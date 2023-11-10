Steam Deck 2'den kötü haber: Muhtemel çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde Valve, 6nm işlemci ve OLED ekranla yenilenen Steam Deck OLED'i duyurdu. Dolayısıyla tüm gözler daha güncel bir donanımla yenilenecek Steam Deck 2'ye çevrildi diyebiliriz. Ancak Valve, bunun yakın zamanda olmayacağını söylüyor. Yeni konsolun muhtemel çıkış tarihi bellği oldu.

Steam Deck 2'den kötü haber

Bugün Bloomberg'e konuşan ve Steam Deck'in arkasındaki isimlerden Lawrence Yang, OLED sürümün ardından Steam Deck 2 üzerinde çalışmaların başlayacağını söyledi. Yang'a göre bu konsol "Yeni nesil" bir güç yükseltmesine'' sahip olacak, ancak bunun ne anlama geldiğine dair belirli bir ayrıntı verilmedi.

Ayrıca yetkili isim, mevcut Steam Deck'in 2 ila 3 yıl daha kullanılacağını söylüyor.. Dolayısıyla yeni konsol için en erken 2025 yılına işaret ediliyor diyebiliriz. İşte Valve'dan gelen açıklama:

Belli bir tarihimiz yok. Sanırım teknolojinin kendini ilginç bulduğumuz bir şekilde sunmasını ve ekibin gerçekten bu sıçramayı yapmak istemesini bekleyeceğiz. Steam Deck'in bu versiyonuyla çok ama çok gurur duyuyoruz ve işte bu. Bizim en mutlu olduğumuz ve müşterilerimizin de mutlu olacağını düşündüğümüz versiyon bu.

Kaçıranlar için Steam Deck OLED, 16 Kasım'da piyasaya sürülecek. Yenilenen sürüm daha iyi bir ekran ve pil ömrü sunuyor olsa da, donanım bölümünde anlamlı bir yükseltmeye sahip değil. Başka bir deyişle mevcut Steam Deck'e kıyasla performans yükseltmesi sunmayacak. Ancak Valve, Apple'ın yaklaşmına benzer şekilde yıllık cihaz lansmanlarına sıcak bakmıyor.

Akıllı telefonların ilk dönemine benzer

Bu noktada mevcut taşınabilir bilgisayar pazarını, akıllı telefonların ilk dönemine benzeten üretici, yeni Steam Deck sürümlerinin bu kadar hızlı yayınlanmayacağını söylüyor. Ancak Steam Deck'i iki versiyonun ötesine genişletmeye kararlı. Dolayısıyla Steam Deck LCD ve OLED yalnızca başlangıç olacak.

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Bildiğiniz gibi el konsolu pazarında büyük bir rekabet söz konusu. Valve ise, Asus gibi rakiplerine kıyasla avantajlıo bir konumda olduğunu düşünüyor. Şirket, oyun geliştiricileriyle doğrudan iletişimini vurgulayarak, sistemlerindeki optimum oyun deneyimine atıfta bulundu. Öyle ki bu noktada 4000'den fazla oyunun Steam Deck için onaylanmış durumda. Buna karşışık Asus ve Lenovo, benzer bir deneyim için Windows'a ve AMD sücürülerine güveniyor.

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Steam Deck 2'den kötü haber: Yeni sürüm için tarih verildi