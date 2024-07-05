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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor

    Tesla'nın fütüristik kamyoneti Cybertruck'ın tasarımından ilham alan mini PC gerçeğe dönüşüyor. Computex 2024'te sergilenen Xyber XPC seri üretime girdi ve yakında satışa sunulacak.

    Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör

    Hatırlayacağınız üzere Haziran ayının başlarında Tesla Cybertruck'tan ilham alana tasarıma sahip sıra dışı bir bilgisayar ortaya çıkmıştı. Cihaz ilk olarak Computex 2024'te basın mensuplarına gösterildi ancak özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Hatta bunun bir konsept mi yoksa gerçek bir ürün mü olduğu belli değildi.

    Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör

    Şimdi ise bu mini bilgisayarın satışa sunulacağı açıklandı. Xyber XPC olarak adlandırılan cihaz AMD Ryzen 7 8845HS işlemci ve entegre Radeon 780M grafik birimi içeriyor. Bunun yanı sıra 64 GB'a kadar DDR5-5600 RAM ve 4 TB SSD depolama alanı ile sunulacağını belirtelim.

    Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör

    Montaj hattından fotoğraflar geldi

    Sadece fütüristik tasarıma sahip olmakla kalmayan Mini PC'nin açılır kapıları, bagajı ve kaputu da var. Hatta farları bile yanıyor. Xyber XPC'nin fiyatı şu an için netleşmedi. Fakat ürünün seri üretime alındığını biliyoruz. Bu da piyasaya sürülmesinin yakın olduğu anlamına geliyor. Indiegogo üzerinde bir ürün sayfası mevcut.

    Tesla Cybertruck şeklindeki mini PC satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör

    Videocardz internet sitesi Xyber XPC'nin üretildiği montaj hattından fotoğraflar yayınladı. Görünüşe bakılırsa mini bilgisayar ısı boruları ve iki adet fan içeren bir soğutma sistemi ile soğutulacak. Kullanıcılar, ihtiyaç duymaları halinde RAM'i değiştirebilecekler. Bilgisayarın Ağustos başında 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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