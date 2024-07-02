ASML’nin yeni Hyper-NA makinesinin her biri 700 milyon dolar olabilir

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken ekipman devi ASML, bugün en gelişmiş otomobillerden uçaklara, bilgisayarlardan televizyonlara kadar modern teknolojilere güç veren çipleri üreten makineleri üretiyor. Bu alanda bir tekel olan ASML, 2030 yılına kadar Hyper-NA Extreme Ultraviolet (EUV-aşırı ultraviyole) litografi makinelerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Yayınlanan yeni bir rapor ise bu makinelerinin tanesinin 700 milyon dolar veya daha yüksek olabileceğini söylüyor.

ASML Hyper-NA ucuz olmayacak

ASML, geçen yıl mevcut EUV teknolojisinden daha iyi performans gösteren daha yüksek sayısal açıklığa sahip High-NA EUV makinesini tanıtmıştı. Bu makinelerin tanesi 400 milyon dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Şimdi de ASML'nin 2030 yılına kadar 1nm altı süreçler için tasarladığı Hyper-NA EUV'yi piyasaya süreceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere halihazırdaki EUV makinelerinin tanesi 180 milyon dolar civarında seyrediyor. High-NA için ise birim başına fiyatlar 300-400 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Hyper-NA EUV için beklenen birim maliyet ise 700 ila 724 milyon dolar seviyesinde, yani High-NA’den neredeyse iki kat daha pahalı.

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Bilindiği üzere Intel, High-NA EUV makinelerini benimseyen ilk şirket oldu. Firma halihazırda ilk makinenin kurulumunu da tamamlamış durumda. Öte yandan Samsung’un da bu makinelerle ilgilendiği biliniyor. TSMC ise 1,6nm süreci A16 için High-NA teknolojisine ihtiyaç olamadığını, çoklu desenlemede avantajları olduğunu söyleyerek High-NA’e mesafeli kaldı. Benzer şekilde Samsung’un da kesin karar vermediği söyleniyor. Zira Hyper-NA teknolojisi çok uzakta değil bir firmalar kısa süreler içerisinde bu kadar büyük yatırımları yapmayı pek sevmezler.

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