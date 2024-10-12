Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü
Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Keza daha önce MediaTek ve Samsung ortaklığından bahsetmiş ve Galaxy S25 ve S25+ modellerinde Dimensity 9400 kullanılacağı paylaşılmıştı. Şimdi bu tartışma sonlanmadan yalnızca Galaxy S25 FE'nin Dimensity çipini kullanacağı ortaya çıktı.
Şu an için Galaxy S25 FE'nin hangi MediaTek işlemciden güç alacağı belirsiz. Ancak muhtemelen Dimensity 9400 ile kalacak. Bu da performans odaklı bir model olacağını gösteriyor. Tabii Samsung ucuza kaçıp Tayvanlı şirketten daha eski ve daha uygun fiyatlı bir SoC tercih etmezse.
Geçmişe bakarsak Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. S24 FE modelinde ise Exynos 2400e bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...