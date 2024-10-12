Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

    Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra yaklaşırken, uygun fiyatlı Galaxy S25 FE hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. S25 serisinin bütçe modeli, performansıyla şaşırtabilir.
    Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl Galaxy S25, Galaxy S25+ ve S25 Ultra modellerini duyurmaya hazırlanan Samsung, sürpriz bir modelle daha karşımıza çıkabilir. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ve S24 FE ise uzun sızıntıların ardından lanse edilmişti. Şimdi Galaxy S25 serisi yaklaşırken, Galaxy S25 FE hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü

    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Keza daha önce MediaTek ve Samsung ortaklığından bahsetmiş ve Galaxy S25 ve S25+ modellerinde Dimensity 9400 kullanılacağı paylaşılmıştı. Şimdi bu tartışma sonlanmadan yalnızca Galaxy S25 FE'nin Dimensity çipini kullanacağı ortaya çıktı. 

    Şu an için Galaxy S25 FE'nin hangi MediaTek işlemciden güç alacağı belirsiz. Ancak muhtemelen Dimensity 9400 ile kalacak. Bu da performans odaklı bir model olacağını gösteriyor. Tabii Samsung ucuza kaçıp Tayvanlı şirketten daha eski ve daha uygun fiyatlı bir SoC tercih etmezse.

    Geçmişe bakarsak Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. S24 FE modelinde ise Exynos 2400e bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 19 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city paket sıralaması bosch car service : periyodik bakım fiyatlari fiat linea 1.3 multijet dizel motor yağı hangisi word kelimeler arası boşluk problemi araba benzin akıtıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız