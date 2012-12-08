Sony Entertainment Network Store, test edilmeye başlandı

Haber Editörü
Sony,PlayStation Store'un web versiyonu olarak nitelendirilebilecek olan Sony Entertainment Network Store'u test etmeye başladı.
PlayStation 3, PS Vita ve PSP ile uyumlu birçok içeriğin sunulduğu markette yer alan film, TV programları gibi içerikler bilgisayarlar ve firmanın tabletleri ve akıllı telefonlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Fiyatlandırma bakımından PlayStation Store'a yakın bir grafik çizen mağazada ödemeler; kredi kartı, ön yüklü kart ve PayPal aracılığıyla yapılabiliyor.
Yurt dışındaki Noel döneminde kullanıcılara özel fırsatlar sunacağı belirtilen mağaza, henüz ülkemizde hizmete girmiş değil. Ancak, mağazanın şu an için test aşamasında olduğunu tekrar hatırlatalım.
http://www.eurogamer.net/articles/2012-12-07-surprise-sonys-web-based-digital-store-now-online Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sırf bu yüzden 3 aydır psn store dan alışveriş yapmıyorum. Halbuki Paypal ile ödeme olsa, hangi psn hesabımız olursa olsun, paypal kullanıcı adı şifremizi girerek ödemeyi 10 sn içinde gerçekleştirir ve ''Sony sağ biz selamet'' der geçeriz.
Web de ki store u na ilk baştan Paypal ekleyen Sony' nin öncelikle mevcut psn store una bu özelliği eklemesi lazımdı.