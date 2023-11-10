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    Anlık Bildirim

    Steam Deck 2'den kötü haber: Muhtemel çıkış tarihi açıklandı

    Valve, yeni tanıtılan Steam Deck OLED'in ardından Steam Deck 2'ye ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yeni el konsolu için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. İşte detaylar
    Steam Deck 2'den kötü haber: Yeni sürüm için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde Valve, 6nm işlemci ve OLED ekranla yenilenen Steam Deck OLED'i duyurdu. Dolayısıyla tüm gözler daha güncel bir donanımla yenilenecek Steam Deck 2'ye çevrildi diyebiliriz. Ancak Valve, bunun yakın zamanda olmayacağını söylüyor. Yeni konsolun muhtemel çıkış tarihi bellği oldu.

    Steam Deck 2'den kötü haber

    Bugün Bloomberg'e konuşan ve Steam Deck'in arkasındaki isimlerden Lawrence Yang, OLED sürümün ardından Steam Deck 2 üzerinde çalışmaların başlayacağını söyledi. Yang'a göre bu konsol "Yeni nesil" bir güç yükseltmesine'' sahip olacak, ancak bunun ne anlama geldiğine dair belirli bir ayrıntı verilmedi.

    Ayrıca yetkili isim, mevcut Steam Deck'in 2 ila 3 yıl daha kullanılacağını söylüyor.. Dolayısıyla yeni konsol için en erken 2025 yılına işaret ediliyor diyebiliriz. İşte Valve'dan gelen açıklama:

    Belli bir tarihimiz yok. Sanırım teknolojinin kendini ilginç bulduğumuz bir şekilde sunmasını ve ekibin gerçekten bu sıçramayı yapmak istemesini bekleyeceğiz. Steam Deck'in bu versiyonuyla çok ama çok gurur duyuyoruz ve işte bu. Bizim en mutlu olduğumuz ve müşterilerimizin de mutlu olacağını düşündüğümüz versiyon bu. 

    Kaçıranlar için Steam Deck OLED, 16 Kasım'da piyasaya sürülecek. Yenilenen sürüm daha iyi bir ekran ve pil ömrü sunuyor olsa da, donanım bölümünde anlamlı bir yükseltmeye sahip değil. Başka bir deyişle mevcut Steam Deck'e kıyasla performans yükseltmesi sunmayacak. Ancak Valve, Apple'ın yaklaşmına benzer şekilde yıllık cihaz lansmanlarına sıcak bakmıyor.

    Akıllı telefonların ilk dönemine benzer

    Bu noktada mevcut taşınabilir bilgisayar pazarını, akıllı telefonların ilk dönemine benzeten üretici, yeni Steam Deck sürümlerinin bu kadar hızlı yayınlanmayacağını söylüyor. Ancak Steam Deck'i iki versiyonun ötesine genişletmeye kararlı. Dolayısıyla Steam Deck LCD ve OLED yalnızca başlangıç olacak.

    Bildiğiniz gibi el konsolu pazarında büyük bir rekabet söz konusu. Valve ise, Asus gibi rakiplerine kıyasla avantajlıo bir konumda olduğunu düşünüyor. Şirket, oyun geliştiricileriyle doğrudan iletişimini vurgulayarak, sistemlerindeki optimum oyun deneyimine atıfta bulundu. Öyle ki bu noktada 4000'den fazla oyunun Steam Deck için onaylanmış durumda. Buna karşışık Asus ve Lenovo, benzer bir deneyim için Windows'a ve AMD sücürülerine güveniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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