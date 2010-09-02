Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor

Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, Beijing'de düzenlenen toplantı kapsamında dünyanın en büyük Android işletim sistemli cep telefonu üreticisi olmayı hedeflediklerini, şu anda Android pazarında %17'lik dilimi ellerinde bulundurduklarını ve en güçlü rakibinin pazarda %23'lük paya sahip olduğunu açıkladı.

Android pazarında birincilik tahtında oturan rakibini ve ne zamana kadar en büyük olmayı hedeflediklerini dile getirmekten kaçınan Nordberg'in konuşmasına internetteki çeşitli otoriteler karşı çıkmıyor değil. Galaxy S ile sürekli yeni başarılara imza atan Samsung veya Android'le yeniden yükselişe geçen, gerek Uzakdoğu gerekse Avrupa pazarına birbirinden yeni ürünler sunan Motorola, Sony Ericsson'un ardından üçüncü sırada olabilir mi? %23'lük paya sahip rakip derken HTC firması mı kastediliyor? Xperia serisinin en güncel satış rakamları nasıl? Nordberg'in açıklamalarının akıllarda soru işaretleri bırakacağı kesin. Merak edenler için Sony Ericsson'un Android'li ürün portföyü;

Sony Ericsson Xperia X10

Sony Ericsson Xperia X10 Mini

Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro

Sony Ericsson Xperia X8