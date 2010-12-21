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Sony Ericsson'dan 16.2MP kameralı yeni telefon: Cyber-shot S006

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android platformuyla yeniden çıkış yakalayan Sony Ericssoni Cyber-shot serisine yeni bir telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu FCC'nin yayınladığı görüntülere göre S006 isimli yeni modelde 16.2MP Exmor R sensör bulunuyor. Fotoğraf ve video konusunda sınıfında liderliğe aday olması beklenen yeni telefonda kızaklı tuş takımına yer veriliyor. Su geçirmez bir kasaya sahip olan Sony Ericsson S006, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

3.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonun diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer veriliyor. Arka aydınlatmalı 16.2MP Exmor R sensör ile yüksek kalite ve çözünürlükte fotoğraf/video performansı sunması beklenen Sony Ericsson Cyber-shot S006'nın Bahar aylarında Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.


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Miller57 8 yıl
Megapiksel olayının cılkını çıkardılar iyice.
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OverClocK1ng 8 yıl
Çektiği fotoları sanki postere basacaklar. Ne yapacaklarsa o kadar megapixeli...
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Batuist 8 yıl

OverClocKing

Çektiği fotoları sanki postere basacaklar. Ne yapacaklarsa o kadar megapixeli...

satış stratejisi.. adamlar bakcak ki Aaa 16MP piksel süper bunu alalım..!! -ki diyecek olan illaki çıkacaktır. Herkes teknolojiden bu forum gibi anlamıyor ki!!
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east10 8 yıl
SE'nin S serisi telefonları bizim ülkemizde satışa sunulmuyor zaten. yoksa S serisinde güzel özellikli telefonlar var ama Japonya'da satılıyor yanlış bilmiyorsam bu telefonlar. Önceki modeller s003, s004 Türkiye'ye gelmemişti..
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Cihan 8 yıl
Abi kamera mamera hikaye

Bana göre bir telefon 5mp fotograf çekebiliyorsa yeterli çünki o telefon fotograf makinesi değil..


Okadar kamera ile uğraşcaklarına şu Nano teknoloji ile 4000Mha lık batarya yapsınlarda telefonlarda kullanalım

Telefon kral işlemci 1Ghz batarya 1000-1500 arası şarj 1 gün gidiyor.

Ne saçma ya hiçmi şikayet eden yok 4inç ekranlı telefon var şarjı 1 gün gidiyor gitmiyor
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Technotronic 8 yıl
tasarimi hos degil
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Batuist 8 yıl
görüntü kalitesi adam gibi olsun 5MP olsun.. ama genele bakınca insanlar hala ne kadar yüksek Megapiksel o kadar iyi düşüncesi hakim olduğundan bu tırmanışın sonu gelmez.
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ŞahEser 8 yıl
mp pompala gönder piyasaya
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dreamblue35 8 yıl
fotoğrafların fake olma ihtimali var mı ? bu fotğraflar çin malı çakma telefonlara benziyor
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Plan-M 8 yıl
O kadar megapixel koyuyorsun madem xenon flaş koy. Megapixel megapixel nereye kadar. Önce adam gibi şarzı giden telefon yapsınlar. Pil süresini uzatmanın yollarını arasınlar 16megapixel koymanın bi anlamı yok.Yeni çıkan dokunmatik x10 yada satio gibi telefonları neredeyse her gün şarj ediyor millet. Böyle özelliklerle bir hafta sarjı giden tel yapsın
işte o zaman fark atmış olur SE.
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djkubi 8 yıl
Birde yanında TV yazıyor. Tümleşik TV alıcısımı var nedir.
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djkubi 8 yıl
Benim gibi tuşlu telefon severler için iyi bir haber ne yazıkki tasarımıda pek iyi değil. Ama bu kadar MP'e ne gerek var abi. Çoğu DSLR'den daha fazla MP bu. Birde çektiği fotoğrafları görseydik keşke.
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BraVe_06 8 yıl
Tamamen pazarlama stratejisi. Küçücük sensöre o kadar pixel i sıkıştırsan da bir işe yaramaz önemli olan sensör büyüklüğü. Sadece büyük boyutlu ama kalitesi 3.2 MP ile aynı fotoğraf çekmekten ileri gidemeyecek bunu kamerası. (eğer sensör boyutunu küçük tutarlarsa)
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