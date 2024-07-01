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    1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabilir

    InspireSemi, RISC-V tabanlı Thunderbird adlı çip üzerinde süper bilgisayar ürünüyle ses getiriyor. 1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi aynı zamanda geniş ölçeklenebilirlik sunuyor.
    1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabili Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yarı iletken şirketi InspireSemi, 1.536 adet 64-bit RISC-V işlemci çekirdeği içeren Thunderbird adlı çip üzerinde süper bilgisayar kümesiyle ses getiriyor. InspireSemi’nin çözümü genel amaçlı bir CPU programlama modelini yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanmış tasarımla bir araya getiriyor. Aynı zamanda oldukça esnek ve geniş bir ölçeklenebilirlik sunuyor. Bu da doğrudan GPU’larla rakip olabileceği anlamına geliyor.

    RISC-V'nin rekabeti artıyor

    1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabili Tam Boyutta Gör
    InspireSemi'nin Thunderbird işlemcisi, çok sayıda yüksek performanslı SRAM, çeşitli kriptografi algoritmaları için hızlandırıcılar, çipler arası ve çip içi bağlantı için düşük gecikmeli bir ağ yapısı ile 1.536 özel 64 bit süperskalar RISC-V çekirdeğini barındırıyor. Firmanın platformu LPDDR, NVMe, PCIe ve GbE bağlantısını da destekliyor.
    1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabili Tam Boyutta Gör
    Tıpkı GPU’larda gördüğümüz gibi benzer bir form faktöründe tek bir hızlandırıcı karta dört çip takılabiliyor. Böylelikle tek kart üzerinde 6.144 RISC-V çekirdeği sunulabiliyor. Küme başına ise bu sayı birkaç yüz binçekirdeğe ulaşıyor. Sayılar oldukça büyük olsa da InspireSemi, açıkçası biraz niş diyebileceğimiz bir çalışma alanını hedefliyor.
    1.536 çekirdekli RISC-V işlemcisi GPU'ların pabucunu dama atabili Tam Boyutta Gör
    Thunderbird, standart CPU programlama modellerini kullanıyor ve Nvidia CUDA veya AMD ROCm gibi özel platformlarda iş yükleri oluşturmadan derleme yapıyor. Haliyle mevcut HPC iş yüklerinin Thunderbird'de çalıştırmak için çok az özel koda veya özel çalışma yapmaya gerek kalmıyor. InspireSemi ayrıca Thunderbird’ün mevcut sunucu altyapısına uyarlanabilir yapıda olduğunun da altını çiziyor.

    Performans tarafında ise InspireSemi, benzer yetenekli çözümlere kıyasla yüzde 30-60 güç verimliliği iddia ediyor. Firma, çözümünün 50 GFLOPS/W'da (480W'da) 24 FP64 TFLOPS'a kadar teorik işlem gücü sunduğunu söylüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Nvidia'nın A100' GPU’su 19,5 FP64 TFLOPS, H100 GPU’su ise 67 FP64 TFLOPS'a ulaşıyor. Bununla birlikte Thunderbird’ün fiyatının da 6.500 dolardan başlayacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AI GPU’larının birim maliyeti 20 bin doları aşıyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103607-move-over-gpus-1536-cores-thunderbird-risc-v.html https://www.tomshardware.com/tech-industry/supercomputers/thunderbird-packs-up-to-6144-cpu-cores-into-a-single-ai-accelerator-and-scales-up-to-360000-cores-inspiresemis-risc-v-supercomputer-cluster-on-a-chip-touts-higher-performance-than-nvidia-gpus
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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