB Tip-C uyumluluğu), bant genişletme modunda maksimum 120 Gbps video bant genişliği, ve iki yönlü olarak maksimum 80 Gbps bant genişliği bulunuyor.

    USB 4 Sürüm 2.0 standardı temel alınarak oluşturulan Thunderbolt 5, USB'nin tüm özelliklerini desteklemenin yanında ek bir avantaja daha sahip. Bu avantaj, Thunderbolt 5'in USB 4 V2.0'ın maksimum 80 Gbps bant genişliği sınırının ötesine geçen ve yalnızca ekranlar için 120 Gbps gibi muazzam bir hız sağlayan bant genişliği artırma modu. Bu özellik, dört 40 Gbps hattından üçünün aktarım moduna geçirilmesi, spesifikasyonun toplam bant genişliğinin tek yönde 80 Gbps'den 120 Gbps'ye çıkarılması, bunun karşılığında ise diğer yöndeki bağlantının 40 Gbps ile sınırlandırılmasıyla elde ediliyor. Verilerin büyük çoğunluğunun (video verileri) yalnızca tek bir yönde gönderilmesi gerektiğinden bu durum ekranlar için bir sorun teşkil etmiyor. 120 Gbps, USB 4 Sürüm 2.0'da test edildi ancak, Thunderbolt 5, bu özelliği bitmiş ürün olarak pazara sunan ilk standart olma özelliği taşıyor.

    Dünyanın ilk Thunderbolt 5 kablosu satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Bant genişliği modu yalnızca, yeterince yüksek çözünürlük/yenileme hızına sahip yeterli ekranların tam hızda çalışması için 80 Gbps'den fazlasını talep etmesi durumunda etkinleştiriliyor. Bu yeni bant genişliği özelliğiyle Thunderbolt 5, birden fazla 8K ekranı ve 4K 540Hz'e (veya 8K 120Hz) kadar yenileme hızlarını destekliyor. DisplayPort 2.1'e göre ise %50 daha fazla bant genişliği sunuyor.

    Thunderbolt 5 ayrıca ilk defa PCIe Gen 4'ün avantajlarından yararlanıyor ve standart olarak 64 Gbps'ye kadar PCIe'ye özgü bant genişliği sağlıyor. Bu özellik ile SSD'ler ve harici grafik kartları gibi yüksek veriye ihtiyaç duyan PCIe aygıtları hedefleniyor. 

    Kabloların fiyatlarıysa şöyle: 30 cm'lik kablo 23 dolar, 50 cm'lik 26 dolar ve 1 m'lik kablo 33 dolar. Ancak piyasada Thunderbolt 5 destekli bir ürün henüz olmadığı için kabloların gelişmiş özelliklerden yararlanmak mümkün değil. Önümüzdeki aylarda yeni bağlantı standardını destekleyen ürünler piyasada olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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