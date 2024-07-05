Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor

Hatırlayacağınız üzere Haziran ayının başlarında Tesla Cybertruck'tan ilham alana tasarıma sahip sıra dışı bir bilgisayar ortaya çıkmıştı. Cihaz ilk olarak Computex 2024'te basın mensuplarına gösterildi ancak özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Hatta bunun bir konsept mi yoksa gerçek bir ürün mü olduğu belli değildi.
Şimdi ise bu mini bilgisayarın satışa sunulacağı açıklandı. Xyber XPC olarak adlandırılan cihaz AMD Ryzen 7 8845HS işlemci ve entegre Radeon 780M grafik birimi içeriyor. Bunun yanı sıra 64 GB'a kadar DDR5-5600 RAM ve 4 TB SSD depolama alanı ile sunulacağını belirtelim.
Montaj hattından fotoğraflar geldi
Sadece fütüristik tasarıma sahip olmakla kalmayan Mini PC'nin açılır kapıları, bagajı ve kaputu da var. Hatta farları bile yanıyor. Xyber XPC'nin fiyatı şu an için netleşmedi. Fakat ürünün seri üretime alındığını biliyoruz. Bu da piyasaya sürülmesinin yakın olduğu anlamına geliyor. Indiegogo üzerinde bir ürün sayfası mevcut.
Videocardz internet sitesi Xyber XPC'nin üretildiği montaj hattından fotoğraflar yayınladı. Görünüşe bakılırsa mini bilgisayar ısı boruları ve iki adet fan içeren bir soğutma sistemi ile soğutulacak. Kullanıcılar, ihtiyaç duymaları halinde RAM'i değiştirebilecekler. Bilgisayarın Ağustos başında 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.