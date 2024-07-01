1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabilir

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli yarı iletken şirketi InspireSemi, 1.536 adet 64-bit RISC-V işlemci çekirdeği içeren Thunderbird adlı çip üzerinde süper bilgisayar kümesiyle ses getiriyor. InspireSemi’nin çözümü genel amaçlı bir CPU programlama modelini yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanmış tasarımla bir araya getiriyor. Aynı zamanda oldukça esnek ve geniş bir ölçeklenebilirlik sunuyor. Bu da doğrudan GPU’larla rakip olabileceği anlamına geliyor.

RISC-V'nin rekabeti artıyor

Tam Boyutta Gör InspireSemi'nin Thunderbird işlemcisi, çok sayıda yüksek performanslı SRAM, çeşitli kriptografi algoritmaları için hızlandırıcılar, çipler arası ve çip içi bağlantı için düşük gecikmeli bir ağ yapısı ile 1.536 özel 64 bit süperskalar RISC-V çekirdeğini barındırıyor. Firmanın platformu LPDDR, NVMe, PCIe ve GbE bağlantısını da destekliyor.

Tam Boyutta Gör Tıpkı GPU’larda gördüğümüz gibi benzer bir form faktöründe tek bir hızlandırıcı karta dört çip takılabiliyor. Böylelikle tek kart üzerinde 6.144 RISC-V çekirdeği sunulabiliyor. Küme başına ise bu sayı birkaç yüz binçekirdeğe ulaşıyor. Sayılar oldukça büyük olsa da InspireSemi, açıkçası biraz niş diyebileceğimiz bir çalışma alanını hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Thunderbird, standart CPU programlama modellerini kullanıyor ve Nvidia CUDA veya AMD ROCm gibi özel platformlarda iş yükleri oluşturmadan derleme yapıyor. Haliyle mevcut HPC iş yüklerinin Thunderbird'de çalıştırmak için çok az özel koda veya özel çalışma yapmaya gerek kalmıyor. InspireSemi ayrıca Thunderbird’ün mevcut sunucu altyapısına uyarlanabilir yapıda olduğunun da altını çiziyor.

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Performans tarafında ise InspireSemi, benzer yetenekli çözümlere kıyasla yüzde 30-60 güç verimliliği iddia ediyor. Firma, çözümünün 50 GFLOPS/W'da (480W'da) 24 FP64 TFLOPS'a kadar teorik işlem gücü sunduğunu söylüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Nvidia'nın A100' GPU’su 19,5 FP64 TFLOPS, H100 GPU’su ise 67 FP64 TFLOPS'a ulaşıyor. Bununla birlikte Thunderbird’ün fiyatının da 6.500 dolardan başlayacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AI GPU’larının birim maliyeti 20 bin doları aşıyor.

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