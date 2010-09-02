Sony Ericsson, dünyanın en büyük Androidli telefon üreticisi olmayı hedefliyor

Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, Beijing'de düzenlenen toplantı kapsamında dünyanın en büyük Android işletim sistemli cep telefonu üreticisi olmayı hedeflediklerini, şu anda Android pazarında %17'lik dilimi ellerinde bulundurduklarını ve en güçlü rakibinin pazarda %23'lük paya sahip olduğunu açıkladı.
Android pazarında birincilik tahtında oturan rakibini ve ne zamana kadar en büyük olmayı hedeflediklerini dile getirmekten kaçınan Nordberg'in konuşmasına internetteki çeşitli otoriteler karşı çıkmıyor değil. Galaxy S ile sürekli yeni başarılara imza atan Samsung veya Android'le yeniden yükselişe geçen, gerek Uzakdoğu gerekse Avrupa pazarına birbirinden yeni ürünler sunan Motorola, Sony Ericsson'un ardından üçüncü sırada olabilir mi? %23'lük paya sahip rakip derken HTC firması mı kastediliyor? Xperia serisinin en güncel satış rakamları nasıl? Nordberg'in açıklamalarının akıllarda soru işaretleri bırakacağı kesin. Merak edenler için Sony Ericsson'un Android'li ürün portföyü;
Sony Ericsson Xperia X10
Bence X10 piyasadaki en tipli telefon ama arkasında duran yok
ekranı tepkisiz gibi diyenlere alet tam olarak capasitive bir tel. kesinlikle iphone dan aşağı kalır yanı yok. tabi dokunma ve tepki olarak. multitouch yokmuş cihazda. fakat diğer cihazlar hikaye gerçekten çok güzel bir cihaz ama multitouch yok ve ben oyun oynamak istediğim için alamıyorum.
se 1.6 ile devam ettiremez bu teli hızlı bir şekilde 2.2 e yükseltilmesi lazım.