2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Hatırlayacağınız üzere Haziran ayının başlarında Tesla Cybertruck'tan ilham alana tasarıma sahip sıra dışı bir bilgisayar ortaya çıkmıştı. Cihaz ilk olarak Computex 2024'te basın mensuplarına gösterildi ancak özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Hatta bunun bir konsept mi yoksa gerçek bir ürün mü olduğu belli değildi.

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Şimdi ise bu mini bilgisayarın satışa sunulacağı açıklandı. Xyber XPC olarak adlandırılan cihaz AMD Ryzen 7 8845HS işlemci ve entegre Radeon 780M grafik birimi içeriyor. Bunun yanı sıra 64 GB'a kadar DDR5-5600 RAM ve 4 TB SSD depolama alanı ile sunulacağını belirtelim.

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Montaj hattından fotoğraflar geldi

Sadece fütüristik tasarıma sahip olmakla kalmayan Mini PC'nin açılır kapıları, bagajı ve kaputu da var. Hatta farları bile yanıyor. Xyber XPC'nin fiyatı şu an için netleşmedi. Fakat ürünün seri üretime alındığını biliyoruz. Bu da piyasaya sürülmesinin yakın olduğu anlamına geliyor. Indiegogo üzerinde bir ürün sayfası mevcut.

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Videocardz internet sitesi Xyber XPC'nin üretildiği montaj hattından fotoğraflar yayınladı. Görünüşe bakılırsa mini bilgisayar ısı boruları ve iki adet fan içeren bir soğutma sistemi ile soğutulacak. Kullanıcılar, ihtiyaç duymaları halinde RAM'i değiştirebilecekler. Bilgisayarın Ağustos başında 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

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Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor