ASML’nin yeni Hyper-NA makinesinin her biri 700 milyon dolar olabilir

ASML Hyper-NA ucuz olmayacak
ASML, geçen yıl mevcut EUV teknolojisinden daha iyi performans gösteren daha yüksek sayısal açıklığa sahip High-NA EUV makinesini tanıtmıştı. Bu makinelerin tanesi 400 milyon dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Şimdi de ASML'nin 2030 yılına kadar 1nm altı süreçler için tasarladığı Hyper-NA EUV'yi piyasaya süreceği söyleniyor.
Bilindiği üzere Intel, High-NA EUV makinelerini benimseyen ilk şirket oldu. Firma halihazırda ilk makinenin kurulumunu da tamamlamış durumda. Öte yandan Samsung’un da bu makinelerle ilgilendiği biliniyor. TSMC ise 1,6nm süreci A16 için High-NA teknolojisine ihtiyaç olamadığını, çoklu desenlemede avantajları olduğunu söyleyerek High-NA’e mesafeli kaldı. Benzer şekilde Samsung’un da kesin karar vermediği söyleniyor. Zira Hyper-NA teknolojisi çok uzakta değil bir firmalar kısa süreler içerisinde bu kadar büyük yatırımları yapmayı pek sevmezler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.