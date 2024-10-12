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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl Galaxy S25, Galaxy S25+ ve S25 Ultra modellerini duyurmaya hazırlanan Samsung, sürpriz bir modelle daha karşımıza çıkabilir. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ve S24 FE ise uzun sızıntıların ardından lanse edilmişti. Şimdi Galaxy S25 serisi yaklaşırken, Galaxy S25 FE hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Keza daha önce MediaTek ve Samsung ortaklığından bahsetmiş ve Galaxy S25 ve S25+ modellerinde Dimensity 9400 kullanılacağı paylaşılmıştı. Şimdi bu tartışma sonlanmadan yalnızca Galaxy S25 FE'nin Dimensity çipini kullanacağı ortaya çıktı.

Şu an için Galaxy S25 FE'nin hangi MediaTek işlemciden güç alacağı belirsiz. Ancak muhtemelen Dimensity 9400 ile kalacak. Bu da performans odaklı bir model olacağını gösteriyor. Tabii Samsung ucuza kaçıp Tayvanlı şirketten daha eski ve daha uygun fiyatlı bir SoC tercih etmezse.

Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi 2 gün önce eklendi

Geçmişe bakarsak Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. S24 FE modelinde ise Exynos 2400e bulunuyor.

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Samsung Galaxy S25 FE ufukta göründü: Rakipsiz olabilir