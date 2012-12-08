Sony Entertainment Network Store, test edilmeye başlandı

Sony,PlayStation Store'un web versiyonu olarak nitelendirilebilecek olan Sony Entertainment Network Store'u test etmeye başladı.





PlayStation 3, PS Vita ve PSP ile uyumlu birçok içeriğin sunulduğu markette yer alan film, TV programları gibi içerikler bilgisayarlar ve firmanın tabletleri ve akıllı telefonlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Fiyatlandırma bakımından PlayStation Store'a yakın bir grafik çizen mağazada ödemeler; kredi kartı, ön yüklü kart ve PayPal aracılığıyla yapılabiliyor.





Yurt dışındaki Noel döneminde kullanıcılara özel fırsatlar sunacağı belirtilen mağaza, henüz ülkemizde hizmete girmiş değil. Ancak, mağazanın şu an için test aşamasında olduğunu tekrar hatırlatalım.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-12-07-surprise-sonys-web-based-digital-store-now-online