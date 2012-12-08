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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Entertainment Network Store, test edilmeye başlandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony,PlayStation Store'un web versiyonu olarak nitelendirilebilecek olan Sony Entertainment Network Store'u test etmeye başladı.

PlayStation 3, PS Vita ve PSP ile uyumlu birçok içeriğin sunulduğu markette yer alan film, TV programları gibi içerikler bilgisayarlar ve firmanın tabletleri ve akıllı telefonlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Fiyatlandırma bakımından PlayStation Store'a yakın bir grafik çizen mağazada ödemeler; kredi kartı, ön yüklü kart ve PayPal aracılığıyla yapılabiliyor.

Yurt dışındaki Noel döneminde kullanıcılara özel fırsatlar sunacağı belirtilen mağaza, henüz ülkemizde hizmete girmiş değil. Ancak, mağazanın şu an için test aşamasında olduğunu tekrar hatırlatalım.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-12-07-surprise-sonys-web-based-digital-store-now-online Yorum Yaz
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Virtual Reality 6 yıl
Playstation üzerinden bağlandığımız mevcut PSN Store' a PAYPAL özelliği eklenmediği sürece, Sony store alışverişinde istediği hedefleri tutturamayacak. Bir kredi kartını iki ayrı psn hesabıma tanıtamıyorum. Diğerinden silmek gerekiyor. Yeni tanıttığım doğrulama için güvenlik kodu, adres falan istiyor. Sonra o hesaptan silip diğerine tekrar tanıtmaya çalışıyorum hata veriyor, vs.
Sırf bu yüzden 3 aydır psn store dan alışveriş yapmıyorum. Halbuki Paypal ile ödeme olsa, hangi psn hesabımız olursa olsun, paypal kullanıcı adı şifremizi girerek ödemeyi 10 sn içinde gerçekleştirir ve ''Sony sağ biz selamet'' der geçeriz.
Web de ki store u na ilk baştan Paypal ekleyen Sony' nin öncelikle mevcut psn store una bu özelliği eklemesi lazımdı.
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DH Misafiri 6 yıl
meraba,admin arkadash kecen gun sony xperia seri cep telefonlari ichin flashtool diye bishey hakkinda haber duyurmush,haber ingilisce oldugu ichin ne oldugnu tam anliyamadim,bu konuda bi haber arashtrib paylashirmsniz rica etsem
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itachi237 6 yıl
ps4 ile tam uyumlu olsunda başka cihaza ihtiyacımız kalmasın filmi müziği de burdan halledelim. ve türkiyeye gelsin.
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alemburda34 6 yıl
xboxda varsa ps3 için neden olmasın ? store.sonyentertainmentnetwork.com/...
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xxxx1 6 yıl
Türkiye'ye kapalı bir servis...
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talerk 6 yıl
erişilebilecek mi olacaktı :)
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talerk 6 yıl
anlamadığım Xperia ceplerden de edinilebilecek mi hu siteye ?
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