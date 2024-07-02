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    Anlık Bildirim

    ASML’nin yeni Hyper-NA makinesinin her biri 700 milyon dolar olabilir

    Yarı iletken ekipman devi ASML, 2030 yılına kadar Hyper-NA EUV litografi makinelerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni bir rapor ise her birinin 700 milyon dolar fiyata sahip olacağını söylüyor.
    ASML’nin Hyper-NA makinesinin her biri 700 milyon dolar olabilir Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken ekipman devi ASML, bugün en gelişmiş otomobillerden uçaklara, bilgisayarlardan televizyonlara kadar modern teknolojilere güç veren çipleri üreten makineleri üretiyor. Bu alanda bir tekel olan ASML, 2030 yılına kadar Hyper-NA Extreme Ultraviolet (EUV-aşırı ultraviyole) litografi makinelerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Yayınlanan yeni bir rapor ise bu makinelerinin tanesinin 700 milyon dolar veya daha yüksek olabileceğini söylüyor.

    ASML Hyper-NA ucuz olmayacak

    ASML, geçen yıl mevcut EUV teknolojisinden daha iyi performans gösteren daha yüksek sayısal açıklığa sahip High-NA EUV makinesini tanıtmıştı. Bu makinelerin tanesi 400 milyon dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Şimdi de ASML'nin 2030 yılına kadar 1nm altı süreçler için tasarladığı Hyper-NA EUV'yi piyasaya süreceği söyleniyor.

    ASML’nin Hyper-NA makinesinin her biri 700 milyon dolar olabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere halihazırdaki EUV makinelerinin tanesi 180 milyon dolar civarında seyrediyor. High-NA için ise birim başına fiyatlar 300-400 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Hyper-NA EUV için beklenen birim maliyet ise 700 ila 724 milyon dolar seviyesinde, yani High-NA’den neredeyse iki kat daha pahalı.

    Bilindiği üzere Intel, High-NA EUV makinelerini benimseyen ilk şirket oldu. Firma halihazırda ilk makinenin kurulumunu da tamamlamış durumda. Öte yandan Samsung’un da bu makinelerle ilgilendiği biliniyor. TSMC ise 1,6nm süreci A16 için High-NA teknolojisine ihtiyaç olamadığını, çoklu desenlemede avantajları olduğunu söyleyerek High-NA’e mesafeli kaldı. Benzer şekilde Samsung’un da kesin karar vermediği söyleniyor. Zira Hyper-NA teknolojisi çok uzakta değil bir firmalar kısa süreler içerisinde bu kadar büyük yatırımları yapmayı pek sevmezler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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