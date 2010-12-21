Sony Ericsson'dan 16.2MP kameralı yeni telefon: Cyber-shot S006

Android platformuyla yeniden çıkış yakalayan Sony Ericssoni Cyber-shot serisine yeni bir telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu FCC'nin yayınladığı görüntülere göre S006 isimli yeni modelde 16.2MP Exmor R sensör bulunuyor. Fotoğraf ve video konusunda sınıfında liderliğe aday olması beklenen yeni telefonda kızaklı tuş takımına yer veriliyor. Su geçirmez bir kasaya sahip olan Sony Ericsson S006, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

3.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonun diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer veriliyor. Arka aydınlatmalı 16.2MP Exmor R sensör ile yüksek kalite ve çözünürlükte fotoğraf/video performansı sunması beklenen Sony Ericsson Cyber-shot S006'nın Bahar aylarında Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.