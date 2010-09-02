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Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, Beijing'de düzenlenen toplantı kapsamında dünyanın en büyük Android işletim sistemli cep telefonu üreticisi olmayı hedeflediklerini, şu anda Android pazarında %17'lik dilimi ellerinde bulundurduklarını ve en güçlü rakibinin pazarda %23'lük paya sahip olduğunu açıkladı.

Android pazarında birincilik tahtında oturan rakibini ve ne zamana kadar en büyük olmayı hedeflediklerini dile getirmekten kaçınan Nordberg'in konuşmasına internetteki çeşitli otoriteler karşı çıkmıyor değil. Galaxy S ile sürekli yeni başarılara imza atan Samsung veya Android'le yeniden yükselişe geçen, gerek Uzakdoğu gerekse Avrupa pazarına birbirinden yeni ürünler sunan Motorola, Sony Ericsson'un ardından üçüncü sırada olabilir mi? %23'lük paya sahip rakip derken HTC firması mı kastediliyor? Xperia serisinin en güncel satış rakamları nasıl? Nordberg'in açıklamalarının akıllarda soru işaretleri bırakacağı kesin. Merak edenler için Sony Ericsson'un Android'li ürün portföyü;

Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor
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Sony Ericsson Xperia X10

 

Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini

 

Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro

 

Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor
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Sony Ericsson Xperia X8


http://www.businessweek.com/news/2010-09-01/sony-ericsson-aims-to-be-world-s-largest-android-phone-supplier.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
samsungun telefonlarınıda gördük nokianın da bir çok modeli bir halta yaramaz 400 tl ye dokunmatik diyor bakıyorum tip falan iyi telefon kullanımına ve hızına bakınca berbat ..dokunmatik dersen ayrı bir hüsran..sony ericsson bu konuda bence çok başarılı 4 tane ürün yeterli ..samsungun 20 ürünü olsa ne yazar beşpara etmez bir çoğu..apple ise dokunmatiği ve yazılımı çok iyi ürün kalitesi dersen yine beşpara etmez okadar övdükleri kdar kaliteli değil 3 düşmeye ekran patlaması falan rezalet..
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hakanyurtseven 8 yıl
37 hafta sonra 2.1 surum yayinlanacak
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BuZ-MaViSi 8 yıl
Bende dunyanin en zengin adamı olmayi hedefliyorum.
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KayhanKaan 8 yıl
X10 a 2.2 Froyo güncellemesini çıkarsalar belki bir şansları olurdu ama bu zihniyetle işleri çok zor.
Bence X10 piyasadaki en tipli telefon ama arkasında duran yok
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Batuist 8 yıl
bu telefonlarla hiçbirşey yapamaz..
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oktayakgoz 8 yıl
bu gün gittim xpreia yı inceledim yıllar sonra ilk kez bir telefona aşık oldum. p910 ada aşık olmuştum.

ekranı tepkisiz gibi diyenlere alet tam olarak capasitive bir tel. kesinlikle iphone dan aşağı kalır yanı yok. tabi dokunma ve tepki olarak. multitouch yokmuş cihazda. fakat diğer cihazlar hikaye gerçekten çok güzel bir cihaz ama multitouch yok ve ben oyun oynamak istediğim için alamıyorum.

se 1.6 ile devam ettiremez bu teli hızlı bir şekilde 2.2 e yükseltilmesi lazım.
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DH Misafiri 8 yıl
Sony Ericsson Android'in, Android!de Sony Ericsson'un büyüklüğünün farkında!..SE'nin iyi yönetilmediği bir gerçeği var,yıllarca zararına baca tüttürmelerine rağmen hala zıpkın gibi ayaktalar...Bunda Sony ve Ericsson gibi dev isimler olmanın finans kaynaklarını ve kapılarını ardına kadar açmalarının büyük rolü var.Android kuşkusuz SE ye sıçrama getirdiği özellikle Xperia serisinde kendine eski şaşalı günlere döneceğinin sinyalini kesinlikle vermiştir,zira Xperia cok özel bir seridir ve Androidle doku uyumu mükemmeldir...Xperia'a yapacakları rötüşlar'la ve Androide mutlaka gelecek olan güncellemelerle kendine mutlaka saygın bir yer edinecek kuşkusuz...Kaldıkı Sony Ericsson bunu hakeden hep birinciliğe oynayan, mobilin uzmanı kalite bir isimdir...
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sasa_iliç 8 yıl
istemekle olmuyor işte. 3 4 telefonla da olacak iş değil mesela samsung star var wifi lısı var 3g lisi var tv lisi var onun gibi ürünleri çoğaltıp piyasaya sürüp ürün yelpazesini geliştirmeleri lazım. haa tabi birde gelmesi lazım o da ayrı mesele . ama mesela x10 erken geldi bence eğer onun gibi olursa iyi iş yaparlar .
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sombre06 8 yıl
İstemekle olmuyo bu işler se yi çok severim keşke olsa ama yalnışım varsa düzeltin x10 hala 1.6 da. Bu güncelleme işini biraz daha ciddiye alırlarsa olabilirler neden olmasın.
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live2lift 8 yıl
android ve se nin ses kalitesinin birleşmesi cok iyi olur.
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